Sport

CSM București, victorie mare la Ferencvaros, scor 35-30. „Tigroaicele” mai au șanse de calificare

Comentează știrea
CSM București, victorie mare la Ferencvaros, scor 35-30. „Tigroaicele” mai au șanse de calificareHandball. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

CSM București s-a impus, sâmbătă, la Budapesta, scor 35-30 (17-15), în partida jucată contra formațieiFerencvaros, ce a contat pentru grupele Ligii Campionilor.

CSM București, victorie mare la Ferencvaros. „Tigroaicele” mai au șanse de calificare

Campioana României a bifat cea de-a şaptea sa victorie consecutivă în competiţie şi păstrează şanse de calificare direct în faza sferturilor de finală.

Golurile „tigroaicelor” au fost reușite de Trine Jensen Oestergaard 6, Valeria Maslova 6, Crina Elena Pintea 6, Elizabeth Omoregie 4, Emma Cecilie Uhrskov Friis 3, Kristina Sirum Novak 3, Tatjana Brnovic 3, Anne Mette Hansen 2, Mihaela Andreea Mihai 1, Inger Smits 1.

Gabriela Goncalves Dias Moreschi a reuşit 16 intervenţii (34,78%).

Țara unde se află cel mai mare parc de joacă din lume pentru copii. Și adulții spun vreau să merg acolo”. Ce facilități oferă | Video
Țara unde se află cel mai mare parc de joacă din lume pentru copii. Și adulții spun vreau să merg acolo”. Ce facilități oferă | Video
Semnalul „Wow!” Misterul mesajului radio din spațiu care nu s-a mai repetat niciodată
Semnalul „Wow!” Misterul mesajului radio din spațiu care nu s-a mai repetat niciodată

sursa: Facebook

Pentru Ferencvaros au marcat Daria Dmitrieva 9 goluri, Mette Tranborg 4, Orlane Kanor 4, Petra Anna Simon 4, Katrin Gitta Klujber 3, Julia Harsfalvi 2, Emily Vogel 2, Antje Angela Malestein 2.

Blanka Bode-Biro a avut 7 intervenţii (22,58%), iar Kinga Janurik a apărat 2 şuturi (15,38%).

Ce partide mai sunt programate

Într-o altă confruntare din Liga Campionilor, Brest Bretagne Handball a dispus de Sola HK cu 36-25. Tot sâmbătă este programat meciul Podravka Koprivnica - Krim Otp Group Mercator Ljubljana, iar duminică se desfăşoară partida Ikast Handbold - Odense Handbold.

CSM Bucureşti o va întâlni în ultima etapă pe Ikast Handbold, acasă, în ziua de 21 februarie.

Clasament 1. Brest Bretagne Handball 20 puncte (13 jocuri) 2. CSM Bucureşti 18 (13) 3. FTC-Rail Cargo Hungaria 18 (13) 4. Odense Handbold 17 (12) 5. Ikast Handbold 16 (12) 6. Krim Otp Group Mercator 5 (13) 7. Podravka 5 (12) 8. Sola HK 1 (13)

Marele avantaj pe care îl are campioana României

Primele două formații clasate în fecare grupă se califică direct în sferturile de finală, iar următoarele patru dispută un play-off pentru accederea în sferturi. Campioana României este în avantaj la meciurile directe cu fiecare dintre adversare.

În cele 13 partide disputate până acum, CSM București a obținut 9 victorii și a înregistrat 4 eșecuri. Româncele se află pe locul al 2-lea al clasamentului cu un total de 18 puncte, la egalitate cu maghiarele de la Ferencvaros. Pe prima poziție se află formația franceză Brest cu un total de 20 de puncte.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:53 - Câciu a criticat Guvernul: PIB-ul a fost umblat ca să coafeze deficitul
20:42 - Țara unde se află cel mai mare parc de joacă din lume pentru copii. Și adulții spun vreau să merg acolo”. Ce facilită...
20:33 - CSM București, victorie mare la Ferencvaros, scor 35-30. „Tigroaicele” mai au șanse de calificare
20:23 - Stelele Michelin, cel mai râvnit trofeu pentru restaurante și chefi. Cine le acordă și care sunt condițiile
20:16 - Un secol de administrație românească unitară. Cât am reușit să progresăm și cât am rămas „prinși” în trecut?
20:11 - Băluță nu renunță la Primăria Capitalei. Vrea să candideze și în 2028

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale