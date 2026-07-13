Trei bărbați sunt internați în spital după ce s-au prăbușit de pe o stâncă pe care o escaladau în Munții Bucegi. Femeia de 36 de ani, care făcea parte din grupul de alpiniști, medic stomatolog, a murit după căderea în gol. Parchetul și Poliția au deschis anchetă și cercetează modul în care s-a produs tragedia provocată de ruperea unei corzi.

Grupul de alpiniști care a căzut în gol, sâmbătă, era format din patru persoane, cu vârste între 27 și 51 de ani. Femeia era medic stomatolog, dar ea s-a izbit prima de stânca pe care s-a prăbușit după ce s-a rupt coarda. Nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

Norocul celorlalți din grup a fost că unul dintre ei a avut telefon și a putut cere ajutor. Se știe deja ca salvamontiștii și SMURD au declanșat o operațiune de salvare cum rar s-a mai întâlnit.

Doi dintre cei trei alpiniști răniți în urma accidentului produs ieri în Munții Bucegi sunt în continuare în stare gravă. Ei au suferit multiple fracturi și sunt internați la Spitalul Clinic de Urgență din București. Al treilea alpinist este internat la Spitalul Județean din Brașov.

Pentru salvarea alpiniștilor au fost mobilizați salvamontiști, patru elicoptere și mai multe echipaje de ambulanță, SMURD și terapie intensivă. Bărbații și femeia prăbușiți în Valea Albișoarei au fost preluați pe calea aerului pentru că nu exista nicio altă posibilitate pentru a ajunge la ei. Locul în care au escaladat și s-a produs căderea, din cauza coardei folosite - după cum s-a apreciat - este îngust și greu accesibil, între doi pereți stâncoși.

Sergiu Frusinoiu, șeful echipei Salvamont din Bușteni a făcut o declarație pentru TVR: „A fost o intervenție dificilă. Zona este periculoasă. I-am găsit cu ajutorul elicopterelor, i-am instruit la telefon să ne acorde semnale cu lanterne sau cu blițul de la telefon, ca să ne fie mai ușor să îi identificăm”.

Alpiniștii au fost recuperați unul câte unul și duși cu elicopterele pe Stadionul din Bușteni unde erau instalate echipajele medicale care au evaluat și stabilizat victimele pentru a fi transferate la spitale.

Femeia de 36 de ani, medic stomatolog din București, care nu a supraviețuit căderii, a fost preluată tot cu elicopterul.

Salvamontiștii spun că Albișoara Brânei este una dintre văile adânci care brăzdează peretele stâncos al versantului nordic al Muntelui Caraiman. Este un traseu alpin dificil, recomandat doar persoanelor cu experiență și bine echipate, atenționează ei.

Pentru că această experiență s-a sfârșit cu moartea unui om, Parchetul și Poliția au demarat anchetă penală.

Cătălina Mocanu, purtător de cuvânt al IPJ Prahova, a declarat: „Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă”.

S-au făcut auzite și opinii ale unor alpiniști despre cum s-ar fi produs tragedia. O ipoteză este că cei patru s-ar fi legat la o singură ancoră de rapel, acel punct de fixare folosit pentru coborârea controlată care susține întreaga greutate a persoanei și care trebuie să fie absolut sigur. Probabil ancora era veche, montată acolo de mai mult timp. A cedat, iar cei patru au căzut în gol aproximativ 10 metri, consemnează sursa citată.