Sute de persoane au participat sâmbătă la manifestații la Bruxelles și Liège, în Belgia, pe fondul mobilizării împotriva scumpirii vieții organizate în Franța. Protestele au fost marcate de incidente violente, iar poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa grupuri de manifestanți, relatează AFP.

La Bruxelles, mai multe pubele, trotinete electrice de închiriat și cel puțin trei mașini au fost incendiate. Poliția a arestat aproximativ zece persoane pentru tulburarea ordinii publice.

Spre sfârșitul după-amiezii, polițiștii au folosit gaze lacrimogene în fața Bursei, în centrul capitalei belgiene, pentru a dispersa un grup de tineri, dintre care unii aruncau cu obiecte.

Ministrul belgian de Interne, Bernard Quintin, a condamnat incidentele, pe care le-a descris drept „violență pur și simplu, organizată și repetată pentru a ne destabiliza societatea”.

Manifestațiile au fost precedate de apeluri distribuite pe rețelele de socializare. Mai multe sute de persoane s-au adunat dimineața la Gara Centrală din Bruxelles, fără să fi fost solicitată o autorizație pentru organizarea unui protest în acel loc.

Ulterior, a fost autorizat un marș spre gara Bruxelles-Midi. Pe traseu au avut loc incidente, iar poliția a folosit un tun cu apă după ce unii manifestanți au aruncat cu obiecte periculoase, inclusiv materiale pirotehnice, panouri de semnalizare și lichide inflamabile, potrivit autorităților.

În timpul manifestației de sâmbătă, au fost incendiate pubele, trotinete electrice de închiriat și cel puțin trei autoturisme. De asemenea, sediul Federației Partidului Socialist din Bruxelles a fost vandalizat.

Ahmed Laaouej, un lider local al partidului, a atribuit actele de vandalism unei „minorități descreierate” care s-ar fi amestecat în manifestația tinerilor.

Tensiunile din capitala belgiană s-au intensificat începând din 9 octombrie, după o manifestație sindicală la care au participat 30.000 de persoane, potrivit poliției. La protest s-au alăturat și tineri care au declarat că au fost vizați de represiunea polițienească.

În Belgia, liceenii s-au mobilizat de la începutul lunii octombrie în mai multe orașe mari. Printre nemulțumirile lor se numără majorarea recentă a taxelor de înscriere la universitate.

Manifestațiile de sâmbătă au avut loc în contextul unei zile de mobilizare organizate în Franța împotriva scumpirii vieții.

Și la Liège, poliția a folosit un tun cu apă pentru a dispersa manifestanții într-o zonă din centrul orașului. Sectorul respectiv fusese scena unor acte de violență și distrugeri cu aproximativ zece zile înainte.