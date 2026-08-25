Președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține că Marina americană a încheiat operațiunile de îndepărtare și detonare a minelor marine din apele internaționale ale Strâmtorii Ormuz. Anunțul a fost făcut marți, pe platforma Truth Social, într-un moment în care tensiunile dintre Washington și Teheran continuă să afecteze una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului.

Trump afirmă că Iranul a fost avertizat în legătură cu orice tentativă de a amplasa noi mine în strâmtoare. Potrivit liderului de la Casa Albă, orice navă sau ambarcațiune implicată într-o astfel de acțiune va fi atacată imediat.

Donald Trump a transmis că toate minele marine identificate în apele internaționale ale Strâmtorii Ormuz au fost fie scoase din apă, fie distruse prin detonare.

„Tocmai am fost informat de Marina Statelor Unite că toate minele au fost îndepărtate și/sau detonate din apele internaționale ale Strâmtorii Hormuz. Iranul a fost notificat că orice navă sau ambarcațiune care plasează mine noi va fi distrusă imediat și sistematic. Prin intermediul Forțelor Spațiale, supraveghem fiecare centimetru pătrat al strâmtorii, așa cum supraveghem și Muntele Pickaxe și celelalte trei situri nucleare deja distruse. Există o politică de toleranță zero privind plasarea minelor, care este în vigoare și are efect deplin”, a scris Trump pe Truth Social.

Mesajul președintelui american vine după luni de confruntări și tensiuni între Statele Unite și Iran. Strâmtoarea Ormuz are o importanță strategică majoră pentru comerțul mondial cu energie, iar orice blocare sau perturbare a traficului maritim poate avea efecte asupra piețelor internaționale.

Administrația americană continuă să exercite presiuni asupra Iranului și menține o blocadă navală asupra porturilor iraniene, potrivit informațiilor prezentate în materialul inițial. Obiectivul declarat al Washingtonului este determinarea Teheranului să accepte un acord de pace.

Statele Unite au lansat deja atacuri asupra unor obiective strategice iraniene, iar conflictul a intrat într-o etapă în care componenta militară este însoțită de măsuri economice tot mai dure.

Marți, administrația Trump a anunțat și un nou pachet de sancțiuni împotriva Iranului. Oficialii americani au descris amploarea măsurilor drept o „Zi Z economică”, făcând referire la operațiunea militară aliată din Normandia, desfășurată în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Noile măsuri americane urmăresc să limiteze drastic accesul Iranului la piețele și mecanismele financiare internaționale. Washingtonul nu se limitează la aplicarea unor tarife comerciale, ci vizează mai multe domenii considerate esențiale pentru funcționarea economiei iraniene.

Printre măsurile anunțate se numără restricționarea rutelor comerciale și logistice, limitarea accesului la rezervele de aur, interzicerea folosirii criptomonedelor pentru evitarea sancțiunilor și blocarea accesului la tehnologii avansate destinate Iranului.

Prin aceste măsuri, administrația americană urmărește să reducă posibilitățile Teheranului de a utiliza sistemul financiar internațional și să crească presiunea asupra autorităților iraniene.

Președintele american a extins avertismentul și către țările care continuă să colaboreze cu instituțiile financiare iraniene sau să ofere Teheranului sprijin considerat esențial.

Donald Trump a avertizat că statele care continuă astfel de relații ar putea suporta consecințe severe, inclusiv excluderea din sistemul financiar internațional bazat pe dolarul american.