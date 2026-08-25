Organizația Națiunilor Unite încearcă să găsească o cale de ieșire din blocajul maritim care afectează rutele comerciale majore. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a propus ca instituția pe care o conduce să joace rolul de „facilitator” pentru transportul maritim al fertilizatorilor, în prezent fragilizat de paralizia traficului în Strâmtoarea Ormuz, relatează AFP.

Liderul organizației internaționale a explicat rațiunile din spatele acestei inițiative diplomatice, accentuând nevoia de predictibilitate în regiune.

„Obiectivul este simplu: reducerea riscurilor imediate, favorizarea unui tranzit mai ordonat şi previzibil şi contribuţia la restabilirea încrederii necesare diplomaţiei şi dezescaladării”, a declarat şeful ONU în cadrul unui briefing de presă la sediul organizaţiei.

După ce a lansat în martie discuţii pe această temă, Antonio Guterres propune „un mecanism de înregistrare şi de verificare a navelor care transportă, cel puţin iniţial, fertilizatori şi produse conexe.” Se adaugă la această iniţiativă un mecanism de prevenire a incidentelor, pilotat din Oman.

Demersul propus de Organizația Națiunilor Unite nu intervine în legislația maritimă existentă și nici în drepturile naționale ale statelor din zonă.

„Mecanismul nu va autoriza trecerea prin Strâmtoarea Ormuz şi nu va modifica drepturile sau obligaţiile statelor membre cu privire la dreptul internaţional”, a adăugat Guterres. Proiectul depinde însă de acordul tuturor părților implicate în tensiunile din regiune.

„Suntem total pregătiţi să-l punem în aplicare. Bineînţeles, asta nu se va putea face decât dacă toate ţările implicate în acest conflict acceptă mecanismul”, a mai spus el, afirmând că rolul ONU este cel al unui „facilitator neutru.”

Blocajul actual din artera maritimă strategică este consecința directă a escaladării militare recente. Drept răspuns la loviturile israeliano-americane pe teritoriul său de la 28 februarie, care au declanşat războiul din Orientul Mijlociu, Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, prin care circulau, înainte de conflict, o cincime din hidrocarburile mondiale.

Teheranul a anunţat că intenţionează să impună taxe de navigaţie pentru serviciile prestate navelor care tranzitează, ceea ce SUA şi anumite ţări din regiune refuză cu fermitate.

La rândul său, preşedintele american Donald Trump susţine că deţine "controlul total" al strâmtorii şi a afirmat că va face din aceasta, după război, un „teritoriu american.”