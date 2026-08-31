Proiectul de listare la bursă al retailerului de modă online Shein intră într-o nouă etapă crucială. După încercările eșuate de a obține o cotare pe piețele financiare din New York și Londra, grupul își pregătește marți debutul oficial la bursa din Hong Kong. Mutarea reprezintă finalul unei reconfigurări strategice majore, prin care compania a restabilit legături strânse cu autoritățile chineze pentru a obține aprobările necesare, informează Reuters.

Compania își mutase sediul central în Singapore la sfârșitul anului 2021, încercând ani la rând să se poziționeze drept o entitate globală independentă. Cu toate acestea, lipsa avizelor din partea organismelor de reglementare din China a blocat definitiv planurile inițiale de listare pe piețele din Statele Unite și Marea Britanie.

Pivotarea către piața din Hong Kong a fost însoțită de o implicare personală a fondatorului companiei, Sky Xu. Acesta a preluat direct discuțiile cu reprezentanții autorităților de stat și ai pieței financiare chineze.

În cursul lunii februarie, Xu a avut o apariție publică rară la un forum de afaceri desfășurat în provincia Guangdong, o regiune esențială pentru rețeaua de producție a grupului. Cu acea ocazie, fondatorul a promis că va aloca 1,5 miliarde de dolari pentru dezvoltarea în continuare a lanțului de aprovizionare local. Această mișcare a urmat deschiderii unui centru de cercetare și dezvoltare la Nanjing, orașul în care Shein își începuse activitatea în anul 2012. Angajamentele financiare au convins autoritățile că grupul își păstrează identitatea chineză, facilicându-și astfel drumul către tranzacționarea din Hong Kong.

Autoritățile din provincia Guangdong au pledat la nivel central pentru susținerea Shein, subliniind rolul companiei în crearea de locuri de muncă pe plan intern într-o perioadă cu provocări economice.

Reprezentanții platformei au evidențiat faptul că nu comercializează produsele extrem de ieftine pe piața din China, evitând astfel să accentueze concurența agresivă dintre retailerii locali. În plus, compania a arătat că vânzările sale internaționale aduc un aport semnificativ de valută în economia națională.

Demersul reprezintă o schimbare vizibilă față de anii precedenți, când Shein încerca să se distanțeze de imaginea unei firme chineze prin investiții în spații de producție în Turcia sau Brazilia și prin discuții legate de fabrici în Europa.

Orientarea anterioară generase însă tensiuni la nivel politic. În 2024, fostul preşedinte executiv Donald Tang afirmase chiar că valorile companiei sunt americane, o declarație care a stârnit nemulțumiri la Beijing.

Documentația depusă pentru listarea din Hong Kong reflectă noua abordare: China este descrisă ca fiind centrul nevralgic al sistemului logistic și de distribuție, menționându-se că aproape 80% din totalul angajaților își desfășoară activitatea în China continentală.

În paralel cu eforturile de reorientare spre Asia, climatul din piețele occidentale a devenit tot mai complicat pentru retailer. În Statele Unite, oficialii au cerut investigații riguroase legate de lanțul de aprovizionare, acuzații respinse de autoritățile de la Beijing, în timp ce codul oficial al furnizorilor Shein interzice utilizarea muncii forțate.

În spațiul european, marii retaileri au acuzat platforma de practici neloiale, iar autoritățile au demarat verificări privind securitatea produselor. De asemenea, anularea facilității vamale de minimis în Statele Unite pentru coletele sub 800 de dolari, alături de modificările tarifare adoptate în Uniunea Europeană, au pus presiune pe modelul de afaceri bazat pe livrări individuale directe.

Presiunile din exterior au determinat Beijingul să schimbe percepția asupra grupului, privindu-l tot mai mult ca pe un campion național ce trebuie protejat într-un context internațional dificil.

Prin oferta publică din Hong Kong, Shein își propune să vândă acțiuni în valoare de aproximativ 1,7 miliarde de dolari. Listarea plasează evaluarea totală a companiei la circa 26,5 miliarde de dolari, reprezentând doar o fracțiune din nivelul de vârf atins în anul 2022.