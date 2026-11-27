Elena Ceaușescu era o femeie dură. Au spus-o, de la apropiați, la miniștri și chiar ofițeri superiori care s-au intersectat în carieră, sau la locul de muncă, ori pe parcursul unor întâlniri cu faimoasa ocupantă a fotoliului din „Cabinetul doi”. Mărturiile au fost, unele scrise, altele făcute prin viu grai.

Unul din cei mai importanți ofițeri superiori români, Viceamiralul Ștefan Dinu (1929-2012) a a avut un conflict cu Elena Ceaușescu. El a ocupat în perioada 1978-1990, funcția de Șef al Direcției de Informații Militare a Armatei. Viceamiralul Ștefan Dinu a scris o carte apărută în mai 2009, „Condamnat la discreție”. A dezvăluit faptul că încă din 1985, Direcția de Informații a Armatei a avut informații despre acțiuni externe care să ducă la prăbușirea regimului. Viceamiralul Dinu a fost informat de omologul său iugoslav, generalul -locotenent Giorgio Iovicic. În octombrie 1989, se știa că la Sofia, la Moscova și la Budapesta se pregăteau acțiuni de destabilizare.

Elena Ceaușescu l-a amenințat că „pleacă urechea prea mult la ce spune străinătatea”. Viceamiralul Ștefan Dinu l-a informat pe Nicolae Ceaușescu despre reformele din Ungaria. Au fost aduse la cunoștință de către generalul Frencz, în marja întâlnirilor din cadrul Tratatului de la Varșovia. Rapoartele ajungeau greu la Ceaușescu. Generalul Milea, ultimul Ministru al Apărării din România comunistă ar fi tergiversat câteva zile trimiterea lor. Asta, pentru că Elena Ceaușescu era cenzorul oficial al lui Ceaușescu. Ea aproba ceea ce ajungea pe masa lui.

Cert este că în noaptea de 21-22 decembrie 1989, viceamiralul Dinu ajunge la CC al PCR alături de generalii Milea și Vlad. Acolo, generalul Iulian Vlad i-a mărturisit: „se confirmă ceea ce ați spus voi”.

Petre Gigea Gorun a împlinit deja 96 de ani, fiind născut la 31 martie 1930. Am avut onoarea să îl cunosc personal și să stăm de vorbă pe baza lucrărilor memorialistice pe care le-a publicat. A fost Ministru de Finanțe în perioada 1981-1986 și ultimul ambasador al României socialiste la Paris, din 1986 până în 1989. Perioada 1981-1986 a fost perioada în care România a achitat cea mai mare parte din datoria externă. Evident, Ministrul de Finanțe Petre Gigea era unul dintre cei mai solicitați miniștri ai Guvernului. La o discuție privată, la unul din simpozioanele la care am participat, a relatat un episod al uneia din desele întâlniri avute cu Elena Ceaușescu.

Nicolae Ceaușescu îl asculta atent, când el, ca ministru sau ambasador îi dădea raportul. O dată, Elena Ceaușescu, supărată pe ceea ce aflase Ceaușescu de la Ministrul Gigea, ea s-a înfuriat: „Băi, Gigea, lasă că știu că tu ești omul Băncii Mondiale”! O altă amintire a demnitarului este legată de momentul în care era la Paris. Când Elena Ceaușescu nu era prin preajmă,Ambasadoru Gigea a venit la biroul lui Ceaușescu. Întrebat ce a mai aflat de la francezi, ambasadorul i-a relatat că în avionul de Paris, vorbise cu omologul său francez, acreditat la București, care venea la post, din Franța.

Ambasadorul român la Paris i-a spus că omologul său francez a spus că atunci când avionul aterizează pe Aeroportul Otopeni, Bucureștiul arată „ca o așezare din jungla africană”, pentru că nu se vede nicio lumină aprinsă. Cum Elena Ceaușescu nu era de față, Ceaușescu, vădit supărat, l-a întrebat: „Măi, Gigea, chiar așa a zis?” Ambasadorul i-a răspuns afirmativ.

Ambasadorul ne-a spus celor care l-am ascultat la acea evocare că Nicolae Ceaușescu l-a mai întrebat o dată iar ambasadorul a răspuns: „da, tovarășe Ceaușescu”. Ambasadorul Petre Gigea a spus că, de obicei, se adresa cu „Tovarășe Președinte”, „Tovarășe Secretar General” și chiar „Tovarășe Ceaușescu”. Această ultimă formulă o folosea când se discutau soluții, când Ceaușescu discuta personal cu un demnitar.

Nicolae Ceaușescu atunci, a dat dispoziție ca Petre Gigea, ca fost Ministru de Finanțe să ia problema în mâini. Ceaușescu, profitând că nu era Elena Ceaușescu acolo a cerut ca Ministrul de Finanțe să vină cu planul bugetar, a cerut ca anumite fonduri financiare care mergeau către CAER să fie înlocuite cu produse de export (alimente, produse industriale, mobilă etc) în aceeași valoare, iar banii rămași să fie folosiți să se folosească iluminatul public în anumite zone din București pentru a fi vizibile de pe Otopeni.

Elena Ceaușescu accepta să i se ghicească în cafea. O fostă secretară care îi ghicea în cafea a spus că o vedea „ridicată peste o mulțime mare, deasupra unei clădiri mari”, apoi „împușcată la zi mare”. Elena Ceaușescu a spus „te împușc!”, „cum să spui așa ceva”? Ea ar fi răspuns: „șefa, împușcați-mă!, dar asta văd!”.

Secretara a povestit întâmplarea la o emisiune informativă de la televizor. Acolo, a prezentat mașina de scris la care bătea articolele și rapoartele dictate de către directoarea ICECHIM. Ea povestea că ar fi dorit să o vândă, pentru că mașina de scris îi aparținea de mulți ani. Inclusiv, unii demnitari post-decembriști care lucraseră cu ea fuseseră ajutați în redactarea la mașina de scris a unor lucrări .