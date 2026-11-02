Republica Molodva. Blocarea parcursului european al Republicii Moldova nu ajută Ucraina și pledează pentru deschiderea ultimelor două clustere de negocieri pentru ambele țări. Afirmația a fost făcută de șeful statului, Maia Sandu. Lidera de la Chișinău susține că Republica Moldova are nevoie de progrese în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Mai mult, Republica Moldova nu poate fi făcută responsabilă pentru problemele care întârzie negocierile cu Ucraina.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației maghiare Válasz Online. Maia Sandu a fost întrebată dacă Republica Moldova ar trebui să avanseze separat de Ucraina în procesul de integrare europeană. Președinta nu a afirmat în mod direct că își dorește separarea celor două parcursuri europene. Ea a subliniat însă că Republica Moldova trebuie să înregistreze progrese în negocierile cu Uniunea Europeană.

Maia Sandu a reiterat că aderarea Ucrainei la UE reprezintă un interes strategic pentru Republica Moldova. Potrivit șefei statului, Chișinăul își dorește să fie înconjurat de state membre ale Uniunii Europene.

În același timp, ea a atras atenția asupra dificultăților cu care se confruntă Ucraina în implementarea reformelor. Asta în condițiile războiului declanșat de Rusia.

„Noi ne dorim cu adevărat ca Ucraina să devină parte a UE. Interesele noastre strategice constau în a fi înconjurați de state membre ale UE. Înțelegem cât de greu îi este Ucrainei să implementeze toate aceste reforme. Asta mai ales când bombele cad peste instituțiile lor statale și peste oameni. În același timp, noi nu putem rezolva problemele interne ale Ucrainei, așa cum nici Ucraina nu poate implementa reforme în Moldova”, a declarat Maia Sandu.

Întrebată dacă Republica Moldova urmărește să avanseze spre UE fără Ucraina, președinta a insistat că blocarea parcursului european al țării noastre nu contribuie la sprijinirea Kievului.

„Eu port responsabilitatea pentru progresul acestei țări. Și încă o dată blocând Republica Moldova, nimeni nu o ajută pe Ucraina”, a răspuns șefa statului.

Președinta a mai dezvăluit că a abordat problema deschiderii clusterelor de negocieri pentru Republica Moldova și Ucraina în cadrul discuției cu premierul ungar, Péter Magyar.

Maia Sandu a spus că ambele țări sunt pregătite din punct de vedere tehnic pentru deschiderea ultimelor două clustere, potrivit evaluării Comisiei Europene. Chișinăul speră ca toate statele membre ale UE să susțină această decizie în lunile următoare.

„Ne dorim ca ultimele două clustere, pentru care, conform evaluării Comisiei, ambele țări sunt pregătite tehnic, să fie deschise. Înțeleg că Ungaria cooperează cu guvernul ucrainean pe marginea unor chestiuni bilaterale. Sperăm că în lunile următoare toate statele membre vor lua o decizie pozitivă cu privire la ambele țări”, a declarat președinta.

Maia Sandu a adăugat că se așteaptă la un rezultat pozitiv în privința deschiderii celor două clustere la ultima reuniune a Consiliului European din acest an.

Declarațiile președintei vin în contextul în care Ungaria a refuzat din nou, pe 27 octombrie, să aprobe rezultatele evaluării pentru clusterele 4 și 5. Acestea reprezintă ultimele două grupuri de capitole din negocierile de aderare ale Ucrainei la Uniunea Europeană care nu au fost încă deschise.

Refuzul a fost exprimat în cadrul unei reuniuni a grupului de lucru pentru extindere al Consiliului UE, desfășurată la Bruxelles. Acesta a fost al doilea refuz al Budapestei într-un interval de o săptămână. Ucraina încearcă să avanseze în procesul de aderare la Uniunea Europeană în timp ce continuă să se apere în fața invaziei rusești. În ultimii ani, negocierile sale au fost întârziate de veto-urile guvernului ungar condus de Viktor Orbán.

Acesta a pierdut puterea în aprilie, în urma alegerilor câștigate de Péter Magyar. Noul premier a promis că va apropia din nou Ungaria de Europa. Cu toate acestea, guvernul său menține în continuare blocajul asupra ultimelor două clustere de negocieri pentru Ucraina. Subiectul a fost discutat și în timpul vizitei Maiei Sandu la Budapesta, săptămâna trecută. Președinta Republicii Moldova a discutat cu Péter Magyar despre posibilitatea deschiderii ultimelor două clustere de negocieri pentru țara noastră.