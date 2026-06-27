Roma a devenit capitala Vespa. Paradă cu mii de scutere la aniversarea de 80 de ani

Mii de pasionați ai scuterului Vespa au participat sâmbătă, la Roma, la parada organizată pentru aniversarea a 80 de ani de la apariția celebrului model italian. Evenimentul a adus în capitala Italiei participanți din mai multe țări, veniți cu scutere din generații diferite, pe fondul festivităților dedicate unuia dintre cele mai cunoscute simboluri ale stilului italian, potrivit AFP.

De la „Vacanţă la Roma" ("Roman Holiday") şi "La Dolce Vita" până la "Jurnal intim" ("Dear Diary"), Vespa a devenit, de-a lungul timpului, unul dintre cele mai recognoscibile simboluri ale stilului de viață italian.

Scuterul produs de Piaggio, apărut în același an cu Republica Italiană, marchează în acest weekend 80 de ani de existență, printr-o serie de evenimente organizate la Roma.

Sâmbătă dimineață, mii de scutere Vespa au circulat pe străzile Cetății Eterne, într-o paradă la care au participat proprietari și admiratori ai modelului din mai multe țări. Unii au purtat geci de motociclist, în ciuda căldurii din capitala italiană, iar alții au venit în tricouri, singuri sau în cuplu, pe aceeași șa.

Participanții au trecut prin centrul orașului, inclusiv pe străzi care, în mod obișnuit, sunt închise traficului.

Printre cei prezenți la paradă s-a aflat și David Baamonde, din Texas, care a povestit traseul parcurs până la Roma.

„Ne-am adus Vespa din Statele Unite. Am trecut prin Germania, apoi prin Viena (...) şi am condus apoi Vespa mea din Austria până la Roma, timp de două săptămâni", a declarat pentru AFP TV David Baamonde, un locuitor din Texas.

Pentru italianul Andrea Musco, Vespa este mai mult decât un mijloc de transport. „Pentru mine, Vespa reprezintă arta de a trăi, lipsa grijilor, bucuria de a profita de moment, descoperirea peisajelor... este un mod de viaţă", a declarat, la rândul său, italianul Andrea Musco.

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a vorbit despre locul pe care acest scuter îl are în istoria Italiei.

„Istoria Vespei, care a însoţit literalmente naşterea şi ascensiunea Italiei după Al Doilea Război Mondial, este, într-un fel, un simbol legendar al istoriei şi culturii noastre", a reamintit primarul capitalei italiene, Roberto Gualtieri, cu ocazia festivităţilor.

Numele Vespa înseamnă "viespe" în italiană, o trimitere la zgomotul produs de motorul primului prototip. Modelul a luat naștere la 23 aprilie 1946, când Piaggio a depus în Italia primul brevet pentru fabricarea sa. De atunci, Vespa a rămas în producție, inclusiv la uzina din Pontedera, în Toscana, regiune aflată în partea central-nordică a Italiei.

Peste 10.000 de pasionați ai modelului erau așteptați sâmbătă la Roma. Aceștia au venit cu scutere din toate generațiile, ușor de recunoscut prin formele rotunjite, caroseria metalică în culori vii și farul rotund montat pe ghidon.

La eveniment au participat și Andrew Ward, în vârstă de 57 de ani, și sora sa, Julie Stover, în vârstă de 63 de ani, veniți din Statele Unite. Cei doi californieni au închiriat o Vespa la Roma pentru a putea lua parte la paradă.

„Am avut scutere şi motociclete toată viaţa. Dar întotdeauna mi-am dorit o Vespa. (...) Acum am două", a declarat pentru AFP Andrew, obişnuit cu întrunirile "Vespiştilor" din ţara sa.

Julie Stover a explicat de ce consideră Vespa un model diferit de alte scutere.

„Este un scuter de înaltă calitate. Şi este asociat cu un anumit statut. Are clasă. Nu e ca acele scutere mici şi ieftine, pe care le vezi tot timpul pe şosea. Vespa e ceva special", a adăugat sora sa.

Vespa a fost concepută inițial ca un mijloc de transport popular și accesibil. Modelul a beneficiat de mai multe inovații provenite din aviație, domeniul principal de activitate al companiei Piaggio. În timp, scuterul a devenit și un simbol al emancipării sociale, fiind asociat cu perioada în care Italia încerca să se reconstruiască după război. Președintele executiv al grupului Piaggio, Matteo Colaninno, a legat istoria Vespa de transformările prin care a trecut Italia în perioada postbelică.

Istoria sa este strâns legată de "istoria unei ţări care iese din perioada postbelică, care vrea să se mişte, care vrea să se ridice", a comentat Matteo Colaninno, preşedintele executiv al grupului Piaggio, cu ocazia festivităţilor. Acesta a explicat că Vespa a ajuns să reprezinte nu doar deplasarea propriu-zisă, ci și dorința de progres.

„Iar această dorinţă de a se mişca nu se referă doar la mobilitatea fizică", ci este şi "un fel de elan către mobilitatea economică şi, mai ales, către mobilitatea socială", a explicat el.

Colaninno a vorbit și despre dimensiunea globală pe care a ajuns să o aibă modelul.

„Astăzi, Vespa a devenit un fenomen mondial; ne apropiem de pragul de 20 de milioane de vehicule produse" începând din 1946, a subliniat Colaninno.

Aniversarea a fost marcată și la nivel politic. Giorgia Meloni, prim-ministrul Italiei, a fost fotografiată joi pe o Vespa albă, în sălile de la Palazzo Chigi, reședința sa oficială.

Premierul italian a declarat că scuterul reprezintă nu doar "excelenţa în materie de industrie", ci şi "una dintre cele mai apreciate embleme italiene din lume, simbol al creativităţii şi stilului italian".

Pentru Illac Diaz, venit din Filipine, cel mai important lucru legat de Vespa este comunitatea care se formează în jurul acestui model.

"Nu există niciun loc în care să parchezi fără ca oamenii să devină prieteni. Aşadar, Vespa este ca o familie", a subliniat acest bărbat de 52 de ani, care a cumpărat recent o casă în Trieste, în nordul Italiei, şi care intenţionează să achiziţioneze cât mai curând... o nouă Vespa.