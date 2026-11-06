În 1984, România lui Nicolae Ceaușescu trăia vârful austerității. Izolarea internațională era tot mai evidentă. În acest timp, Ceaușescu visa la construții mărețe. Dispar Mânăstirea Cotroceni și Spitalul Brâncovenesc. Cartierul Uranus a fost pus la pământ pentru ca pe locul său să se ridice Casa Poporului. Se mai inaugurează două obiective, o centrală energetică la Anina și Canalul Dunăre-Marea Neagră. Ceaușescu evită un alt complot. Vizitele externe se răresc.

În 1984, lui Nicolae Ceaușescu îi vine ideea să demoleze două bijuterii ale Capitalei. Este vorba de Mânăstirea simbol a Cotrocenilor. Fusese ridicată în secolul XVII. Fusese distrusă serios la cutremurul din 1802 și fusese reconstruită. Aici, Regele Carol I construise un Palat pentru Familia Princiară Ferdinand și Maria. În 1949, comuniștii au desacralizat Mânăstirea, închizând-o. A fost organizat ulterior, în Palat, Palatul Pionierilor. În 1977, cutremurul a avariat Mânăstirea.

Nicolae Ceaușescu decide să o demoleze. Pur și simplu, vrea să distrugă acest simbol pentru alte amenajări. Camil Rogulski, unul dintre arhitecții săi salvează anumite piese de patrimoniu, coloane, fresce, picturi de altar, elemente de decor pe care le ascunde. Vor fi folosite când noua Biserică se va face în anii 2000.

Spitalul Brâncovenesc fusese ridicat în prima jumătate a secolului XIX. Era sub stăpânirea blestemului celei care l-a ctitorit boieroaica Safta Brâncoveanu. Deși fusese reparat și nu se afla pe traseul Bulevardului Victoria Socialismului, Ceaușescu a decis să îl demoleze. Pe 29 martie 1984, este demolat. S-a scris că Nicolae Ceaușescu a murit în ziua de Crăciun datorită demolării acestui spital. Un blestem care arăta că moartea va lovi în ziua de Crăciun pe demolatorul sau stricătorul spitaluui ar fi fost scris în holul mare al acestei clădiri.

În 1977, după cutremurul devastator, Nicolae Ceaușescu ia decizia să accelereze ritmul sistematizărilor. Ochise de mult Dealul Arsenalului și Cartierul Uranus. Carol al II-lea visase la un Palat al Poporului. Se decide să îl facă aici, pe locul vechiului Uranus. Cutremurul nu afectase prea rău cartierul, dar dictatorul decide să radă tot. Acolo fusese momentul Dealul Spirii 1848. Era o zonă spre care să ridice Bulevardul Victoria Socialismului. Demolările încep din 1977. Se termină în 1984 și chiar în 1985.

La 25 iunie 1984, Nicolae Ceaușescu îngropa alături de Elena Ceaușescu celebrul cilindru de inox în care era actul de fondare al Casei Poporului. Este vorba de actualul Palat al Parlamentului. Lucrările vor fi în plină desfășurare la Revoluția din Decembrie 1989. Se vor abandonda și apoi se vor relua în anii 90. Și totuși, încă mai sunt secțiuni ale clădirii nefinalizate în interior. Aici, urma să fie mutat activul de partid și de stat al României comuniste.

România comunistă va începe construcția Canalului Dunăre-Marea Neagră mai mult ca să îi exploateze pe intelectualii indezirabili noii puteri care erau deținuți politici. A fost o formă de exterminare. Practic, debutul lucrărilor în 1949 s-a făcut fără a se miza pe reușita finală. Sugestia i-a fost dată lui Dej de către Stalin, pe durata unei vizite la Moscova. Sovieticii aveau și ei planuri grandioase cu mari fluvii siberiene. Un astfel de plan a dus la dispariția Mării Aral.

Canalul s-a închis, oficial, datorită sabotajelor în 1955. Neoficial, Dej a dorit să se rupă de imaginea de lider stalinist. Debutul unor construcții la Bicaz și Porțile de Fier l-a făcut să uite de ultima etapă a Dunării în România.

Nicolae Ceaușescu a preluat ideea Canalului în 1973. A păstrat doar traseul ce urmase valea râului Karasul. Lucrările au început efectiv în 1976. Artera fluvială a fost inaugurată la 26 mai 1984, fără să fie terminată dalarea și consolidarea malurilor. Canalul are lungimea totală de 95,6 km. Ramura principală are o lungime de 64,4 km. Ramura de nord se numește Canalul Poarta Albă–Midia Năvodari și are 31,2 km lungime.

Au muncit militari, ofițeri geniști, tineri voluntari dintre elevi, studenți, chiar și deținuți. Au fost concentrați muncitori, șoferi, manipulanți de utilaje de pe marile șantiere ale țării. Nicu Ceaușescu, în calitate de lider al UTC, conducea Șantierele Naționale ale Tineretului. Regretatul artist Dan Spătaru l-a auzit spunând la o masă, la un turneu cu artiștii. Fiecare metru de pământ escavat la Canal costa 21 milioane lei.

Momentul 26 mai 1984 a marcat crearea unei linii sigure de navigație pe Dunăre. Porțile de Fier în anii 70 și Canalul în anii 80 au fost principalele provocări rezolvate de regimul comunist din România. Evident, cu prețul unor sacrificii umane și materiale imense. Ba chiar se proiectase și un canal Dunăre-București. Se spune că în planurile conducerii a fost și conectarea Piteștiului pe apă cu Dunărea.

Șisturile bituminoase au fost de multe ori văzute drept o sursă de energie competitivă. În anii 80, era o tehnologie insuficient testată. Spionii lui Nicolae Ceaușescu i-au oferit informații. Dornic să obțină energie ușor, mizând pe șisturile din zonă, a decis. Din 1976, a investit un miliard de dolari americani.

În toamna anului 1984, a fost inaugurată în prezența lui Ceaușescu. În fapt, s-a dat în folosință primul grup de 330 MW. Evident, nu s-au mai continuat lucrările pentru că randamentul era scăzut. Însă, Ceaușescu reușise să marcheze momentul de a puncta în zona șisturilor bituminoase.

În primăvara anului 1984, generalul Ion Ioniță, generalul Ștefan Kostyal, Vasile Patilineț (cel care a reformat Securitatea și a contribuit la reabilitările politice din 1968, precum și la epurarea echipei lui Gheorghiu Dej), Gheorghe Apostol, Ion Iliescu, generalul Nicolae Militaru, Virgil Măgureanu au fost nume de care a fost legată suspiciunea unui complot prin care se planificaseră înlăturarea liderului de la București, inclusiv destituirea și arestarea acestuia prin forță. Fusese plănuită o acțiune de pătrundere spre sala de ședințe CC al PCR, folosindu-se un tunel de acces ce venea de la sediul Consiliului de Stat. Au mai fost plănuite și alte variante: când dictatorul vizita o localitate, o vizită externă sau o zi de lucru. Complotiștii au putut să se întâlnească profitând că dictatorul își planificase o vizită în RFG pentru toamna lui 1984.

Se vehiculează că Ion Iliescu (acesta la 22 noiembrie 1984 își va pierde atât poziția de șef la Consiliul Național al Apelor și de membru în CC al PCR) ar fi promis că ar fi avut de partea sa 100 de activiști. Ștefan Kostyal (care primise sarcina să cumpere arme performante din URSS) a fost însă arestat, sub acuzația furtului de electricitate, a deținerii de valută, fapte penale.

Generalul Ion Ioniță a decedat în 1987, la câteva luni după ce i s-a descoperit un cancer la stomac, care a evoluat în ritm galopant. Apropiații săi l-au auzit că a început să se simtă rău după ce a fost lovit în abdomen, în timpul unei călătorii cu autobuzul arhiplin. Vasile Patilineț, care fusese ambasador al României socialiste în Turcia (1980-1986), a murit într-un accident suspect de automobil, la 9 octombrie 1986, pe teritoriul Turciei, înmormântarea făcându-se în cel mai mare secret, familia neavând voie să desigileze sicriul adus în țară.

Ion Iliescu, fost Ministru pentru Tineret, fost Ministru al Apelor, fost prim-secretar la Iași, a fost epurat prin nealegerea în CC al PCR, la Congresul al XIII-lea din 1984 și ulterior prin marginalizarea sa până la postul de director al Editurii Tehnice. Generalul Nicolae Militaru fusese deconspirat în 1983 ca agent al GRU (serviciul militar sovietic de spionaj) și plasat sub observație.

Ceaușescu, dornic să epateze își va vedea parțial obiectivul. La Neptun, în 1985, va primi Cercurile Olimpice de Aur ca recunoaștere a meritului său de promovare a olimpismului și combatere a boicotului. Primise această decorație și pentru că îi permisese Nadiei Comăneci să vină ca oaspete de onoare în SUA. Fusese păzită de Securitate atent, pentru că existau informații că s-ar fi încercat convingerea ei să fugă din țară.

În perioada 28 iulie-12 august 1984, la Los Angeles, aveau loc Jocurile Olimpice de Vară. În februarie, avuseseră loc cele de iarnă de la Sarajevo în Iugoslavia, prima și ultima olimpiadă de iarnă dintr-un stat comunist. Sovieticii și celelalte state-satelit boicotaseră Jocurile Olimpice după cum și americanii boicotaseră Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980.

România, profitând de lipsa sovieticilor și a altor state socialiste s-a clasat pe poziția a doua după SUA și înaintea Germaniei Federale. Gimnastica, sporturile cu vâsle, pagaie și padele au reprezentat capul de afiș care a adus cele mai multe medalii de aur, argint și bronz, delegației României. Lui Ceaușescu însă, nu-i păsa atât de medalii cât să arate că era apropiat de Vest, deși începuse să atace Vestul dorind să plătească datoria externă, să critice FMI, Banca Mondială.

Ceaușescu și-a pus în plan prin 1967, ca la nivelul anului 1980, să aibă o stațiune nou-nouță. Aici se puteau organiza Jocuri Olimpice de Iarnă. Să nu uităm că la Grenoble 1968, Neagoe și Panțuru au avut singura medalie olimpică româneacă la Jocurile Olimpice de Iarnă. Este vorba de bronz la bobul de 2 persoane.

Ceaușescu a visat un sistem de stațiuni de la Voineasa, la Vidra, unde era un lac superb. Urmau să fie stațiuni la Voineasa, Alba, Mura, Vidra. A fost amenajat un drum de 30 km între Voineasa și Vidra. La Obârșia Lotrului (Masivul Parâng), urmau să se intersecteze la 90 grade spectaculoasele drumuri montane DN 7C Sebeș - Novaci (Transalpina) și Drumul Național 7A Brezoi - Petroșani.

Ceaușescu visa să organizeze în 1984 Jocurile Olimpice de Iarnă. Dictase să fie amenajate săli de sport, hoteluri, vile, ca un sat olimpic. Evident, urmau să fie pârtii de ski (pentru slalom, fond, biatlon), trambuline, patinoar, pârtii de sanie, bob. Aeroportul din Sibiu urma să aibă zboruri de elicopter spre un aerodrom la Vidra. Drumurile urmau să fie accesibile autocarelor cu sportivi.

Doar două ediții de Jocuri Olimpice, una de vară, una de iarnă au avut loc în state din Est: JO de Vară Moscova 1980, JO de Iarnă Sarajevo 1984. Așadar, Iugoslavia prietenă a avut onoarea de a organiza Jocurile Olimpice de Iarnă din acel an.

Cum plata datoriilor externe a împiedicat ritmul investițiilor, Ceaușescu visa ca măcar în cincinalul 1991-1995, Vidra să fie gata. Evident, istoria a avut alte planuri cu el. Măcar în toamna lui 1989, fuseseră date în folosință moteluri la Vidra. A venit Revoluția și de Vidra, s-a ales praful.

De menționat că până în 1992, Jocurile Olimpice s-au desfășurat în același an și ediția de vară și cea de iarnă. Ultima „dublă” a fost Barcelona-Albertville 1992 (Spania-Franța). În 1994, la Lillehammer-Norvegia, au fost primele JO de Iarnă decalate. În 1996, se vor derula Jocurile de Vară de la Atlanta (Centenar Olimpic) iar în 1998, Jocuri Olimpice de Iarnă la Nagano, Japonia.

În februarie 1984, moare Yuri Andropov. Îi urmează un fost „cadrist” din CC al PCUS, Constantin Cernenko. El făcuse studiile universitare la Chișinău. În culise, se încălzea Mihail Gorbaciov, protejatul lui Andropov. La 14 februarie, Ceaușescu merge la funeraliile lui Andropov de la Moscova, unde vorbește cu noul lider Constantin Cernenko.

În 29-30 martie, Ceaușescu merge în Bulgaria. Este primit de Todor Jivkov. Pe 12-13 aprilie, merge în Iugoslavia. Este primit de liderul croat al Președinției colective Mika Špiljak. În 7-10 mai, Ceaușescu merge în Pakistan. În 10-11 mai, ajunge în Siria. La 4 iunie, revine în URSS. Pe 6-8 iunie, Ceaușescu vizitează Polonia.

O vizită care a surprins a fost în RFG. Nicolae Ceaușescu are întâlniri cu Președintele Richard von Weizsäcker și Cancelarul federal Helmut Kohl. Nu mai era atmosfera prietenoasă din 1973 când se văzuse cu Willy Brandt. Din 1967, Ceaușescu permisese repatrierea etnicilor germani din România, contra cost. În anii 80, pretențiile românești crescuseră. Se crede că oficial, Germania ar fi plătit până în 1989, peste 2 miliarde de dolari României.

Nu luăm în calcul faptul că etnicii germani renunțau la case, proprietăți. Alții dădeau echivalentul unei Dacia numai să ajungă „mai în față pe listele Securității”. Liderul român cerea bani pe contravaloarea studiilor făcute în România. Plățile oficiale intrau în conturile secrete ale Securității. „Atențiile” intrau în buzunarele Miliției și Securității.

În iunie 1984, Nicolae Ceaușescu a vizitat județele Olt, Teleorman și Giurgiu. În iulie 1984, a mers la Cugir, în jud.Alba. Tot în luna iulie 1984, Ceaușescu a mers și în județul Sibiu.

În toamna acelui an, Ceaușescu a mers în județul Hunedoara și în Sectorul Agricol Ilfov, la Stațiunea de Cercetare de la Fundulea. Vizitele erau pentru a se vedea situația la zi în economie, în vederea raportului general pentru Congresul XIII al PCR.

Se răriseră vizitatorii străini la Nicolae Ceaușescu. În 1984, îi trec pragul doar liderul RDG, Erich Honecker și Todor Jivkov. De asemenea, putem consemna prezența în toamna lui 1984, a delegațiilor străine la Congresul XIII al PCR.

Congresul XIII s-a derulat fără emoții. Evident, se dorise să nu se mai ajungă să fie contestat de vreun „greu” al trecutului său comunist. Cine nu era izolat ca Brucan sau Bârlădeanu, ori Pârvulescu, era trimis ca ambasador, cum e cazul lui Gheorghe Apostol. Ion Iliescu, liderul care-l supărase pe Ceaușescu în 1971, vechi prieten de familie va fi scos din joc.

Nicolae Ceaușescu a citit Raportul Comitetului Central intitulat „Directivele de dezvoltare economico-socială a României pentru cel de-al 8-lea cincinal (1986–1990) și perspectiva până în anul 2000”. S-a raportat finalizarea a peste 110 000 apartamente. Spre deosebire de Congresul XII din noiembrie 1979, Ceaușescu nu a mai vorbit de fabrici noi. Canalul și Centrala Anina erau de ajuns. România căuta să modernizeze fabricile existente. Se încerca asigurarea, acolo unde era posibil, unui dublu circuit, civil și militar pentru producție.

Ceaușescu voia 75% autonomie pentru armamentul cu care se dota Armata. De exemplu fabricile de anvelope (Danubiana, Mârșa) produceau și pentru necesarul Armatei. La fel și fabricile de automobile și autocamioane. La Mârșa, Sadu, Moreni, Cugir erau fabrici speciale de armament. Inaugurase Transfăgărășan pe 20 septembrie 1974 iar până în anii 80, se reușise asfaltarea acestei artere care lega Muntenia de Transilvania ca drum strategic de interes național.

În afară de hidrocentralele de pe Olt, Lotru (după 1970, cu o creștere în anii 80) și Bistrița (după 1950), se va mai construi Porțile de Fier II Agregatele au început să fie puse în funcțiune în 1984-1986. În 1973, începuse să fie construit Nodul Hidrotehnic Stânca-Costești. A fost inaugurat pe Prut, la 4 noiembrie 1978. Canalele Siret-Bărăgan și Dunăre-București vor începe în anii următori în baza deciziilor asumtate la Congresul XIII din 1984.

Se va avea în vedere reluarea proiectului unei linii ferate între Târgu-Jiu și Râmnicu-Vâlcea, pe baza unor studii din 1949. În anii 70-80 s-au făcut lucrări, dar proiectul neterminat a fost abandonat după Revoluție. Dacă în perioada 4 februarie 1967-1 iulie 1972, s-a construit și s-a dat în folosință Autostrada Pitești-București (A1), în 1983, a început construcția Autostrăzii București-Constanța (A2). În 1987, când s-a dat în folosință podul mixt (feroviar-rutier) dintre Fetești și Cernavodă, s-a inaugurat primul lot al Autostrăzii A2 de 18 km în zona Fetești-Cernavodă. După Revoluție, lucrările s-au întrerupt fiind continuate după 2000 până la inaugurarea întregii lucrări în 2012.

Se estimează că în România existau în 1984, circa 1200 obiective industriale. În ceea ce privește IAS și CAP, România avea 411 IAS și 3645 CAP-uri. În 1984, România atinsese cifra de 22, 62 milioane locuitori. Erau 7,6 milioane salariați. Salariul mediu brut era de 3224 lei (2773 lei net). România avea 44 centre universitare, 29 083 unități școlare, 5,5 milioane de elevi și studenți. În 1984, erau circa 3, 6 milioane de pensionari.

În 1984, România lui Nicolae Ceaușescu atinsese un vârf al austerității. Se plătiseră aproape 2 miliarde de dolari din datoria externă. Nicolae Ceaușescu era tot mai izolat pe plan internațional. Continua să exporte tot, să repare ce se putea în industrie. Folosea masiv elevi, studenți, militari, deținuți la muncile agricole.

Au continuat lucrările la Metrou, au debutat lucrările la Casa Poporului. S-a inaugurat Centrala Anina. A fost inaugurat și Canalul Dunăre Marea Neagră. Au căzut sub lama buldozerului „noii ordini” Spitalul Brâncovenesc și Mânăstirea Cotroceni.