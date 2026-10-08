Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis joi, 8 octombrie, o atenționare de călătorie pentru cetățenii români care se află în Belgia sau intenționează să ajungă în această țară. Acțiunile sindicale programate pe 9 și 12 octombrie 2026 ar putea provoca întreruperi ale transportului public, anulări de zboruri și perturbări ale circulației feroviare, în special în Bruxelles.

Ministerul Afacerilor Externe a avertizat că aproximativ 140 de curse aeriene ar putea fi anulate pe Aeroportul Bruxelles-Zaventem, în contextul protestelor sindicale anunțate în Belgia. Probleme sunt anticipate și în transportul public din capitala belgiană, unde circulația metrourilor, tramvaielor și autobuzelor ar putea fi afectată.

Acțiunile sindicale vor avea loc în mai multe etape, în perioada 9-12 octombrie, și ar putea influența atât transportul aerian, cât și circulația trenurilor.

MAE a anunțat că vineri, 9 octombrie, în Bruxelles este programată o manifestație sindicală la nivel național, care ar putea provoca probleme importante în rețeaua de transport public.

Operatorul STIB-MIVB a avertizat că serviciile de metrou, tramvai și autobuz ar putea funcționa cu restricții pe parcursul zilei.

„La data de 9 octombrie 2026 este programată o manifestație sindicală națională în Bruxelles, context în care operatorul STIB-MIVB a comunicat că rețelele de metrou, tramvaie și autobuze ar putea înregistra perturbări semnificative, inclusiv întreruperi ale circulației, închiderea unor stații sau funcționarea cu frecvență redusă”, a transmis MAE.

Astfel, unele stații ar putea fi închise temporar, iar mijloacele de transport ar putea circula la intervale mai mari decât cele obișnuite.

Acțiunile sindicale ar urma să afecteze și traficul aerian. Potrivit informațiilor transmise de MAE, autoritățile estimează anularea a aproximativ 140 de zboruri pe Aeroportul Bruxelles-Zaventem.

Probleme sunt posibile și pe Aeroportul Bruxelles Sud-Charleroi, unde pasagerii s-ar putea confrunta cu întârzieri sau anulări ale curselor. În acest caz, perturbările sunt asociate protestelor desfășurate pe timpul nopții de o parte dintre controlorii de trafic aerian.

Acțiunile sindicale sunt programate până pe 10 octombrie, inclusiv, în intervalul orar 22:00-08:00.

Ministerul le recomandă românilor care au bilete de avion pentru această perioadă să contacteze direct operatorii aerieni, pentru a verifica dacă zborurile lor vor fi afectate.

Perturbările ar putea continua la începutul săptămânii viitoare, când este anunțată o altă acțiune sindicală, de această dată în sectorul public.

„Pentru intervalul 11 octombrie 2026, ora 22:00-12 octombrie 2026, ora 22:00, a fost depus un preaviz de grevă în sectorul public, inclusiv în sectorul feroviar”, a precizat MAE.

Această grevă ar putea afecta serviciile feroviare asigurate de compania SNCB-NMBS, dar și circulația mijloacelor de transport public din Bruxelles. În aceste condiții, persoanele care intenționează să călătorească în Belgia sunt sfătuite să verifice din timp programele de circulație și să ia în considerare variante alternative de transport.

MAE recomandă, de asemenea, alocarea unui timp suplimentar pentru deplasări, în special în capitala belgiană.

Cetățenii români care au nevoie de sprijin consular pot contacta Ambasada României la Bruxelles la următoarele numere de telefon:

+32 (0) 2 347 5338

+32 (0) 2 344 1658

+32 (0) 2 343 6935

Pentru situațiile dificile, speciale sau de urgență, românii au la dispoziție și numărul de telefon de urgență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32 (0) 497 428 663.

Ministerul Afacerilor Externe le recomandă persoanelor care urmează să ajungă în Belgia să consulte informațiile actualizate privind transportul aerian, feroviar și public înainte de plecare.