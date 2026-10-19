Președintele Nicușor Dan a primit luni, 19 octombrie, la Palatul Cotroceni, o delegație a Comisiei de la Veneția, condusă de Marta Cartabia. Discuțiile au vizat statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale, în contextul vizitei oficialilor europeni la București.

Șeful statului a evidențiat importanța colaborării cu experții europeni și a respectării standardelor democratice. Întrevederea a reprezentat, potrivit acestuia, o oportunitate de a reafirma angajamentul României față de principiile statului de drept.

„Am avut astăzi o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a insistat și asupra necesității unui dialog constant cu specialiștii europeni, precum și asupra echilibrului dintre instituțiile statului.

„Dialogul deschis cu experții europeni este esențial. În cadrul întrevederii am reconfirmat angajamentul nostru pentru echilibru instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept”, a mai afirmat șeful statului.

Din delegația Comisiei de la Veneția au făcut parte Simona Granata-Menghini, directorul Secretariatului Comisiei, Eirik Holmøyvik, vicepreședinte al instituției, și Laura-Iuliana Scântei, judecător al Curții Constituționale a României și președinte al Subcomisiei pentru Protecția Minorităților Naționale.

Vizita are loc cu prilejul celei de-a doua ediții a Forumului dedicat Statului de Drept, organizat în Capitală. Evenimentul continuă marți, 20 octombrie, când sunt programate intervenții ale președintelui Nicușor Dan și ale președintei Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia.

Comisia de la Veneția, cunoscută oficial drept Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept, este organismul consultativ al Consiliului Europei în domeniul constituțional. Instituția oferă expertiză statelor în privința reformelor legislative, independenței justiției, funcționării instituțiilor democratice și protejării drepturilor fundamentale.

Instituția a avut un rol important în dezbaterile juridice care au urmat anulării alegerilor prezidențiale din România, în decembrie 2024.

În ianuarie 2025, Comisia de la Veneția a publicat un raport urgent referitor la condițiile în care curțile constituționale pot invalida alegeri. Documentul a evidențiat caracterul excepțional al unei asemenea măsuri și necesitatea ca aceasta să fie justificată prin încălcări grave, susținute de probe și explicate într-o decizie transparentă și bine motivată.

Experții europeni au subliniat, de asemenea, că astfel de hotărâri nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe informații clasificate.

Raportul a prezentat standardele juridice aplicabile, fără să stabilească dacă decizia concretă a Curții Constituționale a României privind anularea scrutinului a fost legală sau ilegală.

Actuala președintă a Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia, s-a numărat printre raportorii care au contribuit la elaborarea documentului publicat în 2025.

Cartabia a fost aleasă la conducerea instituției în decembrie 2025, pentru un mandat de doi ani. Prezența sa la București are loc într-un moment în care statul de drept, funcționarea instituțiilor și garanțiile constituționale se află printre temele principale ale discuțiilor cu autoritățile române.