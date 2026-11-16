O rachetă Vulcan, dezvoltată de United Launch Alliance (ULA), compania mixtă formată de Boeing și Lockheed Martin, a eșuat în timpul zborului de duminică, 15 noiembrie 2026, distrugând încărcătura formată din 40 de sateliți ai rețelei de internet Amazon Leo, potrivit agenției Reuters. Incidentul s-a produs la aproximativ 10 minute după decolarea de la baza Cape Canaveral Space Force Station din Florida și reprezintă primul eșec al unei misiuni din istoria de 20 de ani a ULA.

Defecțiunea reprezintă o lovitură pentru planurile Amazon de a construi o rețea globală de internet prin satelit, capabilă să concureze cu Starlink, serviciul dezvoltat de SpaceX. Cauza incidentului nu era cunoscută imediat după lansare, iar compania a anunțat că va analiza datele tehnice pentru a identifica problema.

Lansarea a avut loc de la Complexul de Lansare Spațială 41 din Cape Canaveral, Florida. La aproximativ 10 minute de la decolare, racheta a înregistrat o anomalie și nu a mai reușit să transporte sateliții Amazon pe orbita planificată.

United Launch Alliance a confirmat incidentul într-un comunicat transmis după eveniment.

„Pe baza datelor primite de directorul nostru de lansare, confirmăm că vehiculul Vulcan, lansat de la Complexul de Lansare Spațială 41, a suferit o anomalie la 10 minute de la începutul zborului și nu a reușit să plaseze pe orbită misiunea Amazon”, a transmis compania, potrivit Reuters.

Reprezentanții ULA au precizat că, în acel moment, nu aveau suficiente informații pentru a stabili ce a provocat defecțiunea.

Incidentul va declanșa o investigație tehnică, iar rezultatele acesteia ar putea întârzia următoarele lansări ale rachetei Vulcan.

Lansarea din 15 noiembrie era a cincea misiune a rachetei Vulcan de la debutul său, în 2024, și prima după o pauză de aproximativ nouă luni. Revenirea la zbor a fost întârziată de verificări tehnice separate privind propulsoarele auxiliare cu combustibil solid și motoarele BE-4 ale primei trepte.

Motoarele BE-4 sunt furnizate de Blue Origin, compania spațială fondată de Jeff Bezos, fondatorul Amazon. Aceasta a participat și la investigațiile tehnice anterioare ale sistemului de propulsie.

Potrivit informațiilor publicate de Reuters, nu era clar dacă motoarele BE-4 au avut vreo contribuție la incidentul de duminică. Anomalia pare să se fi produs după separarea celei de-a doua trepte de prima treaptă a rachetei, însă cauza exactă urma să fie stabilită în urma analizei tehnice.

Problemele anterioare ale propulsoarelor au fost investigate după ultimele două zboruri ale rachetei. Ambele misiuni au reușit să transporte încărcăturile pe orbită, inclusiv o misiune din februarie realizată pentru Forțele Spațiale ale SUA.

Pentru Amazon, eșecul reprezintă o nouă întârziere în dezvoltarea serviciului de internet prin satelit Leo, conceput pentru a concura cu Starlink, rețeaua operată de SpaceX.

Amazon încearcă să construiască o constelație de 3.236 de sateliți, necesară pentru acoperirea globală. Înaintea incidentului, compania reușise să trimită pe orbită 398 de sateliți, prin intermediul a 14 lansări realizate începând din 2025. Numărul reprezenta aproximativ 12% din totalul planificat.

Compania spera să înceapă furnizarea serviciilor inițiale de internet în 2026. Pierderea celor 40 de sateliți complică acest calendar și crește presiunea asupra programului de lansări.

BREAKING: The Vulcan Rocket of United Launch Alliance (Lockheed Martin and Boeing) suffered total mission failure minutes after launch All 40 Amazon Leo satellites onboard were destroyed https://t.co/NskOOy8uAW — Exec Sum (@exec_sum) November 16, 2026

Spre deosebire de SpaceX, care utilizează propriile rachete pentru extinderea rețelei Starlink, Amazon depinde de furnizori externi pentru transportul sateliților în spațiu.

Potrivit Reuters, Amazon contractase mai multe servicii de lansare, iar problemele tehnice întâmpinate de diferiți operatori au îngreunat deja desfășurarea programului.

Reprezentanții Amazon au transmis că își mențin încrederea în United Launch Alliance, în ciuda pierderii încărcăturii.

„Există riscuri la fiecare lansare, iar acest lucru este valabil în special în cazul misiunilor inaugurale, precum LV-01. ULA a fost un partener de încredere pentru Amazon și credem că va învăța din această misiune și își va duce la îndeplinire planurile pe termen lung pentru Vulcan”, a declarat compania, potrivit Reuters.

Pentru ULA, incidentul are o semnificație aparte. Compania a fost înființată în 2006, prin fuziunea programelor de rachete Delta, aparținând Boeing, și Atlas, dezvoltate de Lockheed Martin. Până la acest eveniment, operatorul își menținuse un istoric de succes al misiunilor, fără un eșec complet de acest tip în cei 20 de ani de activitate.

O investigație tehnică de durată ar putea ține racheta Vulcan la sol mai multe luni. Acest lucru ar putea afecta atât calendarul Amazon, cât și disponibilitatea serviciilor de lansare pentru alți clienți, într-o perioadă în care industria spațială americană se confruntă deja cu dificultăți de capacitate.

United Launch Alliance trebuie să identifice cauza anomaliei și să stabilească măsurile tehnice necesare înainte de reluarea zborurilor. Deocamdată, compania nu a comunicat o dată pentru următoarea lansare.

Pierderea celor 40 de sateliți pune sub presiune calendarul Amazon Leo și reprezintă primul eșec major al ULA de la înființare. Evoluția investigației va fi decisivă pentru reluarea misiunilor Vulcan și pentru planurile Amazon de extindere a rețelei sale de internet prin satelit.