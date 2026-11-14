Wiz Khalifa, copilul din Brașov și justiția din România.

Cât valorează viața unui copil în fața unei vedete care se droghează pe scenă?

Un tânăr de 19 ani își pierde viața sub privirile neputincioase ale mamei sale. În același timp, un superstar american, care a consumat canabis pe scenă, în fața a zeci de mii de tineri, încearcă să scape de pedeapsa cu închisoarea. Două evenimente care ridică o întrebare fundamentală: ce mesaj transmitem copiilor României?

O coincidență tragică. Un copil moare, o mamă rămâne cu o durere pentru tot restul vieții.

Zilele acestea am aflat despre o tragedie care a cutremurat întreaga Românie. Un tânăr de numai 19 ani, din județul Brașov, despre care au apărut informații că ar fi fost consumator de droguri, și-a pus capăt zilelor în timp ce se afla într-un apel video cu mama sa. O mamă disperată, care și-a văzut copilul în ultimele sale clipe de viață și care, în ciuda încercărilor de a-l salva, nu a mai putut face nimic.

Un copil care avea întreaga viață înainte. O mamă care va rămâne pentru totdeauna cu imaginea acelor ultime clipe. O familie pentru care timpul s-a oprit. Ancheta va trebui să stabilească împrejurările exacte ale morții și rolul pe care eventualul consum de droguri l-a avut în această tragedie.

Dar întrebarea care trebuie să ne preocupe este mult mai amplă. Câți copii trebuie să mai moară, câte familii trebuie să mai fie distruse și câte mame trebuie să mai plângă înainte să înțelegem dimensiunea pericolului reprezentat de droguri?

Acesta nu este singurul caz din Brașov și nici din România în care consumul de droguri apare în existența unor tineri care ajung la destine tragice.

Și mă întreb cât de mult înțelege societatea românească legătura dintre modelele promovate public, normalizarea consumului de droguri și vulnerabilitatea copiilor noștri.

Nu știu de când consuma droguri tânărul din Brașov. Nu știu dacă a participat la festivalul „Beach, Please!” în 2024 sau în alți ani. Nu știu dacă îl asculta pe Wiz Khalifa sau dacă îl considera un model.

Dar știu că mulți adolescenți își aleg modelele dintre artiștii pe care îi urmăresc, îi admiră și îi imită. Și mai știu că, în vara anului 2024, un superstar american a considerat potrivit să consume canabis pe scena unui festival din România, în fața a zeci de mii de tineri, inclusiv minori, iar imaginile au circulat ulterior în mediul online, acumulând milioane de vizualizări.

Artistul se numește Wiz Khalifa, iar numele său real este Cameron Jibril Thomaz.

Pentru acest episod, artistul a ajuns în fața justiției din România.

Recent, am aflat că celebrul inculpat în dosarul privind deținerea de droguri pentru consum propriu încearcă, printr-o cale extraordinară de atac, contestația în anulare, să înlăture condamnarea definitivă la nouă luni de închisoare cu executare, pronunțată anterior de Curtea de Apel Constanța. Nouă luni de închisoare!

Pentru un artist care nu a consumat droguri ascuns într-o locuință, într-un autoturism sau într-un loc izolat, ci pe o scenă, în fața unui public impresionant, în care se aflau și adolescenți.

Nu cantitatea de droguri reprezintă, în opinia mea, elementul care face acest caz atât de grav, ci dimensiunea publică a comportamentului și puterea exemplului oferit unei generații.

La 3 noiembrie 2026, Curtea de Apel București a admis contestația în anulare formulată de Wiz Khalifa, a desființat decizia penală prin care acesta fusese condamnat și a anulat mandatul de executare a pedepsei.

Prin urmare, condamnarea definitivă de nouă luni de închisoare cu executare nu mai produce efectele anterioare, iar apelul procurorilor DIICOT este rejudecat. Nu este vorba despre reluarea întregului proces de la zero, ci despre o nouă judecată în apel, după desființarea hotărârii anterioare.

Iar joi, 12 noiembrie 2026, inculpatul Wiz Khalifa a apărut, în sfârșit, în fața judecătorilor români.

Nu fizic, ci prin videoconferință.

După mai bine de doi ani de la episodul de la Costinești, celebrul artist a găsit, în cele din urmă, posibilitatea de a se adresa justiției române. Și, ca într-un scenariu cinematografic, am asistat la apariția regretelor.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public și celor pe care le dețin din surse apropiate cauzei, Wiz Khalifa le-ar fi transmis magistraților că regretă ceea ce a făcut, că a înțeles caracterul ilegal al comportamentului său și că nu a intenționat să încalce legea.

Mai mult, artistul ar fi declarat că a sprijinit și că este dispus să sprijine în continuare organizațiile care luptă împotriva consumului de droguri.

Ce frumos sună! Câtă responsabilitate!

Câtă preocupare pentru persoanele dependente de droguri și pentru copiii care riscă să ajungă victime ale consumului!

Așadar, artistul care, în 2024, consuma canabis pe scenă, în fața unui public format și din minori, ne transmite acum că regretă și că dorește să contribuie la prevenirea consumului de droguri. Firește, trebuie să îl credem pe cuvânt!

Dar eu am câteva întrebări.

Unde era această responsabilitate în momentul în care a urcat pe scenă? Unde era preocuparea pentru sănătatea adolescenților când a ales să consume canabis în fața lor? Și de ce grija pentru prevenirea consumului de droguri devine atât de vizibilă tocmai atunci când justiția trebuie să decidă asupra pedepsei aplicate împotriva lui?

Regretul exprimat în fața judecătorilor este ușor de rostit.

Responsabilitatea față de copii se demonstrează, înainte de toate, prin comportamentul public.

ă ne întoarcem pentru câteva momente în vara anului 2024.

Înainte să urce pe scena festivalului „Beach, Please!”, Wiz Khalifa a publicat pe Instagram imagini despre atmosfera de „backstage vibe”, adică atmosfera din culise.

În fotografia la care mă refer și pe care o anexez acestui articol se pot observa două țigări rulate cu aspect clar de joint, aparent pregătite pentru consum, un pahar inscripționat cu emblema festivalului „Beach, Please!” care conține o materie vegetală, probabil canabis, o pungă de tip zip-lock specifică distribuției de droguri, băuturi alcoolice și mâncare.

Aspectul obiectelor ridică suspiciuni privind prezența canabisului.

Dar ceea ce mă interesează aici este mesajul transmis publicului. Pentru un adolescent care își admiră idolul, asemenea imagini nu reprezintă doar o fotografie din culisele unui concert. Ele pot deveni o reprezentare a succesului, a libertății, a popularității și a unui stil de viață pe care tânărul ajunge să îl considere demn de imitat.

Iar atunci când un asemenea comportament este urmat de consumul efectiv de canabis pe scenă, problema depășește cu mult simpla conduită privată a artistului.

Vorbim despre transformarea consumului de droguri într-un element al spectacolului, despre banalizarea unui comportament ilegal și despre influența pe care o persoană celebră o poate exercita asupra unor minori aflați în plină formare.

Aceasta este adevărata dimensiune socială a cazului Wiz Khalifa.

Fapta pentru care Wiz Khalifa a fost condamnat anterior este cea de deținere de droguri de risc pentru consum propriu, fără drept, prevăzută de articolul 4 alineatul (1) din Legea nr. 143/2000. Legea sancționează această infracțiune cu închisoare de la trei luni la doi ani sau cu amendă penală.

Eu consider că, prin circumstanțele concrete în care a fost săvârșită, fapta lui Wiz Khalifa se numără printre cele mai grave manifestări publice ale unei asemenea conduite pe teritoriul României.

Și explic de ce.

Nu discutăm despre un consum ascuns, într-un spațiu privat, fără spectatori.

Discutăm despre un artist de notorietate internațională, aflat pe o scenă uriașă, în fața unui public format din zeci de mii de tineri, cu posibilitatea multiplicării imaginilor prin intermediul rețelelor sociale.

Vorbim despre un exemplu negativ oferit unui număr impresionant de adolescenți, într-un mediu în care influența idolilor muzicali poate deveni mai puternică decât recomandările părinților sau ale profesorilor.

Pentru această faptă, Curtea de Apel Constanța a stabilit anterior o pedeapsă de nouă luni de închisoare cu executare. Adică nici măcar jumătate din maximul special de doi ani prevăzut pentru infracțiunea de bază.

Iar această pedeapsă a fost contestată de artist, care urmărește obținerea unei soluții mai favorabile. Poate chiar o amendă penală.

Eu mă întreb însă altceva.

Ce valoare preventivă mai are o sancțiune penală dacă dimensiunea publică a unei asemenea fapte și influența asupra minorilor nu sunt evaluate cu toată seriozitatea pe care o impun?

Există un aspect juridic pe care îl consider deosebit de important. Articolul 13 alineatul (1) litera c) din Legea nr. 143/2000 prevede, printre circumstanțele agravante, săvârșirea faptelor în locuri în care elevii, studenții și tinerii desfășoară activități sociale ori în apropierea acestora.

Mai mult, alineatul (2) al aceluiași articol stabilește că, în cazul acestei circumstanțe agravante, la maximul special al pedepsei cu închisoarea se poate adăuga un spor de până la cinci ani.

Este o prevedere deosebit de importantă.

Legiuitorul român a înțeles că săvârșirea unor infracțiuni privind drogurile în spații frecventate de tineri prezintă un pericol social suplimentar.

De aceea, întrebarea mea este cât se poate de legitimă.

A fost analizată această circumstanță agravantă în dosarul Wiz Khalifa și, dacă da, ce argumente au justificat aplicarea sau neaplicarea ei?

Poate fi considerat un festival la care participă zeci de mii de adolescenți și tineri un loc în care aceștia desfășoară activități sociale, în sensul legii penale?

Eu consider că această problemă merită o analiză juridică serioasă, nu o tratare superficială.

Fiindcă legea nu trebuie să își piardă forța doar pentru că persoana cercetată este celebră, bogată sau beneficiază de o echipă de avocați foarte bine pregătiți.

Legea nr. 143/2000 mai conține o normă penală care merită amintită în această dezbatere. Articolul 10 incriminează îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, pedeapsa prevăzută fiind închisoarea de la șase luni la trei ani.

Însă, dincolo de delimitarea juridică exactă a acestei infracțiuni, există o problemă fundamentală de responsabilitate publică.

Ce reprezintă, din perspectiva unui adolescent, comportamentul unei vedete care consumă droguri demonstrativ pe scenă?

Ce mesaj transmite? Ce efect poate produce asupra unui copil care își construiește propriile repere morale și sociale?

Un îndemn nu se transmite întotdeauna prin cuvinte. Uneori, exemplul personal al unui idol poate avea o forță de influențare mult mai mare decât orice discurs.

Iar această realitate nu poate fi ignorată atunci când analizăm pericolul social al comportamentelor publice asociate consumului de droguri.

Există și o altă problemă care, în opinia mea, merită o atenție deosebită. De unde a avut Wiz Khalifa drogurile consumate la festival? Pentru că drogurile nu cad din cer și nu cresc în pomii din culisele concertelor. Ele provin de undeva.

Au fost introduse în România de artist sau de o altă persoană?

Au fost cumpărate ori primite pe teritoriul țării?

Cine le-a procurat și cine le-a pus la dispoziție?

Aceste întrebări sunt extrem de importante din perspectiva legislației penale.

Dacă drogurile de risc au fost introduse fără drept în România, fapta poate intra sub incidența articolului 3 alineatul (1) din Legea nr. 143/2000, care prevede o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 15 ani.

Dacă drogurile au fost furnizate fără drept de o persoană aflată în România, trebuie analizată eventuala răspundere penală a acesteia potrivit articolului 2 alineatul (1) din aceeași lege, care sancționează traficul intern de droguri de risc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Desigur, existența acestor infracțiuni trebuie stabilită prin probe, nu prin presupuneri.

Dar tocmai de aceea întreb: A fost identificată proveniența drogurilor? A fost stabilit întregul circuit al acestora? Au fost efectuate toate verificările necesare pentru identificarea eventualelor persoane care le-au introdus în țară sau le-au furnizat?

Pentru că nu este suficient să discutăm despre ultima verigă a consumului, ignorând proveniența substanțelor.

Combaterea eficientă a fenomenului drogurilor presupune investigarea întregului traseu, de la sursă până la consumator.

Am convingerea că judecătorii Curții de Apel București au experiența, competența și echilibrul necesare pentru a analiza riguros această cauză. Pronunțarea a fost stabilită pentru 19 noiembrie 2026.

Nu discutăm doar despre soarta judiciară a unui artist american.

Discutăm despre modul în care societatea românească răspunde unor comportamente publice care pot contribui la normalizarea consumului de droguri în rândul tinerilor.

Discutăm despre responsabilitatea celor care au o influență enormă asupra adolescenților. Și, mai ales, despre mesajul pe care îl transmitem părinților care își cresc copiii cu eforturi uriașe, încercând să îi țină departe de droguri. Eu nu cer condamnări simbolice pentru satisfacerea opiniei publice.

Cer aplicarea riguroasă a legii, evaluarea tuturor circumstanțelor relevante și asumarea responsabilității pentru impactul social al unor asemenea comportamente. Celebritatea nu trebuie să devină o circumstanță atenuantă nescrisă în Codul penal. Iar milioanele de urmăritori nu trebuie să ofere nimănui dreptul moral de a transforma consumul de droguri într-un spectacol destinat și copiilor.

Mă întorc la tragedia din Brașov. La tânărul de 19 ani care nu va mai ajunge niciodată acasă. La mama care a încercat, cu disperare, să își salveze copilul. La o familie pentru care nu mai există nici cale extraordinară de atac, nici rejudecare, nici posibilitatea de a întoarce timpul. Și privesc, în paralel, către cazul Wiz Khalifa.

Un artist celebru care a consumat canabis pe scena unui festival, în fața a zeci de mii de tineri, și care astăzi vorbește despre regrete, responsabilitate și sprijinirea organizațiilor antidrog. Ce contrast dureros!

Într-o parte, un părinte care și-ar da probabil tot ce are pentru a-și mai vedea copilul în viață.

În cealaltă parte, o vedetă internațională care încearcă să obțină o soluție judiciară mai favorabilă după un comportament public ce nu ar fi trebuit să existe.

Nu susțin că între cele două cazuri există o legătură directă. Dar ele pun în lumină aceeași problemă uriașă: vulnerabilitatea copiilor în fața drogurilor și responsabilitatea adulților care influențează lumea în care aceștia cresc.

De peste trei decenii, în activitatea mea profesională, am văzut prea multe destine frântr de droguri, prea mulți părinți disperați și prea multe familii care au înțeles pericolul atunci când devenise aproape imposibil să mai repare ceva.

De aceea, refuz să accept că un comportament ilegal săvârșit ostentativ, în fața unor adolescenți, poate fi tratat public drept un simplu episod de divertisment.

Refuz să accept ideea că influența unei vedete nu are nicio importanță atunci când aceasta oferă un exemplu negativ copiilor.

Și refuz să cred că societatea românească trebuie să se obișnuiască să numere victimele, în timp ce pe scene și pe rețelele sociale consumul de droguri este prezentat ca un atribut al libertății și al succesului.

Un artist își poate reface imaginea. Își poate angaja avocați. Poate formula contestații, poate obține rejudecarea unei cauze și poate cere clemența instanței. Un copil mort nu mai poate cere nimic.

Iar mama lui nu mai poate contesta tragedia. Nu mai poate formula apel împotriva durerii. Nu mai poate obține, de la nicio instanță din lume, anularea ultimelor clipe din viața copilului său.

Aceasta este diferența pe care ar trebui să o înțeleagă toți cei care banalizează consumul de droguri. Nu orice copil care consumă droguri va ajunge la o tragedie. Dar fiecare copil împins spre consum reprezintă un destin expus unor riscuri pe care nicio familie nu ar trebui să fie obligată să le accepte.

Iar atunci când un adult celebru își transformă propriul consum într-un spectacol public, responsabilitatea sa morală nu poate fi măsurată doar în gramele de droguri deținute sau în lunile de închisoare stabilite de o instanță. Ea trebuie privită și prin prisma milioanelor de tineri care îi urmăresc comportamentul.

Dar societatea românească trebuie să decidă ce modele merită copiii ei.

Pentru că, atunci când o vedetă se droghează pe scenă, spectacolul se termină după câteva ore.

Când un copil își pierde viața, drama unei familii nu se mai termină niciodată.

Iar dacă vrem cu adevărat să protejăm viitorul României, trebuie să înțelegem un adevăr pe care nicio celebritate, nicio avere și nicio campanie de imagine nu îl pot schimba.

Pentru un artist, o scenă poate însemna câteva ore de glorie. Pentru un copil, un exemplu greșit poate avea consecințe pentru o viață întreagă. Iar viața unui copil trebuie să valoreze infinit mai mult decât libertatea unei vedete de a transforma drogurile în spectacol.

Copiii României au nevoie de modele, nu de idoli care le pun viitorul în pericol. Au nevoie de protecție, nu de justificări. Au nevoie să trăiască, nu să devină subiectul următoarei știri tragice.

Pentru că niciun succes artistic nu valorează cât viața unui copil. Și nicio mamă nu ar trebui să-și vadă copilul murind în timp ce lumea aplaudă modelele care banalizează drogurile.