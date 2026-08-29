Patru cetățeni marocani au fost reținuți sâmbătă, în enclava spaniolă Ceuta, după ce ar fi aruncat cu pietre în militarii care efectuau o patrulare pe litoral, potrivit AFP.

Incidentul are loc pe fondul unei situații tensionate în teritoriul spaniol din nordul Africii, unde afluxul masiv de migranți de la sfârșitul lunii iulie a fost urmat de proteste ale localnicilor și confruntări între migranți și forțele de ordine.

Militarii patrulau în zona falezei în primele ore ale dimineții când au fost atacați cu pietre. Soldații au pornit în urmărirea agresorilor, iar unul dintre ei s-a accidentat după ce a căzut în timpul intervenției. Cei patru suspecți au fost ulterior reținuți.

Nu este primul incident de acest fel produs în ultimele zile. Joi, un vehicul militar a fost atacat cu pietre de aproximativ 70 de migranți, iar un soldat a fost rănit. Printre persoanele implicate se aflau 12 marocani, care au fost arestați. Potrivit presei locale, 11 dintre aceștia au fost ulterior expulzați în Maroc.

Tot joi, într-o altă zonă a enclavei, au izbucnit confruntări pe o plajă unde migranții și-au instalat tabere improvizate. În timpul incidentelor, mai multe dintre bunurile personale ale acestora au fost incendiate.

Situația din Ceuta s-a deteriorat după afluxul masiv de migranți înregistrat la sfârșitul lunii iulie. Zeci de mii de persoane au încercat să intre în enclavă dinspre Maroc în zilele de 30 și 31 iulie. Cei mai mulți au fost ulterior returnați, însă autoritățile estimează că între 5.000 și 10.000 de persoane au rămas în Ceuta, teritoriu cu aproximativ 80.000 de locuitori.

Mulți dintre migranți trăiesc în condiții precare, dormind pe plaje sau în tabere improvizate. Prezența lor a provocat proteste tot mai ample ale localnicilor, care reclamă probleme legate de siguranță și cer accelerarea plecării migranților.

Guvernul spaniol încearcă să grăbească procedurile de returnare, însă autoritățile trebuie să stabilească mai întâi identitatea fiecărei persoane și să determine cine poate solicita azil și cine poate fi repatriat.

În acest context, Spania a cerut sprijin suplimentar din partea agențiilor europene. Comisarul european pentru imigrație, Magnus Brunner, a confirmat că Madridul a solicitat ajutorul Frontex, Europol și al Biroului European de Sprijin pentru Azil pentru procesarea mai rapidă a dosarelor.

Brunner a transmis că prioritatea este „returnarea rapidă” a persoanelor care se află ilegal în Ceuta, urmând ca o decizie privind sprijinul european să fie luată în perioada următoare.

Afluxul din iulie a avut și un bilanț tragic. Potrivit datelor oficiale, cel puțin 91 de persoane au murit în încercarea de a ajunge în Ceuta, majoritatea în timpul traversării spre teritoriul spaniol. Organizațiile neguvernamentale marocane susțin însă că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare și vorbesc despre cel puțin 141 de morți și zeci de persoane dispărute.