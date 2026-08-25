Taxiurile autonome de la Amazon circulă și fac bani

Taxiurile în formă de prăjitor de pâine, fără șofer sau volan, de la Amazon, au început să circule prin San Francisco și să perceapă taxe pentru cursele din Las Vegas, potrivit WSJ.

Mașinile complet electrice sunt primele robotaxi care oferă curse pe șosele fără dotări standard pentru șofer, cum ar fi tabloul de bord și pedalele. Pot conduce în ambele direcții și pot transporta până la patru pasageri care stau față în față. Geamurile se întind pe o mare parte a lateralelor. Vehiculele se numesc Zoox și provin de la un nou participant în domeniul robotaxiurilor: Amazon.com.

Compania Amazon pariază că poate deveni un jucător major pe piața în creștere a robotaxiurilor, despre care Goldman Sachs se așteaptă să crească la aproape 19 miliarde de dolari în vânzări până în 2030, față de 376 de milioane de dolari anul trecut.

Este o mișcare riscantă. Waymo, compania Alphabet, liderul inițial cu aproximativ 4.000 de vehicule care operează în diverse orașe, și Tesla oferă o concurență acerbă. Tesla a început producția de serie a modelului Cybercab, căruia îi lipsesc volanul și pedalele, dar compania nu a obținut aceeași aprobare de reglementare ca Zoox pentru a începe să ofere transport publicului.

De asemenea, Zoox și-a asumat sarcina dificilă de a-și construi mașinile de la zero.

Directorul executiv al Zoox, Aicha Evans, spune că producerea propriilor vehicule a permis companiei să ajusteze mai rapid designul, ca răspuns la feedback-ul pasagerilor. „Este nevoie de multă imaginație, credință, rezistență și tenacitate pentru a face acest lucru atunci când mergi împotriva înțelepciunii convenționale”, a spus Evans.

Autoritățile de reglementare abordează aceste noi mijloace de transport cu prudență. Administrația Națională pentru Siguranța Transporturilor pe Autostrăzi a permis luna trecută companiei Zoox să perceapă taxe pentru cursele cu până la 5.000 de vehicule în următorii doi ani.

Cu toate acestea, a interzis taxiurile Zoox pe drumurile cu ploi abundente, zăpadă, cantități mari de frunze sau o limită de viteză mai mare de 72 km/h.

Mașinile trebuie, de asemenea, să ofere călătorilor un mesaj, fie postat în interiorul vehiculului, fie în aplicația Zoox, care îi direcționează către un link unde pot depune o plângere la NHTSA.

Flota companiei Amazon numără astăzi aproximativ 100 de vehicule. Zoox le asamblează la o fabrică din Hayward, California, care se întinde pe 3½ terenuri de fotbal și are capacitatea de a produce până la 10.000 de robotaxiuri pe an. Cursele Zoox costă aproximativ la fel ca opțiunea de confort a altor servicii de ride-sharing, a declarat o purtătoare de cuvânt.

Călătorii și-au exprimat îngrijorarea. Med Trimidal, un inginer electrician pensionar din Las Vegas, care a încercat un taxi Zoox în iunie, a spus că lipsa unui șofer i-a fost deranjantă. După câteva minute, a spus el, s-a simțit confortabil. „A fost incitant să fiu martor la ceva ce părea science fiction.”

Zoox a fost fondată în 2014 pe ideea de a fabrica primul robotaxi special conceput. Amazon a cumpărat Zoox în 2020 pentru 1,2 miliarde de dolari.

Doi ani mai târziu, în 2022, Zoox și-a autocertificat mașinile ca fiind conforme cu standardele federale de siguranță a vehiculelor cu motor ale NHTSA. Această măsură ar fi eliminat barierele în calea implementării Zoox, dar agenția a obiectat. Pe lângă faptul că nu aveau comenzi manuale, cum ar fi pedalele de frână, care sunt implicate în testele de siguranță, mașinile nu foloseau tipul corect de sticlă sau reflectoare laterale, a declarat NHTSA.

„Există lucruri pe care le-ar fi putut și ar fi trebuit să le facă, dar care nu aveau nicio legătură cu lipsa unui șofer, pe care nu le-au făcut”, a declarat Phil Koopman, profesor emerit de inginerie la Universitatea Carnegie Mellon, specializat în vehicule autonome.

Anul trecut, NHTSA a acordat Zoox o scutire de la standardele de siguranță și i-a permis companiei să ofere curse demonstrative gratuite. Taxiurile Zoox au parcurs peste trei milioane de mile fără șofer pe drumurile publice și au transportat aproape un milion de pasageri.

O purtătoare de cuvânt a NHTSA a declarat că agenția își modernizează standardele „pentru a elimina mandatele care presupun prezența șoferilor umani, cum ar fi pedalele de frână manuale, schimbătoarele de viteze și ștergătoarele și degivratoarele de parbriz, menținând în același timp toate cerințele relevante de performanță în materie de siguranță”.

Agenția dezvoltă, de asemenea, standarde de performanță pentru vehiculele autonome, a spus ea.

Alex Roy, expert în vehicule autonome și partener la New Industry Venture Capital, consideră construirea unui vehicul personalizat ca fiind cea mai dificilă cale către implementarea robotaxi-urilor din cauza timpului și a banilor necesari pentru dezvoltarea software-ului, fabricație și testarea siguranței.

„Această decizie privind vehiculul este factorul de risc suprem”, a spus el. „Stelele trebuie să se alinieze în fiecare dimensiune a afacerii pentru ca aceasta să devină viabilă.”

Waymo a dezvoltat, de asemenea, un prototip de robotaxi fără volan, deși compania nu a intenționat niciodată să producă în masă vehiculul. Waymo a retras designul în 2017 și a continuat cu modernizarea mașinilor existente cu senzori care permit conducerea fără oameni.

Zoox intenționează să se extindă. Își testează robotaxi-ul în Austin, Texas și Miami, unde intenționează să înceapă în curând serviciul.

Lora și Dillon Harp, care locuiesc în Trenton, Missouri, au călătorit cu Zoox de două ori în Las Vegas în luna mai. Data viitoare când se vor confrunta cu o alegere între un alt serviciu de ride-sharing și Zoox, cuplul a spus că ar alege Zoox, mai ales dacă i-ar putea duce la destinație mai repede.

„Îmi place că e intimitate, că nu mai e nimeni altcineva în mașină”, a spus Lora Harp, în vârstă de 38 de ani, care lucrează ca agent de turism.