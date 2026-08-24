Iranul a avertizat, luni, 24 august, că navele care nu respectă noile reguli impuse pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz riscă amenzi, reținerea sau chiar confiscarea, potrivit unui anunț publicat de Autoritatea Strâmtorii Golfului Persic (PGSA), transmite Reuters.

Amenințarea vizează una dintre cele mai importante rute maritime pentru transporturile mondiale de energie și crește riscurile pentru armatori și companiile care închiriază nave pentru transportul mărfurilor prin zonă.

În același timp, datele recente arată că traficul prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut puternic pe fondul tensiunilor din regiune.

Autoritatea iraniană Persian Gulf Strait Authority, organism creat recent pentru gestionarea tranzitului prin strâmtoare, a transmis că navele care încalcă regulile stabilite de Iran pot fi supuse unor restricții.

Printre măsurile menționate se numără aplicarea unor amenzi, reținerea navelor sau confiscarea acestora.

PGSA le-a recomandat proprietarilor de mărfuri și companiilor implicate în transporturile maritime să consulte o listă actualizată a navelor considerate „neconforme” înainte de organizarea transporturilor legate de Golful Persic.

Avertismentul autorităților iraniene nu se limitează la navele care figurează deja pe lista celor considerate neconforme.

Potrivit PGSA, și vasele implicate în operațiuni cu astfel de nave pot ajunge pe lista restricționată. Este vorba, printre altele, despre transferuri de marfă de la o navă la alta sau operațiuni de transbordare.

1/ Vessels violating Iranian protocols for the #Strait_of_Hormuz shall face restrictions on future passages, including fines, detention, or confiscation. https://t.co/B8BWeitpzh — PGSA | نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس (@PGSA_IRAN) August 23, 2026

Această măsură poate complica activitatea companiilor de transport maritim, care trebuie să verifice nu doar statutul propriilor nave, ci și al partenerilor implicați în lanțul logistic.

Navele pot cere eliminarea de pe lista iraniană Autoritățile iraniene au precizat că proprietarii sau operatorii navelor incluși pe lista celor neconforme pot solicita eliminarea acestora.

Pentru acest lucru, trebuie transmisă o cerere către autoritățile maritime iraniene, însoțită de explicații privind situația navei și motivele pentru care aceasta ar trebui eliminată de pe lista de restricții.

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai strategice rute maritime din lume, fiind o legătură esențială între Golful Persic și Oceanul Indian.

Prin această zonă trec importante transporturi de petrol, produse petroliere și gaze. Orice restricție suplimentară sau incident care afectează navigația poate avea consecințe asupra comerțului internațional și asupra piețelor energetice.

Reuters a relatat luni că, în weekend, mai puțin de 20 de nave comerciale de mărfuri au tranzitat strâmtoarea, potrivit datelor companiei de monitorizare Kpler.

Numărul reprezintă o scădere semnificativă față de nivelurile normale de trafic dinaintea escaladării tensiunilor regionale.

În aceste condiții, noul avertisment al Iranului adaugă un nou element de incertitudine pentru companiile maritime care folosesc această rută strategică.