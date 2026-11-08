Traian Băsescu a declarat că Ursula von der Leyen ar trebui înlocuită de la conducerea Comisiei Europene, fostul președinte considerând că aceasta este depășită de actualul context internațional și și-a pierdut o parte din credibilitate. Băsescu a criticat și activitatea șefei diplomației europene și a invocat controversele privind achiziția vaccinurilor anti-COVID și finanțarea programului SAFE.

„După părerea mea, ar trebui să gândească la un înlocuitor. Doamna von der Leyen e depășită de vremuri, ca de altfel și comisara pentru politică externă”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a revenit asupra criticilor și a spus că actuala conducere a Comisiei Europene ar trebui reînnoită, în condițiile în care Uniunea Europeană se confruntă cu provocări importante.

Printre motivele invocate de Traian Băsescu se numără controversele legate de achizițiile de vaccinuri din perioada pandemiei și lipsa de claritate pe care o reclamă în privința fondurilor destinate programului european SAFE.

„Cred că trebuie împrospătată puțin conducerea Comisiei Europene, pentru că doamna von der Leyen și-a cam pierdut din credibilitate. A dat chifla cu vaccinurile, acum nu ne e foarte clar cum e cu banii pentru SAFE”, a afirmat fostul președinte, la Eomânia TV.

Băsescu a susținut că Uniunea Europeană are nevoie de lideri cu experiență politică și autoritate, capabili să răspundă provocărilor actuale. El a spus că aceștia ar trebui identificați în marile state europene, precum Germania și Franța.

„Probabil că ar trebui europenii să se gândească la o altă soluție adaptată vremurilor de azi. Vremurile de azi sunt grele și cer politicieni mari la Bruxelles. Nu-i mai avem. Trebuie scoși de unde sunt, din Germania, din Franța, de unde or fi, și să preia conducerea Uniunii Europene”, a declarat Traian Băsescu.

Declarațiile fostului președinte au loc înaintea vizitei pe care Ursula von der Leyen o va face luni, 9 noiembrie, la București. Președinta Comisiei Europene are programate întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Luca Niculescu.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan o va primi pe șefa Comisiei Europene la Palatul Cotroceni, la ora 15:30. Întrevederea va fi urmată de discuții oficiale, iar în jurul orei 17:00 sunt programate declarații de presă comune.

Agenda discuțiilor include securitatea și apărarea europeană, cu accent pe regiunea Mării Negre, competitivitatea economiei europene și problemele din domeniul energiei. Vor fi abordate, de asemenea, extinderea Uniunii Europene, sprijinul pentru Republica Moldova și negocierile privind bugetul european pentru perioada 2028-2034.

Consilierul prezidențial Valentin Naumescu a prezentat vineri temele pregătite pentru întrevederea dintre Nicușor Dan și Ursula von der Leyen.

„Discuțiile se vor axa pe prioritățile tematice ale agendei europene și pe interesele României în raport cu agenda europeană”, a precizat Naumescu.

Deplasarea președintei Comisiei Europene în România are loc pe fondul deteriorării situației de securitate din regiunea Mării Negre, după atacurile cu drone asupra unor nave comerciale.

România și Bulgaria lucrează la un proiect comun pentru monitorizarea riscurilor maritime și schimbul de informații. Este vorba despre un hub de securitate maritimă prevăzut în strategia europeană pentru Marea Neagră, care va avea componente la Constanța și Varna.

Ministrul bulgar de Externe, Velislava Petrova, a anunțat pe 24 octombrie că autoritățile celor două țări lucrează la detaliile tehnice, la infrastructură și la modul în care vor fi utilizate informațiile colectate.

După vizita de la București, Ursula von der Leyen va ajunge marți în Bulgaria, unde se va întâlni cu premierul Rumen Radev și va vizita Academia Navală din Varna.