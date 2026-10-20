HAI România!

Ce face Consiliul Concurenței când prețurile o iau razna?

Dobânda la credit, prețul de la raft, factura la energie - toate acestea depind de cum funcționează concurența în România. La 30 de ani de când avem o lege în acest domeniu, autoritatea care o aplică se află în centrul celor mai aprinse dispute economice ale anului. De la indicele ROBOR ajuns în instanță, la plafonările de prețuri și marile tranzacții din bănci și energie, discutăm ce poate și ce nu poate face Consiliul Concurenței.

Interlocutor: Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței #PicaturaDeBusiness #ConsiliulConcurentei #ROBOR #Concurenta #Banci #Credite #Preturi #Consumatori #Economie #Romania #EVZ #HaiRomania

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HAI România!

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