Primăria orașului Voluntari va plăti peste 80.000 de euro, fără TVA, pentru lucrări de întreținere pe strada Bucegi, potrivit Buletin de București.

Contractul, în valoare de 433.660,50 lei, a fost atribuit direct, pe 2 noiembrie 2026, companiei FORTEZZA URBANA SRL, înființată în mai 2025, potrivit informațiilor publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Intervenția din Voluntari vizează o suprafață de 4.387,50 metri pătrați și presupune aplicarea unui tratament bituminos dublu cu emulsie bituminoasă și agregate naturale.

Lucrările, potrivit anunțului de achiziției al Primăriei Voluntari, au ca scop impermeabilizarea și protejarea carosabilului, precum și creșterea durabilității acestuia.

Potrivit descrierii din anunțul de achiziție, operațiunea include pregătirea și curățarea suportului, aplicarea succesivă a materialelor și compactarea suprafeței.

Raportat la valoarea totală a contractului și la suprafața pe care se intervine, costul ajunge la aproximativ 98,8 lei pentru fiecare metru pătrat, fără TVA.

Informațiile disponibile în SEAP privind această achiziție făcută de primăria din Voluntari sunt limitate la descrierea lucrărilor și valoarea contractului.

Compania FORTEZZA URBANA SRL a fost înființată în mai 2025, iar contractul cu Primăria Voluntari este, potrivit informațiilor din SEAP prezentate în materialul sursă, primul contract din bani publici obținut de societate.

Datele financiare raportate pentru anul 2025 arată o cifră de afaceri netă de numai 1.199 de lei și un profit net de zero lei. În același an, firma a înregistrat cheltuieli totale de 3.191 de lei și o pierdere de 1.992 de lei.

Un alt element semnalat de datele publicate de Ministerul Finanțelor este faptul că societatea nu a avut niciun salariat în 2025.

Domeniul principal de activitate al firmei este, potrivit clasificării CAEN, „Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

Achiziția lucrărilor de reparații la carosabil făcută de primăria Voluntari poate fi consultată în platforma SEAP.