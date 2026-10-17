Protestele împotriva costului ridicat al vieții au provocat sâmbătă, 17 octombrie, confruntări între manifestanți și forțele de ordine în mai multe orașe din Italia. La Milano, polițiștii au folosit gaze lacrimogene după ce au fost atacați cu pietre și alte obiecte, iar la Bologna au intervenit cu tunuri de apă. În paralel, la Roma, zeci de mii de persoane au participat la un marș pentru salarii și pensii mai mari, investiții în serviciile publice și reducerea taxelor.

Potrivit Reuters, cele mai grave incidente din Milano au avut loc în zona Piazza del Duomo, în apropierea celebrei catedrale gotice. Forțele de ordine au intervenit după ce manifestanții au aruncat cu pietre și alte obiecte spre polițiști.

Polițiștii echipați pentru intervenții antirevoltă au folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile de manifestanți care au devenit violente. O parte dintre protestatari, având fețele acoperite, au pătruns în zona Galleria Vittorio Emanuele II, cunoscuta galerie comercială de lux situată lângă Piața Domului.

Incidentele au început după ce mai multe grupuri s-au desprins de manifestația organizată împotriva scumpirilor și a costurilor tot mai mari ale vieții.

În timpul confruntărilor, comercianții au coborât obloanele magazinelor, iar turiștii au părăsit centrul orașului. Stația de metrou Duomo a fost închisă temporar, pe durata intervenției forțelor de ordine. Potrivit presei italiene, mai multe persoane au fost rănite, iar polițiștii au efectuat arestări în urma incidentelor.

Violențe au fost înregistrate și în Bologna, oraș din nordul Italiei, unde o altă manifestație a degenerat în confruntări cu forțele de ordine.

Polițiștii au utilizat tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea. Agenția italiană ANSA a relatat că șapte persoane au fost arestate în urma incidentelor.

Protestele au avut loc în contextul nemulțumirilor legate de creșterea costurilor de trai, care au determinat organizarea unor manifestații în mai multe orașe italiene.

În capitala Italiei, manifestația „Insieme sulla Via Maestra” a reunit, potrivit organizatorilor, aproximativ 100.000 de persoane. Participanții au cerut majorarea salariilor și pensiilor, reducerea impozitelor pentru angajați și pensionari și mai multe investiții în sănătate și educație.

Pe lista revendicărilor s-au aflat și reducerea numărului de contracte de muncă precare, scurtarea listelor de așteptare din spitale și măsuri pentru îmbunătățirea accesului la locuințe.

Marșul s-a desfășurat pe traseul Piazza della Repubblica – Piazza del Popolo, sub sloganul „Muncă, pace, mediu, bunăstare socială, Constituție”. Manifestanții au cerut schimbarea politicilor economice și sociale promovate de autorități.

Maurizio Landini, liderul confederației sindicale CGIL, a criticat politicile economice și sociale ale autorităților italiene.

„E clar că e nevoie de o schimbare radicală a politicilor economice și sociale care ne duc țara la fund”, a declarat liderul CGIL, Maurizio Landini.

La încheierea marșului din Roma, acesta a anunțat că organizația sindicală va declanșa o grevă generală pe 20 noiembrie. Decizia a fost comunicată în contextul solicitărilor privind veniturile angajaților, nivelul pensiilor și finanțarea serviciilor publice.

La protestul din capitala Italiei au fost prezenți și reprezentanți ai opoziției politice. Printre aceștia s-au numărat Elly Schlein, lidera Partidului Democrat, și Giuseppe Conte, reprezentantul Mișcării 5 Stele.

Schlein a vorbit despre necesitatea unei colaborări între forțele politice din opoziție.

„Avem nevoie să construim alternativa împreună”, a declarat Schlein.

Manifestațiile de sâmbătă au avut loc și în alte orașe din Italia. La Torino, mii de persoane au participat la un marș organizat în centrul istoric, pentru a protesta față de scumpiri.

Participanții au scandat mesaje împotriva Guvernului condus de Giorgia Meloni.

Proteste au fost organizate și la Bergamo și Brescia, unde s-au înregistrat tensiuni și au fost reținute mai multe persoane. Astfel, manifestațiile din Italia au avut atât o componentă socială, legată de salarii, pensii și costul vieții, cât și incidente violente în unele dintre orașele în care oamenii au ieșit în stradă.