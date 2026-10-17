Proteste violente în Albania. Mii de oameni cer demisia premierului Edi Rama

Mii de tineri au ieșit sâmbătă, 17 octombrie, pe străzile capitalei Albaniei, Tirana, pentru a cere demisia premierului Edi Rama. Mii de tineri s-au adunat în fața Ministerului Educației din Tirana, solicitând plecarea de la putere a premierului Edi Rama, potrivit Reuters.

Manifestația a devenit violentă după ce mai mulți participanți mascați au început să arunce cu pietre în polițiști. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene, grenade asurzitoare și tunuri cu apă pentru dispersarea mulțimii.

În timpul confruntărilor au fost aruncate și cocktailuri Molotov. Protestele s-au extins între timp în alte regiuni ale Albaniei, după mai multe zile în care în capitală au fost înregistrate incendieri, distrugeri și ciocniri cu poliția.

Potrivit informațiilor comunicate de poliția albaneză, aproximativ 500 de participanți au fost reținuți de la declanșarea manifestațiilor. Dintre aceștia, 330 au fost eliberați, ceea ce înseamnă că aproximativ 170 de persoane se aflau în continuare în custodia autorităților la momentul raportării.

Violențele s-au soldat cu rănirea a 120 de polițiști și 45 de protestatari. Numărul real al manifestanților răniți ar putea fi însă mai mare, deoarece unele cazuri nu au fost înregistrate oficial.

În ultimele zile, participanții la manifestații au spart geamurile unor clădiri, au incendiat sedii guvernamentale și s-au confruntat în repetate rânduri cu forțele de ordine. Protestele sunt conduse în principal de studenți și tineri nemulțumiți de situația economică și de acuzațiile de corupție formulate la adresa autorităților.

Actuala mobilizare reprezintă una dintre cele mai importante provocări politice pentru premierul Edi Rama, aflat la conducerea Guvernului Albaniei din 2013. Acesta a obținut anul trecut un al patrulea mandat, însă administrația sa continuă să fie vizată de acuzații de corupție.

Tinerii care participă la manifestații reclamă lipsa oportunităților de angajare și modul în care sunt administrate resursele țării.

Nemulțumirile s-au acumulat în ultimele luni, când în Albania au avut loc și proteste împotriva unor proiecte imobiliare și turistice. În pofida presiunii străzii, Edi Rama a respins acuzațiile și a declarat că nu intenționează să demisioneze.

Actualele proteste au fost precedate de mai multe luni de manifestații, în mare parte pașnice, împotriva construirii unei stațiuni turistice de lux pe coasta sudică a Albaniei. Proiectul este susținut de investitori printre care se numără Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump.

Locuitorii din zona vizată au reclamat că terenurile lor ar fi fost vândute ilegal pentru realizarea investiției. Reuters a relatat ulterior că persoana care a vândut terenurile era căutată de procurori în legătură cu suspiciuni de trafic de droguri. Avocatul acesteia a respins acuzațiile. Agenția Reuters nu a identificat dovezi care să indice că Jared Kushner ar fi fost implicat în vreo ilegalitate privind proiectul.

Controversele legate de investiția turistică au contribuit la amplificarea nemulțumirilor față de Guvern, alături de problemele economice și acuzațiile de corupție.

Guvernul condus de Edi Rama s-a confruntat de-a lungul timpului cu mai multe scandaluri de corupție. Analiștii avertizează că activitățile grupărilor criminale implicate în spălarea banilor proveniți din traficul de droguri și arme reprezintă o problemă pentru procesul de aderare a Albaniei la Uniunea Europeană.

Sâmbătă, premierul a declarat că respectă dreptul studenților de a manifesta, dar a insistat că Executivul își va continua activitatea. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Rama a făcut referire la responsabilitățile Guvernului și la obiectivul aderării țării la UE.

„Responsabilitatea mea este şi mai clară în aceste vremuri dificile: să protejez cetăţenii, să garantez justiţia şi să ducem Albania înainte, împreună cu această majoritate guvernamentală, care are un mandat foarte clar: aderarea Albaniei la Uniunea Europeană până în 2030”, a scris premierul pe Facebook.

Albania și Muntenegru se numără printre statele din Balcani care au înregistrat cele mai mari progrese în negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Manifestațiile din Albania au loc într-o perioadă în care și alte state europene se confruntă cu proteste provocate de nemulțumiri sociale și economice.

În Franța, elevii au organizat manifestații timp de mai multe săptămâni, solicitând suplimentarea personalului didactic și îmbunătățirea condițiilor din școli. Protestele au început să atragă și alte categorii sociale, nemulțumite de creșterea costului vieții.

În Spania, manifestațiile împotriva chiriilor ridicate și a problemelor de pe piața locuințelor au determinat Guvernul să convoace alegeri anticipate.

În Albania, protestele au ajuns în a cincea zi, iar manifestanții continuă să solicite demisia premierului Edi Rama, care a anunțat că nu intenționează să renunțe la funcție.