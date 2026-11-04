Republica Moldova ar putea avansa mult mai repede decât Ucraina în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Chișinăul ar urma să încheie provizoriu negocierile în peste 20 de capitole în 2027. În cazul Kievului, Comisia Europeană estimează că ar putea fi finalizate doar șapte capitole în aceeași perioadă. Diferența de ritm ar putea duce la separarea parcursurilor europene ale celor două țări, care până acum au mers în paralel.

Informațiile apar într-un document al Comisiei Europene, obținut de publicația POLITICO. Acesta face parte din pachetul anual privind extinderea Uniunii Europene, programat să fie prezentat miercuri, 4 noiembrie. Documentul arată că Bruxelles-ul are așteptări mai optimiste în privința Republicii Moldova. În schimb, pentru Ucraina, instituția europeană adoptă o abordare mai rezervată și nu avansează un calendar concret pentru aderare.

În cazul Ucrainei, Comisia Europeană insistă asupra accelerării reformelor din domeniul statului de drept. Autoritățile de la Kiev trebuie să facă progrese importante într-un timp scurt. Potrivit documentului, îndeplinirea principalelor condiții în prima jumătate a anului 2027 este esențială pentru închiderea provizorie a unor capitole de negociere.

POLITICO observă că diferențele dintre cele două state devin tot mai clare. Republica Moldova este considerată capabilă să avanseze într-un ritm semnificativ mai rapid. Dacă estimările Comisiei se vor confirma, Chișinăul ar putea încheia provizoriu negocierile în peste 20 de capitole anul viitor. Ucraina ar urma să ajungă la acest rezultat în numai șapte capitole.

Publicația atrage atenția că această evoluție ar putea schimba formatul în care au fost gestionate până acum cele două procese de aderare.

„Documentul evidențiază, de asemenea, o diferență tot mai mare între ritmul de avansare al Ucrainei și cel al Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în condițiile în care cele două țări au parcurs mult timp etapele integrării europene în paralel. În prezent, Republica Moldova este considerată capabilă să înregistreze progrese semnificativ mai rapide, ceea ce ridică perspectiva decuplării proceselor de aderare ale celor două state la UE”, notează POLITICO.

Potrivit planului prezentat în document, Ucraina ar putea încheia provizoriu negocierile pentru capitolul referitor la educație și cultură în prima jumătate a anului 2027.

Pentru a doua jumătate a anului sunt indicate alte șase domenii. Este vorba despre proprietatea intelectuală, ocuparea forței de muncă și politica socială, politica industrială, cercetarea, relațiile externe, precum și politica externă și de securitate.

În paralel, Comisia Europeană își propune ca negocierile pentru ultimele două clustere care nu au fost încă deschise în cazul Ucrainei să înceapă până la sfârșitul anului 2026. Acestea vizează agenda verde și conectivitatea durabilă, respectiv resursele, agricultura și coeziunea.

Comisia Europeană recunoaște că Ucraina se confruntă cu dificultăți majore în aplicarea reformelor necesare integrării europene. Războiul declanșat de Rusia pune o presiune puternică asupra instituțiilor statului. În același timp, conflictul limitează resursele pe care autoritățile le pot aloca pentru alinierea legislației naționale la standardele europene.

Pentru a sprijini Kievul, Bruxelles-ul a creat un grup de lucru specializat. Acesta urmează să ajute autoritățile ucrainene în procesul de pregătire a reformelor și de avansare a negocierilor. Totuși, ritmul aderării va depinde în continuare de rezultatele obținute, în special în domeniul statului de drept.

Situația este complicată și de implicațiile de securitate ale războiului. Deși legislația Uniunii Europene nu interzice în mod explicit aderarea unei țări aflate în conflict militar, integrarea Ucrainei ar ridica probleme sensibile. Printre acestea se numără securitatea statelor membre, teritoriile ocupate de Rusia și obligațiile de asistență reciprocă între țările Uniunii.

Republica Moldova și Ucraina au primit statutul de țări candidate la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022. Doi ani mai târziu, în iunie 2024, cele două state au lansat oficial negocierile de aderare, în aceeași zi.

În octombrie 2026, Chișinăul și Kievul au deschis negocieri în domenii care țin de piața internă, competitivitate și creștere economică. Până acum, parcursurile europene ale celor două țări au fost strâns legate. Noile estimări ale Comisiei Europene indică însă posibilitatea ca ritmul diferit al reformelor să ducă la o evoluție separată a negocierilor.