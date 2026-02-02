Social

Ce rugăciune este bine să citiți pentru boli grave: acatistul sfântului Nectarie

Ce rugăciune este bine să citiți pentru boli grave: acatistul sfântului Nectarie
Acatistul Sfântului Nectarie este una dintre cele mai puternice rugăciuni atunci când este vorba despre boli grave. Acest sfânt este cunoscut ca grabnic vindecător.

Sfântul Nectarie vestit pentru minunile sale

Este unul dintre cei mai noi sfinți canonizați, în Grecia, mai exact în 1961, a decis Sinodul acest lucru. Sfântul Nectarie s-a născut Anastasie în Selivria Traciei. La 30 ani decide să devină călugăr, iar mai apoi devine discipolul Patriarhului de la Alexandria.

Sfântul Nectarie

Sfântul Nectarie/ Sursa foto Arhiva EVZ

A ajuns apoi la Atena unde a căzut bolnav și a fost ajutat de măicuțele de la mânăstirea din Eghina. Acolo a și rămas inclusiv în perioada primului război mondial.

A ajutat soldații răniți din al doilea război mondial

La mănăstire au fost adăpostiți mulți soldați care sufereau răni. Iar Sfântul Nectarie se ruga pentru sănătatea lor și îi ajuta să se vindece. De altfel și călugărițele erau îndrumate să-i ajute pe soldați cu tot ce au, inclusiv mâncare, pentru că Dumnezeu va avea grijă de nevoile lor. În cele din urmă în 1920 acesta a fost internat la un spital din Atena, unde a și murit.

Cert este că timp de 30 ani trupul său nu a putrezit, drept urmare a fost dezgropat și moaștele sale sunt așezate la Mânăstirea din Eghina. În 1961 văzând multele minuni pe care moaștele sale le face, Sinodul a decis să fie canonizat.

Pentru ce perioadă se recomandă citirea acatistului

Drept urmare, acatistul Sfântului se citește pentru vindecarea de boli grave, cancer și ajutor pentru necazuri. Sfântul este renumit ca tămăduitor pentru boli incurabile, inclusiv cancer.Rugăciunea mai poate fi citită în situații disperate și deznădăjduite. Este considerat și un mare ocrotitor al celor nedreptățiți.

De asemenea, acatistul poate fi citit și pentru sporul casei și liniște sufletească. Acesta este recomandat să fie citit pentru 40 de zile consecutiv. În acest moment moaștele sfântului se află la mânăstirea Eghina din Grecia.

