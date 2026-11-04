Republica Moldova. Salariile deputaților din Republica Moldova ar putea crește de la 20.800 de lei (aproximativ 1.031 de euro) la 45.900 de lei (circa 2.273 de euro) pe lună. Lucrur acesta ar urma să se întâmple din data de 1 ianuarie 2027. Majorarea este prevăzută în proiectul noii legi a salarizării, care ar urma să fie aprobat de Guvern în luna noiembrie, după examinarea documentului de către Comisia Europeană.

Ministrul Finanțelor, Victoria Belous, a explicat că, în cazul deputaților, creșterea salariului de bază va înlocui actualul sistem în care veniturile includ și anumite plăți compensatorii. Ea a precizat că majorarea nu va genera cheltuieli semnificative în bugetul total destinat noii legi a salarizării.

„Venim cu majorări pentru deputați pentru că ei astăzi au circa 20 de mii de lei salariu, dar au unele plăți compensatorii. La dumnealor vor crește salariul, dar luând în considerație numărul deputaților. Vreau să vă asigur că toate cheltuielile ce țin de Președinție, Guvern, Parlament sunt sub 1% din costul Legii salarizării. După legea salarizării, salariul unui deputat va fi 45.900, de la 20.800, cât au în prezent”, a declarat Victoria Belous.

Potrivit ministrei, cheltuielile pentru instituțiile centrale, precum Președinția, Guvernul și Parlamentul, reprezintă mai puțin de 1% din costurile totale estimate pentru aplicarea noii legi.

Creșteri salariale sunt prevăzute și pentru angajații din educație, ordine publică, armată. De asemenea administrația publică locală și asistența socială. În cazul acestor categorii, veniturile ar urma să fie majorate cu procente cuprinse între 10% și 30%.

Nu toți angajații din sectorul public vor beneficia însă de majorări. Pentru unele funcții de conducere, ale căror salarii sunt deja peste media din sistem, lefurile ar putea rămâne la nivelul actual. În alte cazuri, creșterile vor fi foarte mici.

„La nimeni salariul nu este în descreștere, dar la ei nu va fi creștere. Nu se majorează sau se majorează cu un procent foarte mic în sectorul public la cei care au salariu relativ decente”, a explicat ministra Finanțelor.

Noua lege ar urma să aducă și majorări pentru judecători. Însă acestea vor fi mai mici decât cele solicitate de reprezentanții sistemului judecătoresc. Victoria Belous a precizat că proiectul prevede venituri mai mari pentru magistrații care au trecut evaluările externe de integritate, cunoscute drept procedurile de vetting și pre-vetting.

„Noi am venit cu propunerea ca cei care trec procedurile de vetting și pre-vetting și astăzi au posibilitatea să primească salarii cu 50% mai mari. Nu ne putem permite bugetar să venim cu creștere, cum a fost solicitat. Toți își doresc salarii mai mari. Dar să nu uităm despre capacitatea bugetului de a finanța aceste creșteri”, a declarat ministra.

Recent, Victoria Belous a anunțat că salariul brut al președintei Maia Sandu ar urma să crească de la aproximativ 22.000 de lei (circa 1.089 de euro) la 55.000 de lei (aproximativ 2.723 de euro) pe lună. Modificările fac parte din reforma generală a sistemului de salarizare din sectorul public.

Proiectul a trecut deja prin consultări interne și a fost transmis partenerilor europeni pentru examinare. Autoritățile așteaptă opinia Comisiei Europene, după care documentul ar urma să fie prezentat Guvernului spre aprobare în luna noiembrie.