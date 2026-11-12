Județul Argeș se confruntă cu un blocaj la nivelul conducerii administrative, după ce subprefectul Dragoș Predescu, reprezentant al Partidului Național Liberal (PNL), și-a înaintat demisia din funcție, iar Guvernul a aprobat eliberarea acestuia. Anunțul a fost făcut joi după-amiază, oficialul atrăgând atenția că instituția a rămas complet descoperită, fără prefect și fără subprefecți în funcție, conform Antena 3.

Fostul reprezentant al Guvernului în teritoriu a explicat că decizia sa vine după o perioadă de așteptare de peste trei săptămâni, timp în care executivul ar fi trebuit să desemneze o nouă echipă de conducere pentru Instituția Prefectului județului Argeș.

„Mi-am înaintat demisia din funcţia de subprefect al judeţului Argeş! Astăzi, Guvernul a confirmat eliberarea din funcţie. La acest moment, judeţul nu mai are nici prefect, nici subprefecţi. Plecarea mea ar fi trebuit să vină la pachet cu numirea unei conduceri a Instituţiei Prefectului judeţului Argeş. Lucru care nu s-a întâmplat şi pe care nu îl consider în regulă. Am aşteptat peste trei săptămâni să se întâmple acest lucru. Situaţia interimatului nu se putea prelungi la nesfârşit”, a anunţat, joi după-amiază, Dragoş Predescu.

În contextul vidului de putere creat la vârful administrației județene, Dragoș Predescu a lansat un apel ferm către organizația județeană a Partidului Social Democrat. Liberalul a transmis PSD Argeș o „somaţie publică”, solicitând social-democraţilor „să îşi desemneze prefectul şi să nu lase judeţul descoperit”.

Fostul subprefect a subliniat riscurile administrative ale acestei situații și lipsa de autoritate decizională în absența unor numiri oficiale din partea executivului.

„Guvernul trebuie să numească o conducere cu puteri depline. Pentru că oricine ar prelua atribuţii nu va avea putere de decizie completă. Este o situaţie fără precedent în istoria judeţului!”, a precizat Dragoş Predescu.

Plecarea lui Dragoș Predescu se înscrie într-un val mai amplu de demisii ale membrilor PNL care ocupau funcții de conducere în structurile guvernamentale din teritoriu. Majoritatea acestora au renunțat la mandate la scurt timp după învestirea guvernului condus de Luca Niculescu. Doar în câteva județe din țară reprezentanții liberali au mai rămas temporar în funcții, pentru a asigura o perioadă de tranziție până la preluarea mandatelor de către noii desemnați.