Franța, în fața unui nou val de proteste. Scumpirile scot oamenii în stradă

Franța se pregătește sâmbătă, 17 octombrie, pentru sute de acțiuni de protest, după mai bine de trei săptămâni de manifestații organizate de elevii de liceu împotriva condițiilor din sistemul de învățământ. Nemulțumirile legate de creșterea costului vieții au atras și sprijinul sindicatelor și al susținătorilor mișcării „vestelor galbene”. Autoritățile se așteaptă la peste 80 de marșuri și au introdus restricții în mai multe zone din Paris.

Mai multe organizații și grupuri de manifestanți din Franța au făcut apel la participarea la protestele programate sâmbătă, pe fondul creșterii prețurilor și al nemulțumirilor legate de condițiile din școli. Potrivit Associated Press, mobilizarea vine după peste trei săptămâni de manifestații ale liceenilor, perioadă în care numeroase unități de învățământ au fost blocate.

Protestele elevilor au atras și alte categorii sociale, nemulțumite de costurile tot mai ridicate ale vieții și de situația serviciilor publice. Pe rețelele sociale au apărut apeluri pentru relansarea mișcării „vestelor galbene”, cunoscută pentru manifestațiile începute în 2018, pe fondul nemulțumirilor economice și sociale.

Organizațiile elevilor, care protestează de la mijlocul lunii septembrie, și-au încurajat susținătorii să participe la acțiunile de sâmbătă.

Sindicatul CGT, unul dintre cele mai importante din Franța, și-a anunțat sprijinul pentru mobilizare și a cerut „salarii și pensii mai mari, prețuri mai mici și protejarea serviciilor publice care răspund nevoilor oamenilor”.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut vineri ca manifestațiile să se desfășoare fără violențe, în condițiile în care autoritățile se tem de noi incidente. Liderul francez a declarat, la Bruxelles, că dreptul cetățenilor de a protesta trebuie respectat, dar că participanții au și obligația de a evita distrugerile.

„Există un drept constituțional de a protesta și de a te exprima, iar eu am fost întotdeauna vigilent și atent ca acest drept să fie pe deplin respectat”, a declarat Macron vineri, la Bruxelles.

Președintele a insistat asupra necesității respectării persoanelor și a proprietăților în timpul manifestațiilor.

„Dar acest drept presupune și respect. Respect față de oameni, respect față de bunuri și, prin urmare, angajamentul de a nu insulta și de a nu distruge”, a adăugat președintele francez.

Macron a considerat „inacceptabilă” prezența unor participanți care vin la proteste „doar pentru a provoca distrugeri și tulburări”. Declarațiile au fost făcute în contextul incidentelor violente înregistrate în ultimele săptămâni, în timpul protestelor elevilor.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a declarat că autoritățile se așteaptă la sute de acțiuni de protest în întreaga țară. Potrivit acestuia, sunt pregătite peste 80 de marșuri, dar și adunări spontane, manifestații de stradă și blocaje.

În Paris, unul dintre principalele marșuri a fost programat să înceapă la începutul după-amiezii, din Piața Republicii, situată în partea de nord-est a centrului capitalei.

Poliția a interzis mai multe adunări planificate în alte zone centrale ale orașului, în încercarea de a preveni eventualele incidente. Totodată, autoritățile au solicitat închiderea unor stații de metrou, inclusiv în zona Champs-Élysées și în apropierea Palatului Élysée, a Parlamentului și a sediilor unor instituții guvernamentale.

Măsurile au fost luate înaintea manifestațiilor, în condițiile în care autoritățile anticipează o participare numeroasă și posibile tensiuni între protestatari și forțele de ordine.

Franța se confruntă de peste trei săptămâni cu manifestații organizate de elevi, care reclamă problemele din sistemul de învățământ. Protestele au început odată cu noul an școlar și au dus la blocarea unor licee și la confruntări cu forțele de ordine.

În ultimele săptămâni au fost înregistrate mii de arestări, iar sute de persoane au fost rănite. Unele unități de învățământ au fost incendiate în timpul incidentelor. Mai mulți adolescenți au suferit răni grave, pe care protestatarii le-au pus pe seama armelor utilizate de poliție pentru controlul mulțimilor.

Unul dintre cele mai grave cazuri a vizat un adolescent de 15 ani, care și-a pierdut o mână. După acest incident, ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a suspendat utilizarea unui anumit tip de grenadă asurzitoare de către poliție împotriva tinerilor manifestanți.

Violențele și intervențiile forțelor de ordine au atras atenția asupra manifestațiilor, care au început să influențeze și dezbaterile politice dinaintea alegerilor prezidențiale din Franța.

Manifestațiile au atras și sprijinul unor activiști cunoscuți la nivel internațional. Marți, 13 octombrie, Greta Thunberg, implicată în campanii pentru protecția mediului și justiție socială, a participat la o acțiune organizată de elevii unui liceu din Saint-Denis, suburbie a Parisului.

Prezența activistei a atras atenția asupra revendicărilor elevilor, care protestează împotriva condițiilor din instituțiile de învățământ.

Mobilizarea s-a extins treptat, iar manifestațiile programate sâmbătă reunesc nemulțumirile elevilor cu solicitările sindicatelor și ale cetățenilor afectați de scumpiri.

Organizatorii cer îmbunătățirea condițiilor din școli, creșterea veniturilor și protejarea serviciilor publice, în timp ce autoritățile franceze încearcă să prevină repetarea confruntărilor violente.