Premierul italian Giorgia Meloni, a criticat în Senatul de la Roma, acordul privind motorina rusească anunțat de Donald Trump, avertizând că acesta ar putea aduce noi venituri Moscovei și ar reduce eficiența sancțiunilor occidentale. Cu o zi înaintea summitului Uniunii Europene, șefa Guvernului italian a cerut și desemnarea unui reprezentant comun al statelor membre pentru negocierile privind Ucraina, relatează AFP.

Giorgia Meloni consideră că acordul anunțat de președintele american Donald Trump în privința motorinei rusești reprezintă o decizie riscantă, care ar putea favoriza Moscova. Premierul italian a făcut aceste declarații miercuri, în Senat, înaintea reuniunii liderilor Uniunii Europene, programată pentru joi și vineri.

Șefa Guvernului de la Roma a recunoscut necesitatea reducerii costurilor energiei, dar a atras atenția că problemele actuale de pe piața carburanților au alte cauze decât războiul din Ucraina.

Premierul italian a susținut că măsura anunțată de Washington ar putea afecta presiunile economice exercitate asupra Rusiei și ar permite obținerea unor fonduri suplimentare pentru continuarea războiului.

„Prin urmare, rezultatul acestei decizii este incert, în timp ce riscurile sunt clare: o legitimare a Moscovei, în timp ce bombele continuă să cadă în oraşele ucrainene, a unor venituri pentru finanţarea războiului şi o slăbire implicită a pârghiei sancţiunilor”, a adăugat ea.

În opinia sa, un asemenea acord ar putea contrazice măsurile adoptate până acum de statele occidentale pentru a determina Rusia să accepte negocieri.

„Acestea sunt elemente pe care nu le putem ignora şi care contrazic tot ceea ce statele occidentale, inclusiv Statele Unite, au făcut până în prezent pentru a-l împinge pe Vladimir Putin să se aşeze la masa negcoierilor”.

Meloni a acuzat Rusia că încearcă „să zdrobească poporul ucrainean prin teroare, frig şi întuneric”, după ce nu a reușit să obțină rezultatele urmărite pe front.

„De la începutul anului, Moscova a câştigat doar puţin teren”, a declarat premierul italian. „Această împotmolire este singurul instrument de care dispunem pentru a aduce Rusia la o masă serioasă a negocierilor”, a adăugat ea.

Giorgia Meloni a afirmat că Italia susține în continuare posibilitatea unui acord de încetare a atacurilor asupra infrastructurii energetice, inițiativă care, potrivit premierului, beneficiază și de sprijinul Kievului. Totodată, șefa Executivului italian a cerut Uniunii Europene „să desemneze o personalitate cu autoritate, mandatată de către toţi, capabilă să poarte vocea Europei la masa negocierilor”.

Meloni a criticat și posibilitatea ca unele state europene să participe separat la discuțiile privind încheierea războiului.

„Dacă Franţa, Germaia şi Marea Britanie consideră că pot acţiona singure în mod mai eficient decât noi toţi împreună, atunci s-o facă măcar în numele tuturor şi cu un mandat oficial dat de către toţi”, a cerut Giorgia Meloni.

Premierul italian a avertizat că lipsa unei poziții comune între statele europene ar putea fi exploatată de Moscova.

„O Europă care se divizează pe tema formatelor oferă o imagine infantilă a sa şi este singurul cadou adevărat pe care-l putem face Mocovei”, a conchis premierul italian în Senat.