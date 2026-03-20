Sfântul Nectarie din Eghina: credința care transformă vieți. Carte cu minuni și mărturii, din 20 martie la chioșcuri

O miniserie eveniment dedicată Părintelui Arsenie Boca si Sfântului Nectarie din Eghina!

Miniseria de succes „Drumul interior al creștinului”, dedicată Părintelui Arsenie Boca și Sfântului Nectarie din Eghina, ajunge la cea de-a treia carte care aduce în prim-plan puterea credinței în viața oamenilor.

După două apariții dedicate Părintelui Arsenie Boca, această carte completează miniseria cu o colecție impresionantă de mărturii despre ajutorul primit prin rugăciune către unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Ortodoxiei.

„Sfântul Nectarie din Eghina – Noi minuni și mărturii”, disponibilă din 20 martie, reunește povești reale ale celor care au trăit experiențe de vindecare, sprijin și luminare în momente dificile. Sunt mărturii despre oameni care, în suferință, deznădejde sau cumpănă, au găsit alinare și răspuns prin credință.

Cartea conturează și portretul unui sfânt care a cunoscut suferința, nedreptatea și lipsurile, dar a rămas statornic în credință și iubire. Exemplul său devine un sprijin pentru cititorul de astăzi, arătând că speranța și încrederea pot transforma chiar și cele mai grele încercări.

Parte din miniseria „Drumul interior al creștinului”, această carte este o invitație la reflecție și întărire sufletească, potrivită pentru perioada Postului Paștelui. Împreună, cele trei cărți oferă o perspectivă profundă asupra credinței trăite în vremuri de încercare și asupra puterii de a merge mai departe.

Primele două cărți ale miniseriei, „Părintele Arsenie Boca. Despre nevoința în închisoare” și „Ei l-au cunoscut pe Părintele Arsenie Boca”, sunt deja disponibile la toate chioșcurile și punctele de difuzare a presei din țară.

Cea de-a treia carte, „Sfântul Nectarie din Eghina – Noi minuni și mărturii”, apare vineri, 20 martie, la toate chioșcurile de ziare. Preț: 29,50 lei/carte, tiraj limitat!

 

