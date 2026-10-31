Aparatul care-ți aduce sărăcia în casă nu este frigiderul, deși funcționează permanent, și nici mșina mașina de spălat, folosită frecvent. Un alt aparat electrocasnic poate avea un consum de energie comparabil cu cel al mai multor aparate la un loc, potrivit specialiștilor.

Este vorba despre uscătorul de rufe, unul dintre consumatorii importanți de electricitate din locuință.

Uscătorul de rufe poate consuma, într-un interval scurt, o cantitate mare de energie, deoarece trebuie să încălzească aerul la temperaturi ridicate pentru a elimina umezeala din haine.

Spre deosebire de frigider, care funcționează aproape permanent, dar are un consum relativ constant, uscătorul concentrează un consum ridicat în timpul fiecărui ciclu de funcționare.

Potrivit organizației americane Natural Resources Defense Council, energia folosită de un uscător de rufe poate ajunge să egaleze consumul unui frigider, al unei mașini de spălat rufe și al unei mașini de spălat vase. În Statele Unite, utilizarea acestor aparate îi costă pe consumatori aproximativ nouă miliarde de dolari anual, numai pentru electricitate.

Organizația estimează că trecerea la modele mai eficiente energetic ar putea reduce aceste cheltuieli cu până la patru miliarde de dolari.

Există câteva măsuri simple prin care poate fi limitată energia consumată de aparat, fără să fie nevoie să renunți complet la utilizarea lui.

În primul rând, filtrul de scame trebuie curățat după fiecare folosire. Depunerile împiedică circulația eficientă a aerului, prelungesc uscarea și pot crește riscul de incendiu. Dacă sunt utilizate șervețele parfumate pentru uscător, filtrul poate necesita și o curățare periodică suplimentară, cu o perie, pentru îndepărtarea reziduurilor.

O altă recomandare este folosirea senzorului de umiditate, dacă aparatul dispune de această funcție. Acesta oprește ciclul atunci când hainele sunt uscate, evitând funcționarea inutilă. Programele cu durată fixă pot continua să consume energie chiar și după ce rufele nu mai au nevoie de uscare.

De asemenea, uscarea mai multor serii consecutive poate valorifica temperatura rămasă în tambur după ciclul anterior. Totuși, cuva nu trebuie supraîncărcată.

Înainte de introducerea hainelor în uscător, este utilă selectarea unei turații mai mari de centrifugare la mașina de spălat. Cu cât rufele conțin mai puțină apă, cu atât uscătorul va avea nevoie de mai puțin timp pentru a le usca.

Iar atunci când vremea și spațiul permit, uscarea naturală rămâne cea mai simplă metodă de a elimina consumul de electricitate asociat acestui aparat.