Republica Moldova. Interpretul din Republica Moldova Adrian Ursu și soția sa, Irina Negara, au fost implicați într-o altercație cu jurnalistul Vadim Ungureanu, de la un portal de știri. Conflictul ar fi izbucnit după ce reporterul le-ar fi atras atenția că automobilul familiei era parcat pe trotuar. Incidentul a avut loc duminică, 25 octombrie, pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău. Poliția a înregistrat cazul și investighează circumstanțele.

Potrivit PulsMedia.MD, Adrian Ursu și soția sa ar fi venit împreună cu cei doi copii pentru a duce câinele familiei la un salon de toaletare. În acest timp, automobilul lor de teren, un Lexus, ar fi fost parcat pe trotuar.

Mașina ar fi împiedicat circulația pietonilor, care erau nevoiți să ocolească automobilul și să se deplaseze pe partea carosabilă. Mai mulți trecători le-ar fi atras atenția asupra situației, însă, potrivit publicației, observațiile nu ar fi fost luate în considerare.

Jurnalistul Vadim Ungureanu, aflat în apropiere, le-ar fi făcut și el observație celor doi. Ulterior, discuția a degenerat, iar interpretul și soția sa ar fi ajuns la o altercație cu reporterul. Irina Negara ar fi coborât prima din automobil și l-ar fi agresat pe jurnalist. Ulterior, Adrian Ursu ar fi coborât și el din mașină și ar fi intervenit în conflict.

PulsMedia.MD afirmă că jurnalistul ar fi fost lovit și deposedat de telefon în timpul altercației. În urma incidentului, acesta ar fi suferit traumatisme și ar fi avut nevoie de îngrijiri medicale.

La fața locului a intervenit o ambulanță, care i-a acordat primul ajutor lui Vadim Ungureanu. De asemenea, au ajuns un echipaj de carabinieri și unul de poliție.

Camerele de supraveghere din apropierea locului ar fi surprins momentul altercației. Publicația susține că înregistrările ar arăta cum a început conflictul. În același timp, potrivit aceleiași surse, Adrian Ursu le-ar fi declarat polițiștilor că el și soția sa, care este însărcinată, ar fi fost atacați de jurnalist.

Circumstanțele incidentului urmează să fie stabilite de oamenii legii. Până la publicarea informațiilor de către UNIMEDIA, familia Ursu nu oferise un punct de vedere. Asistenta Irinei Negara ar fi comunicat că îi va transmite acesteia solicitarea pentru un comentariu.

Ofițera de presă a Direcției de Poliție Chișinău, Cristina Talpă, a confirmat că oamenii legii au fost sesizați în legătură cu incidentul.

„Cazul a fost înregistrat, iar oamenii legii urmează să întreprindă toate măsurile necesare pentru stabilirea tuturor circumstanțelor”, a declarat Cristina Talpă.

Potrivit PulsMedia.MD, Adrian Ursu ar fi fost îndrumat să se prezinte la Inspectoratul de Poliție Rîșcani pentru documentarea cazului. Publicația afirmă că acesta nu ar mai fi ajuns la inspectorat.