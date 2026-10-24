Politica

Vizita Maiei Sandu în Ungaria, pe fondul blocării negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE

Vizita Maiei Sandu în Ungaria, pe fondul blocării negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UESursa foto: Președenția Republicii Moldova
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Din cuprinsul articolului

Republica Molodva. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit sâmbătă, 24 octombrie, la Budapesta, cu președintele Ungariei, András Baka, și cu premierul Péter Magyar. Discuțiile au vizat integrarea europeană a Republicii Moldova, cooperarea economică și energetică. Precum și securitatea regională. Întrevederile au avut loc în contextul în care Ungaria a blocat deschiderea ultimelor două clustere de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană.

În cadrul întrevederilor, oficialii au discutat despre evoluția negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Interlocutorii au salutat deschiderea, în acest an, a patru grupuri de capitole de negociere și au analizat pașii necesari pentru deschiderea celorlalte două. Aceștia au reafirmat că extinderea Uniunii Europene reprezintă o investiție în securitatea întregii comunități europene.

Sursa foto: Președinția Republicii Moldova

Discuțiile au loc în condițiile în care Ungaria a blocat următoarea etapă a negocierilor de aderare pentru Republica Moldova și Ucraina. Potrivit unor diplomați citați de publicația Kyiv Independent pe 20 octombrie, Budapesta s-a opus unui demers procedural care ar fi permis avansarea procesului de deschidere a ultimelor două clustere de negociere.

Decizia a provocat nemulțumirea celorlalte 26 de state membre ale Uniunii Europene. Potrivit sursei citate, reprezentanții Ungariei nu și-au explicat decizia în fața celorlalte state membre.

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La 13 octombrie, Republica Moldova și Ucraina au deschis oficial negocierile pentru clusterele 2 și 3, care vizează „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”.

În total, procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în șase clustere, care reunesc domenii de politici publice și reforme necesare pentru alinierea legislației naționale la cea europeană.

Investiții maghiare și cooperare energetică

Pe agenda discuțiilor de la Budapesta s-au aflat și relațiile economice dintre cele două țări. Maia Sandu a salutat prezența companiilor maghiare în Republica Moldova și a încurajat noi investiții.

Oficialii au abordat, de asemenea, cooperarea în sectorul energetic. Discuțiile au vizat diversificarea surselor de energie și dezvoltarea interconexiunilor regionale.

Un alt subiect a fost extinderea legăturilor aeriene directe dintre Chișinău și Budapesta, în vederea consolidării relațiilor dintre cele două state.

Amenințările Rusiei și securitatea regională

Securitatea regională a fost un alt subiect important al întrevederilor. Discuțiile au vizat rezistența Ucrainei în fața agresiunii rusești și amenințările hibride ale Rusiei.

În acest context, au fost abordate și încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone și rachete rusești.

Republica Moldova și Ungaria au semnat în 2020 o declarație de parteneriat strategic. Documentul prevede sprijinul Ungariei pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Organizarea unui dialog politic regulat la toate nivelurile și dezvoltarea cooperării în domeniile economic, energetic, al securității, educației și culturii.

Sursa foto: Președinția Republicii Moldova

Prima vizită a Maiei Sandu în Ungaria

Vizita de la Budapesta este prima deplasare oficială a Maiei Sandu în Ungaria. Președinta Republicii Moldova se află în capitala ungară la invitația premierului Péter Magyar, pentru a participa la evenimentele dedicate împlinirii a 70 de ani de la Revoluția anticomunistă din 1956.

Vineri, 23 octombrie, Maia Sandu a participat, alături de mai mulți șefi de stat și de guvern, la ședința solemnă a Adunării Naționale a Ungariei și la ceremonia de comemorare desfășurată în Piața Kossuth.

Revoluția maghiară din 1956 a fost o revoltă împotriva regimului comunist și a dominației sovietice. Evenimentele comemorative din acest an marchează șapte decenii de la acel moment important din istoria Ungariei.

Ungaria blochează negocierile de aderare la UE ale Republicii Moldova și Ucrainei

Ungaria a blocat următoarea etapă a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina. Asta,  deși cerințele anterioare ale Budapestei fuseseră îndeplinite. Reprezentanții maghiari nu și-au explicat decizia în fața celorlalte state membre. Blocajul vizează ultimele două clustere de negociere, iar deschiderea acestora este așteptată până la sfârșitul anului.

La 13 octombrie 2026, la Luxemburg, Republica Moldova și Ucraina au deschis oficial negocierile pentru clusterele 2 și 3, care vizează „Piața internă” și „Competitivitate și creștere incluzivă”.

În total, procesul de aderare la Uniunea Europeană este structurat în șase clustere, care reunesc domenii de politici publice și reforme necesare pentru alinierea legislației naționale la cea europeană.

După deschiderea celor două clustere, au rămas de deschis clusterele 4 și 5. Clusterul 4, „Agenda verde și conectivitatea durabilă”, include domenii precum mediul, energia și infrastructura. Clusterul 5, „Resurse, agricultură și coeziune”, vizează agricultura, resursele și politicile de coeziune.

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