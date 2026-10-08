Politica

Luca Niculescu nu exclude depunerea mandatului: „Voi lua această decizie când ne vom apropia de termen”

Luca Niculescu nu exclude depunerea mandatului: „Voi lua această decizie când ne vom apropia de termen”Sursa: Inquam Photos/George Călin
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Luca Niculescu nu exclude să își depună mandatul înainte de a merge în Parlament pentru votul de învestire, în cazul în care negocierile pentru formarea Guvernului nu vor duce la un acord. După discuțiile cu delegația UDMR, Niculescu a spus că se află încă în prima fază a negocierilor și că va lua o decizie în acest sens când se va apropia termenul pentru formarea Guvernului.

Întrebat dacă ia în calcul depunerea mandatului în cazul în care nu se ajunge la un acord, premierul desemnat a spus că nu vrea să se concentreze deocamdată pe acest scenariu.

„Niciodată nu mi-a plăcut să mă gândesc la ce ar fi dacă, deși câteodată este util. Deocamdată, după cum ziceam, suntem în această primă fază a discuțiilor. Am văzut pozițiile celor trei partide cu care m-am văzut azi, evident că discuțiile vor continua și voi lua această decizie la care vă referiți după ce vor continua și când ne vom apropia de termenul respectiv”, a declarat Luca Niculescu.

Luca Niculescu: „Blocajul există de mai multe luni”

Premierul desemnat a admis că negocierile pentru formarea Guvernului se desfășoară pe fondul unui blocaj politic care durează de mai multe luni. „Blocajul există de mai multe luni și deblocarea poate veni, în continuare, din discuții”, a spus Niculescu. El a precizat că negocierile vor continua și și-a exprimat speranța că partidele vor ajunge la un acord. „Vom continua dialogul și, până la urmă, sper că ajungem la un rezultat”, a arătat premierul desemnat.

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