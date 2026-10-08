A început pelerinajul de Sfânta Parascheva. Pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva a început joi, 8 octombrie 2026, la Iași, și se va desfășura până pe 15 octombrie. Aproximativ 300.000 de credincioși sunt așteptați să participe la manifestările religioase, iar autoritățile au pregătit restricții de circulație și măsuri speciale de siguranță. Anul acesta, pelerinii se pot închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Pelerinajul de Sfânta Parascheva a început joi dimineață, la Iași, cu oficierea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva, urmată de procesiunea în cadrul căreia moaștele sfintei și cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria au fost așezate în baldachinul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane.

Manifestările religioase se desfășoară în perioada 8-15 octombrie și includ slujbe zilnice, procesiuni și momente de rugăciune. Cele mai aglomerate zile sunt așteptate să fie 13 și 14 octombrie, când credincioșii ar putea petrece mai multe ore la rând pentru a ajunge la sfintele moaște.

Organizatorii au stabilit programul slujbelor și al evenimentelor religioase pentru toate cele opt zile ale pelerinajului.

Joi, 8 octombrie

06:00 – Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

06:30 – Procesiunea cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria;

07:00 – Așezarea moaștelor în baldachinul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;

07:00-07:30 – Slujba de sfințire a apei;

07:00-11:00 – Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie;

16:00-18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Vineri, 9 octombrie

07:00-11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

16:00-18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

17:00-18:00 – Vernisajul expoziției „Sacrul la feminin. Arta dăruirii în Țările Române”, organizat la Muzeul Mitropolitan.

Sâmbătă, 10 octombrie

07:00-11:00 – Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia, împreună cu slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Duminică, 11 octombrie

07:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Domnului Iisus Hristos și Sfânta Liturghie arhierească;

08:00-12:00 – Sfințirea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Galata;

16:00-17:00 – Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-20:30 – Procesiunea „Calea Sfinților”, cu moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie;

21:00-00:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Luni, 12 octombrie

07:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie;

16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Apostol Andrei.

Marți, 13 octombrie

07:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie;

16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

21:00-03:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie.

Miercuri, 14 octombrie – sărbătoarea Sfintei Parascheva

07:00-09:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare;

09:00-12:30 – Sfânta Liturghie, oficiată pe podiumul amplasat în apropierea Pietonalului Ștefan cel Mare și Sfânt;

16:00-16:30 – Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19:00-23:00 – Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv.

Joi, 15 octombrie

07:00-11:00 – Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie;

16:00-18:00 – Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pe durata manifestărilor, circulația rutieră este restricționată în zona centrală a municipiului Iași, pentru a permite deplasarea în siguranță a credincioșilor. Potrivit informațiilor privind organizarea pelerinajului, traficul auto este închis pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și pe mai multe străzi din apropierea Catedralei Mitropolitane.

Restricțiile vizează străzile Gheorghe Lazăr, Iordachi Canta, Cloșca, Arhitect G. M. Cantacuzino, Colonel Langa și Mitropoliei, precum și anumite porțiuni ale Străzii Dosoftei.

În funcție de numărul persoanelor prezente la pelerinaj, pot fi introduse și restricții temporare pe Bulevardul Anastasie Panu și Bulevardul Independenței. Autoritățile pot amenaja inclusiv benzi rezervate pietonilor.

Credincioșii care călătoresc cu trenul pot ajunge pe jos la Catedrala Mitropolitană din Gara Mare. Distanța este de aproximativ 1,5 kilometri, iar deplasarea durează în jur de 20 de minute. Traseul poate fi parcurs pe Strada Silvestru sau pe Strada Arcu, în direcția Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt.

Persoanele care folosesc transportul public pot coborî în zonele Piața Unirii, Târgu Cucu sau Podu Roș. De aici, accesul către culoarul destinat pelerinilor se face pe jos. Pentru autocarele și microbuzele care transportă grupuri organizate nu este permisă parcarea de lungă durată în centrul orașului.

Aceste vehicule pot opri pentru debarcarea pasagerilor în zonele amenajate la Târgu Cucu, Elena Doamna și Podu Roș, urmând să fie direcționate către parcările de la periferie. Printre spațiile indicate se află cele din zona Baza 3, pe Calea Chișinăului, Ștrandul Municipal din Cicoarei, Bulevardul Poitiers și zona Fortus.

Șoferii care folosesc autoturisme personale au la dispoziție parcările de tip Park and Ride de la intrările în oraș, dar și spațiile disponibile în apropierea centrului. Sunt menționate parcările complexului Palas Mall, aflate la aproximativ zece minute de mers pe jos de Catedrală, precum și cele de la Hala Centrală și Piața Unirii.

Tarifele orientative pentru parcările publice din zona centrală sunt cuprinse între 5 și 7 lei pe oră. Plata poate fi realizată prin SMS sau prin aplicațiile UParking și TPARK. Pentru parcarea privată Palas, tarifele indicate sunt de 3-5 lei pe oră.

Jandarmeria a stabilit un culoar unic de acces pentru persoanele care participă la pelerinaj.

Traseul cuprinde zona Catedralei Mitropolitane, Strada Arhitect G. M. Cantacuzino, Strada Iordache Lozonschi, Strada Cloșca, Strada Petru Movilă, Strada Uzinei, Strada Morilor, Strada Alexandru Ipsilanti Vodă, Strada Sfântul Andrei și Strada Iancu Bacalu, până la Bulevardul Regele Ferdinand I al României. Dacă numărul credincioșilor va impune prelungirea rândului, culoarul va putea fi extins pe Bulevardul Regele Mihai I al României.

Pe traseu sunt amplasate garduri pentru delimitarea spațiului de așteptare, toalete ecologice și puncte de igienizare. De asemenea, sunt prevăzute corturi de prim-ajutor, unde personalul medical și voluntarii pot interveni pentru persoanele care au nevoie de asistență.

Voluntarii și reprezentanții Mitropoliei distribuie pelerinilor apă, ceai cald și pachete cu alimente.

Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău, împreună cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, asigură ordinea publică în perioada 8-15 octombrie, în zona Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Organizatorii estimează participarea a aproximativ 300.000 de credincioși, iar cele mai mari aglomerări sunt anticipate pentru 13 și 14 octombrie.

Jandarmeria le recomandă participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și traseele de acces stabilite. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor și persoanelor vârstnice, dar și supravegherii bunurilor personale.

Credincioșii care suferă de afecțiuni medicale grave sunt sfătuiți să aibă asupra lor tratamentele necesare și documentele referitoare la istoricul medical. Totodată, participanții ar trebui să poarte haine potrivite condițiilor meteorologice, inclusiv pelerine pentru ploaie și vânt. Pentru perioadele îndelungate de așteptare, jandarmii recomandă asigurarea unei rezerve de apă și alimente, precum și încărcarea telefonului mobil înainte de plecare.

La pelerinajul din 2026, credincioșii au posibilitatea să se închine atât la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, cât și la cele ale Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț. Prezența moaștelor Sfântului Paisie este legată și de recentele canonizări din Biserica Ortodoxă Română.

Cuviosul Paisie a fost cunoscut pentru activitatea sa duhovnicească, desfășurată inclusiv în perioada regimului comunist.

Între anii 1972 și 1985, acesta a trăit la Schitul Sihla, în apropierea Peșterii Sfintei Teodora, unde numeroși credincioși îl căutau pentru îndrumare spirituală.

În 1985 a revenit la Mănăstirea Sihăstria, unde a rămas până la moartea sa, la 18 octombrie 1990, la vârsta de 93 de ani.

Sfânta Parascheva s-a născut la începutul secolului al XI-lea, în localitatea Epivat, aflată în regiunea Traciei, pe țărmul Mării Marmara.

Provenea dintr-o familie creștină înstărită, iar relatările religioase arată că, încă din copilărie, a manifestat interes pentru rugăciune și pentru ajutorarea persoanelor sărace. Potrivit tradiției bisericești, un moment important din viața sa a fost ascultarea unui pasaj din Evanghelie, care a determinat-o să renunțe treptat la bunurile materiale și să se dedice credinței. După moartea părinților, și-a părăsit localitatea natală și a ales viața monahală, petrecând perioade îndelungate în post și rugăciune.

A trăit mai întâi într-o mănăstire din Pont, iar ulterior s-a retras în apropierea Constantinopolului.

Conform tradiției, în urma unui vis în care i-ar fi apărut un înger, s-a întors la Epivat. A murit la o vârstă tânără, estimată la aproximativ 27 de ani.

După moarte, Sfânta Parascheva a fost înmormântată în apropierea mării. Tradiția religioasă consemnează descoperirea ulterioară a moaștelor sale, în urma unor întâmplări considerate miraculoase. De-a lungul timpului, acestea au fost mutate în mai multe orașe, printre care Târnovo, Belgrad și Constantinopol.

Moaștele au ajuns în Moldova în anul 1641, în timpul domniei lui Vasile Lupu. Transferul s-a realizat după ce domnitorul moldovean a oferit un sprijin financiar important Patriarhiei de la Constantinopol.

Inițial, moaștele au fost așezate în Biserica Sfinții Trei Ierarhi din Iași, iar ulterior au fost mutate în Catedrala Mitropolitană, unde se află și în prezent.

Sfânta Cuvioasă Parascheva este sărbătorită anual pe 14 octombrie și este considerată, în tradiția ortodoxă, ocrotitoarea Moldovei. Pentru numeroși credincioși, pelerinajul de la Iași reprezintă un prilej de rugăciune pentru sănătate, ajutor în perioade dificile și liniște sufletească.

În tradiția populară, Sfânta Parascheva este privită și ca ocrotitoare a familiilor, femeilor și mamelor. Unele tinere se roagă pentru căsătorie și întemeierea unei familii, în timp ce părinții îi cer ajutorul pentru sănătatea și protejarea copiilor.

Sărbătoarea din 14 octombrie rămâne unul dintre principalele evenimente religioase ortodoxe organizate anual în România, adunând la Iași credincioși din numeroase regiuni ale țării.