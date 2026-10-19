Președinta Curții Constituționale a României, Elena-Simina Tănăsescu, a avut luni o întrevedere cu o delegație a Comisiei de la Veneția, condusă de Marta Cartabia. Discuțiile au vizat criteriile privind statul de drept, rolul controlului de constituționalitate și adaptarea instrumentelor europene la provocările actuale, inclusiv cele generate de noile tehnologii.

Delegația se află la București pentru a participa la „2026 Rule of Law Forum”. La întâlnirea de la sediul CCR au luat parte și judecătorii Laura-Iuliana Scântei, Asztalos Csaba Ferenc, Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș.

În debutul discuțiilor, Elena-Simina Tănăsescu a vorbit despre implicarea constantă a Curții Constituționale în promovarea statului de drept și despre cooperarea instituției cu Comisia de la Veneția.

La rândul său, Marta Cartabia a insistat asupra importanței ca regulile și criteriile care definesc statul de drept să fie ușor de înțeles și accesibile nu doar specialiștilor în drept, ci și publicului larg.

Președinta Comisiei de la Veneția a menționat că versiunea actualizată a documentului de referință a fost tradusă în limba română. Totodată, există intenția ca acesta să fie disponibil în toate limbile statelor membre ale Consiliului Europei.

„Traducerea nu este doar o chestiune de curtoazie”, a explicat Cartabia, subliniind că documentul trebuie să poată fi citit și înțeles de cât mai mulți oameni, deoarece respectarea statului de drept are efecte directe asupra vieții de zi cu zi.

Șefa Comisiei de la Veneția a subliniat că statul de drept nu este un subiect rezervat exclusiv juriștilor, ci un principiu fundamental pentru funcționarea societăților democratice.

„Când vorbim despre statul de drept, avem impresia că este doar apanajul juriștilor, dar până la urmă vorbim de coloana vertebrală a democrațiilor noastre. Vorbim despre ceva ce ar trebui să țină de cultura comună a popoarelor noastre”, a declarat Marta Cartabia.

Aceasta a atras atenția și asupra legăturii dintre independența justiției și funcționarea instituțiilor democratice.

„Instituțiile democratice sunt întotdeauna afectate de slăbirea independenței sistemului de justiție”, a avertizat președinta Comisiei de la Veneția.

Marta Cartabia a evidențiat, de asemenea, rolul instanțelor constituționale în aplicarea valorilor europene și în protejarea principiilor democratice.

„Instanțele constituționale sunt primele instanțe care aplică și implementează valorile europene. Sunt în prima linie, de aceea sunt un pilon esențial al construcției democrației naționale și al moștenirii constituționale la nivel european pe care o împărtășim”, a afirmat aceasta.

Un alt subiect al întrevederii a fost actualizarea listei de referință privind statul de drept, cunoscută sub denumirea de „Rule of Law Checklist”. Participanții au discutat despre necesitatea ca acest instrument să reflecte schimbările din societate și să rămână accesibil atât instituțiilor, cât și cetățenilor.

Printre provocările abordate s-au numărat și cele asociate noilor tehnologii, descrise în discuții drept „o formă de putere”. Adaptarea criteriilor la aceste evoluții este considerată importantă pentru menținerea relevanței documentului în contextul actual.

La finalul vizitei, Marta Cartabia a fost invitată să semneze în Cartea de Onoare a Curții Constituționale a României.