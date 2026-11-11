Premierul Luca Niculescu s-a întâlnit miercuri dimineață, la București, cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene și cu reprezentantul Comisiei Europene. Reuniunea, găzduită la invitația ambasadorului Irlandei, țară care asigură în această perioadă Președinția Consiliului UE, a avut ca temă centrală obiectivele noului Executiv și rolul pe care România îl poate juca în consolidarea securității continentale.

Șeful Guvernului a transmis, printr-un mesaj publicat pe Facebook, că dialogul cu partenerii europeni a vizat modul în care țara noastră poate răspunde eficient actualelor provocări geopolitice.

”Am avut în această dimineaţă o întâlnire cu ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene şi cu reprezentantul Comisiei Europene la Bucureşti, la invitaţia ambasadorului Irlandei, ţară care deţine în prezent Preşedinţia Consiliului UE. A fost o discuţie deschisă şi utilă despre priorităţile noului Guvern şi despre felul în care România poate contribui la o Europă mai sigură, mai puternică şi mai bine pregătită pentru provocările actuale”, a scris premierul Luca Niculescu.

Un punct esențial pe agenda discuțiilor l-a reprezentat apărarea europeană, cu accent pe Flancul Estic și pe zona strategică a Mării Negre. Potrivit premierului, România continuă să își întărească structurile de apărare, valorificând inclusiv oportunitățile oferite de programul european SAFE. În acest context, diplomații au primit detalii despre stadiul proiectului de la malul mării.

”Le-am prezentat ambasadorilor şi progresele în operaţionalizarea Hub-ului de securitate maritimă de la Constanţa, un proiect important pentru securitatea întregii regiuni”, anunţă premierul.

Agenda întâlnirii a inclus și dosarul extinderii blocului comunitar, unde Bucureștiul își menține poziția de susținător activ al statelor vecine și al celor din Balcani care aspiră la integrare.

”România susţine ferm parcursul european al Republicii Moldova, Ucrainei şi statelor din Balcanii de Vest. Ne dorim ca negocierile să avanseze cât mai repede, pe baza progreselor fiecărei ţări”, subliniază premierul.

Viitorul cadru financiar al Uniunii Europene a fost o altă temă majoră abordată de Luca Niculescu. Premierul a insistat asupra necesității unui compromis rapid, care să protejeze fondurile vitale pentru dezvoltarea României.

”Avem nevoie de un acord asupra Cadrului Financiar Multianual până la sfârşitul anului, care să răspundă noilor provocări, dar să păstreze resursele necesare pentru coeziune şi agricultură, politici esenţiale pentru România”, subliniază şeful Executivului.

În încheierea reuniunii, prim-ministrul a evidențiat importanța cooperării directe cu partenerii europeni, atât pe palierul de securitate, cât și în ceea ce privește obiectivul aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică.

”Le-am mulţumit colegilor europeni pentru sprijinul acordat României în domeniul securităţii şi apărării, precum şi în procesul de aderare la OCDE. I-am mulţumit şi ambasadorului Irlandei, Brendan Ward, pentru organizarea întâlnirii şi pentru activitatea Preşedinţiei irlandeze a Consiliului UE. Astfel de întâlniri sunt importante pentru că ne permit să discutăm direct, să ne ascultăm şi să găsim soluţii împreună. România are priorităţi clare în Europa şi îşi asumă responsabilitatea de a contribui la deciziile şi proiectele noastre comune”, a mai transmis premierul.