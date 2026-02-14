CSM București, victorie mare la Ferencvaros, scor 35-30. „Tigroaicele” mai au șanse de calificare

CSM București s-a impus, sâmbătă, la Budapesta, scor 35-30 (17-15), în partida jucată contra formațieiFerencvaros, ce a contat pentru grupele Ligii Campionilor.

Campioana României a bifat cea de-a şaptea sa victorie consecutivă în competiţie şi păstrează şanse de calificare direct în faza sferturilor de finală.

Golurile „tigroaicelor” au fost reușite de Trine Jensen Oestergaard 6, Valeria Maslova 6, Crina Elena Pintea 6, Elizabeth Omoregie 4, Emma Cecilie Uhrskov Friis 3, Kristina Sirum Novak 3, Tatjana Brnovic 3, Anne Mette Hansen 2, Mihaela Andreea Mihai 1, Inger Smits 1.

Gabriela Goncalves Dias Moreschi a reuşit 16 intervenţii (34,78%).

Pentru Ferencvaros au marcat Daria Dmitrieva 9 goluri, Mette Tranborg 4, Orlane Kanor 4, Petra Anna Simon 4, Katrin Gitta Klujber 3, Julia Harsfalvi 2, Emily Vogel 2, Antje Angela Malestein 2.

Blanka Bode-Biro a avut 7 intervenţii (22,58%), iar Kinga Janurik a apărat 2 şuturi (15,38%).

Într-o altă confruntare din Liga Campionilor, Brest Bretagne Handball a dispus de Sola HK cu 36-25. Tot sâmbătă este programat meciul Podravka Koprivnica - Krim Otp Group Mercator Ljubljana, iar duminică se desfăşoară partida Ikast Handbold - Odense Handbold.

CSM Bucureşti o va întâlni în ultima etapă pe Ikast Handbold, acasă, în ziua de 21 februarie.

Clasament 1. Brest Bretagne Handball 20 puncte (13 jocuri) 2. CSM Bucureşti 18 (13) 3. FTC-Rail Cargo Hungaria 18 (13) 4. Odense Handbold 17 (12) 5. Ikast Handbold 16 (12) 6. Krim Otp Group Mercator 5 (13) 7. Podravka 5 (12) 8. Sola HK 1 (13)

Primele două formații clasate în fecare grupă se califică direct în sferturile de finală, iar următoarele patru dispută un play-off pentru accederea în sferturi. Campioana României este în avantaj la meciurile directe cu fiecare dintre adversare.

În cele 13 partide disputate până acum, CSM București a obținut 9 victorii și a înregistrat 4 eșecuri. Româncele se află pe locul al 2-lea al clasamentului cu un total de 18 puncte, la egalitate cu maghiarele de la Ferencvaros. Pe prima poziție se află formația franceză Brest cu un total de 20 de puncte.