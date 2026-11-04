Reprezentanții Asociației Prosumatorilor și a Comunităților de Energie (APCE) au cerut USR să se delimiteze public și fără echivoc de declarațiile deputatei Diana Buzoianu privind reprezentativitatea organizației. Reacția acestora a venit după ce parlamentara a susținut că APCE reprezintă doar 1% dintre prosumatori.

Reprezentanții asociației consideră că raportarea legitimității unei organizații civice la numărul membrilor care plătesc cotizația reprezintă o încercare de a discredita societatea civilă, în locul unui răspuns la problemele semnalate de aceasta.

APCE precizează că are peste 2.500 de membri cotizanți și subliniază că aceștia nu sunt simpli simpatizanți sau urmăritori, ci persoane care susțin financiar activitatea organizației. Potrivit reprezentanților asociației, puține organizații civice din domeniul energiei din România beneficiază de un sprijin comparabil.

Aceștia spun că APCE nu a solicitat niciodată să fie evaluată exclusiv în funcție de numărul membrilor, ci prin conținutul propunerilor și soluțiilor pe care le înaintează.

Reprezentanții APCE atrag atenția asupra diferenței dintre membrii cotizanți ai unei organizații, categoria socială ale cărei interese aceasta le apără și cetățenii care beneficiază de schimbările obținute prin demersurile sale.

Aceștia dau exemplul eliminării unei bariere administrative care afectează prosumatorii: de rezultatul unui asemenea demers beneficiază întreaga categorie, nu doar persoanele care au plătit cotizația către asociație.

În aceeași logică, reprezentanții APCE compară activitatea organizației cu cea a unei asociații de mediu. O astfel de organizație nu trebuie să îi aibă pe toți cei care respiră aer poluat printre membrii cotizanți pentru a susține măsuri privind calitatea aerului, explică aceștia.

În mesajul transmis, reprezentanții asociației folosesc criteriul invocat de Diana Buzoianu și îl raportează la activitatea USR. Aceștia întreabă dacă partidul ar trebui evaluat după numărul membrilor care își plătesc cotizația, raportat la totalul alegătorilor care ar putea fi reprezentați.

APCE solicită conducerii USR să precizeze câți membri are partidul și câți dintre aceștia au cotizațiile achitate la zi. Totodată, reprezentanții asociației întreabă dacă USR îi reprezintă exclusiv pe membrii cotizanți și dacă alegătorii care nu au un carnet de partid nu ar trebui luați în calcul.

În opinia reprezentanților APCE, aplicarea unor criterii diferite în evaluarea reprezentativității unui partid și a unei organizații civice reprezintă un dublu standard.

Reprezentanții asociației susțin că organizațiile civice din domeniul energiei încearcă să rezolve probleme pe care politicienii le lasă nerezolvate de la un an la altul. Printre acestea se numără reglementările care nu sunt aplicate, programele de finanțare blocate, prosumatorii care nu primesc facturi luni întregi și abuzurile furnizorilor tolerate de autorități.

APCE afirmă că a semnalat aceste situații, a transmis soluții în scris și a apelat inclusiv la instanță atunci când instituțiile au refuzat să răspundă.

Reprezentanții organizației consideră că politicienii fără experiență în sectorul energetic nu ar trebui să decidă cine are sau nu legitimitatea de a vorbi despre problemele acestui domeniu. Aceștia susțin că lipsa argumentelor nu poate fi acoperită prin atacuri la adresa celor care semnalează dificultățile existente.

Reprezentanții APCE au adresat conducerii USR patru întrebări și solicită răspunsuri publice:

1. Câți membri are USR și câți dintre aceștia au cotizațiile achitate la zi?

2. USR îi reprezintă exclusiv pe membrii care plătesc cotizația?

3. Partidul susține evaluarea unei asociații prin raportarea numărului de membri cotizanți la întreaga categorie ale cărei interese le apără?

4. Declarația Dianei Buzoianu reflectă poziția oficială a USR? Dacă nu, conducerea partidului se va delimita public de aceasta?

Reprezentanții APCE susțin că USR s-a construit pe ideea participării civice, însă, prin declarațiile deputatei, societatea civilă este tratată ca un obstacol. Aceștia consideră că invocarea participării cetățenilor atunci când este convenabilă și minimalizarea rolului organizațiilor civice atunci când acestea critică deciziile politice reprezintă o contradicție.

„Până la o delimitare publică și fără echivoc a USR de această atitudine, APCE consideră că partidul nu este un partener potrivit pentru organizațiile civice care își desfășoară activitatea în mod serios. Dacă propunerile APCE au neajunsuri, acestea trebuie identificate și argumentate, susțin ei, iar raportarea la un procent calculat pe baza registrului de membri nu reprezintă un răspuns la problemele semnalate.

„Numărarea cotizațiilor nu este politică publică. Minimalizarea interlocutorului nu este dialog”, se mai arată în comunicatul APCE, semnat de președintele Dan Pîrșan