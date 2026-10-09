Belgia traversează o zi de vineri extrem de tensionată, marked de proteste sindicale de amploare și blocaje majore în rețeaua de transport public. Nemulțumirile populației și ale reprezentanților angajaților sunt îndreptate împotriva noilor planuri bugetare pregătite de Guvernul federal belgian. Tensiunile au escaladat rapid în capitala Belgiei, unde forțele de ordine au fost nevoite să intervină pentru a restabili ordinea, conform AFP.

Mobilizarea masivă a scos în stradă numeroși manifestanți. În zona Gării Centrale din Bruxelles s-au înregistrat momente de tensiune extremă, după ce un grup de persoane îmbrăcate în negru a încercat să provoace o confruntare directă cu polițiștii. Pentru a dispersa grupul turbulentei, forțele de ordine regionale au intervenit prompt și au folosit gaze lacrimogene, conform relatărilor din presă. Martorii de la fața locului au precizat că persoanele respective purtau măști și căști de protecție, alăturându-se ulterior coloanei de sindicaliști.

Protestul de vineri reprezintă cel puțin a zecea zi de mobilizare majoră organizată împotriva deciziilor Guvernului federal. De această dată, nemulțumirea centrală a populației este legată direct de elaborarea noului buget național.

Principalele mari organizații sindicale din Belgia, CSC-ACV și FGTB-ABVV, s-au aflat în fruntea acțiunilor de protest. Sindicatul FGTB-ABVV a organizat un marș pe traseul dintre gările Bruxelles-Central și Bruxelles-Midi. Reprezentanții acestei organizații au subliniat că doresc să traseze „linii roșii” în cadrul negocierilor bugetare, lansând un avertisment ferm către Executiv împotriva oricăror măsuri austere care ar putea diminua veniturile populației și ale gospodăriilor.

În paralel, organizația CSC-ACV a optat pentru o abordare diferită, pichetând sediile partidelor din colația de guvernare, inclusiv sediul formațiunii N-VA, condusă de premierul Bart De Wever, precum și sediul formațiunii MR. Sindicatele atrag atenția asupra creșterii constante a costului vieții, a facturilor uriașe la energie și a presiunii tot mai mari resimțite de angajați. În replică la planul guvernamental, liderii sindicali au prezentat un proiect bugetar alternativ, care ar putea aduce la bugetul de stat până la 21 de miliarde de euro fără măsuri drastice de tăiere a cheltuielilor.

Efectele valului de proteste s-au resimțit violent în infrastructura de transport din Bruxelles. Operatorul local STIB-MIVB a fost nevoit să reducă drastic frecvența metrourilor, tramvaielor și autobuzelor. La primele ore ale dimineții, în capitală mai funcționau doar liniile de metrou 1 și 5, alături de un număr restrâns de trasee de suprafață, în timp ce cursele de noapte au fost complet suspendate.

Sectorul aviatic este, de asemenea, sever afectat de grevă. Pe aeroportul internațional din Bruxelles au fost anulate peste 140 de zboruri, pe fondul activității paralizate a companiei de handling Alyzia. La rândul său, operatorul aerian Brussels Airlines a decis să anuleze aproximativ 40% din totalul zborurilor programate pentru ziua de vineri cu plecare sau sosire în capitala Belgiei.