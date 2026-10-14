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Donald Trump, avertizat de Giorgia Meloni. Acordul privind motorina rusească ar putea avea consecințe grave

Donald Trump, avertizat de Giorgia Meloni. Acordul privind motorina rusească ar putea avea consecințe graveGiorgia Meloni și Donald Trump. Sursă foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Premierul italian Giorgia Meloni, a criticat în Senatul de la Roma, acordul privind motorina rusească anunțat de Donald Trump, avertizând că acesta ar putea aduce noi venituri Moscovei și ar reduce eficiența sancțiunilor occidentale. Cu o zi înaintea summitului Uniunii Europene, șefa Guvernului italian a cerut și desemnarea unui reprezentant comun al statelor membre pentru negocierile privind Ucraina, relatează AFP.

Giorgia Meloni: Explozia preţurilor carburanţilor nu e cauzată de conflictul din Ucraina

Giorgia Meloni consideră că acordul anunțat de președintele american Donald Trump în privința motorinei rusești reprezintă o decizie riscantă, care ar putea favoriza Moscova. Premierul italian a făcut aceste declarații miercuri, în Senat, înaintea reuniunii liderilor Uniunii Europene, programată pentru joi și vineri.

Șefa Guvernului de la Roma a recunoscut necesitatea reducerii costurilor energiei, dar a atras atenția că problemele actuale de pe piața carburanților au alte cauze decât războiul din Ucraina.

„Noi înţelegem toţi şi împărtăşim necesitatea opririi preţurilor energiei care apasă asupra familiilor şi întreprinderilor, inclusiv în Italia. Însă trebuie să fim conştienţi că explozia preţurilor carburanţilor este cauzată în principal de Războiul din Iran şi nu de conflictul din Ucraina”, a declarat Meloni.

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Giorgia Meloni avertizează că Rusia ar putea beneficia de pe urma acordului

Premierul italian a susținut că măsura anunțată de Washington ar putea afecta presiunile economice exercitate asupra Rusiei și ar permite obținerea unor fonduri suplimentare pentru continuarea războiului.

„Prin urmare, rezultatul acestei decizii este incert, în timp ce riscurile sunt clare: o legitimare a Moscovei, în timp ce bombele continuă să cadă în oraşele ucrainene, a unor venituri pentru finanţarea războiului şi o slăbire implicită a pârghiei sancţiunilor”, a adăugat ea.

În opinia sa, un asemenea acord ar putea contrazice măsurile adoptate până acum de statele occidentale pentru a determina Rusia să accepte negocieri.

„Acestea sunt elemente pe care nu le putem ignora şi care contrazic tot ceea ce statele occidentale, inclusiv Statele Unite, au făcut până în prezent pentru a-l împinge pe Vladimir Putin să se aşeze la masa negcoierilor”.

Meloni a acuzat Rusia că încearcă „să zdrobească poporul ucrainean prin teroare, frig şi întuneric”, după ce nu a reușit să obțină rezultatele urmărite pe front.

„De la începutul anului, Moscova a câştigat doar puţin teren”, a declarat premierul italian. „Această împotmolire este singurul instrument de care dispunem pentru a aduce Rusia la o masă serioasă a negocierilor”, a adăugat ea.

Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursă foto: captură video

Italia cere un reprezentant comun al UE la negocierile privind Ucraina

Giorgia Meloni a afirmat că Italia susține în continuare posibilitatea unui acord de încetare a atacurilor asupra infrastructurii energetice, inițiativă care, potrivit premierului, beneficiază și de sprijinul Kievului. Totodată, șefa Executivului italian a cerut Uniunii Europene „să desemneze o personalitate cu autoritate, mandatată de către toţi, capabilă să poarte vocea Europei la masa negocierilor”.

Meloni a criticat și posibilitatea ca unele state europene să participe separat la discuțiile privind încheierea războiului.

„Dacă Franţa, Germaia şi Marea Britanie consideră că pot acţiona singure în mod mai eficient decât noi toţi împreună, atunci s-o facă măcar în numele tuturor şi cu un mandat oficial dat de către toţi”, a cerut Giorgia Meloni.

Premierul italian a avertizat că lipsa unei poziții comune între statele europene ar putea fi exploatată de Moscova.

„O Europă care se divizează pe tema formatelor oferă o imagine infantilă a sa şi este singurul cadou adevărat pe care-l putem face Mocovei”, a conchis premierul italian în Senat.

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