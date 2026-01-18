Temperatura „ideală” din locuință pe timp de iarnă. Ce spun studiile

Menținerea unui climat interior adecvat în sezonul rece reprezintă o preocupare constantă pentru multe gospodării. Temperaturile scăzute din exterior, aerul uscat și nivelul de umiditate pot influența semnificativ confortul zilnic, dar și consumul de energie.

Specialiștii atrag atenția că dorința de a încălzi excesiv locuința nu este întotdeauna soluția optimă și oferă recomandări clare privind intervalele de temperatură considerate potrivite pe timp de iarnă.

Conform unui studiu realizat de Laboratorul Național pentru Energie Regenerabilă, majoritatea persoanelor declară că se simt confortabil atunci când temperatura din interiorul locuinței se situează între 19 și 21 de grade Celsius.

Aceleași concluzii sunt susținute și de Departamentul Energiei, care recomandă o temperatură medie de aproximativ 20 de grade Celsius în sezonul rece, ca echilibru între confort termic și eficiență energetică.

Specialiștii subliniază că menținerea acestei valori poate contribui la reducerea costurilor cu încălzirea, fără a afecta starea de bine a celor care locuiesc în casă. Ajustările moderate ale termostatului pot avea un impact vizibil asupra consumului de energie pe termen lung.

Creșterea temperaturii peste 22 de grade Celsius poate avea consecințe nedorite. Pe lângă majorarea facturilor la energie, aerul din locuință poate deveni excesiv de uscat. Potrivit specialiștilor, aerul uscat poate afecta pielea, ochii și căile respiratorii și poate contribui la deteriorarea mobilierului din lemn.

În plus, un nivel scăzut de umiditate poate crește riscul de incendiu, în special în locuințele unde sunt utilizate șeminee sau alte surse de foc deschis. Pentru a compensa uscarea aerului, unele persoane apelează la umidificatoare, însă utilizarea acestora necesită atenție.

Specialiștii recomandă ca umiditatea relativă din locuință să fie menținută între 30% și 60%. Depășirea acestui interval poate favoriza apariția mucegaiului și a alergenilor, iar aerul prea umed poate face încălzirea mai dificilă.

„Aerul prea umed poate duce la mucegai și alergii”, avertizează experții, subliniind importanța unui echilibru între temperatură și umiditate.

Monitorizarea constantă a acestor parametri poate contribui la un mediu interior mai stabil și mai ușor de gestionat pe durata iernii.

Pe de altă parte, specialiștii atrag atenția că nici temperaturile prea joase nu sunt recomandate. Locuința nu ar trebui să fie mai rece de 17 grade Celsius. Temperaturile scăzute pot favoriza creșterea tensiunii arteriale și apariția umezelii și a mucegaiului, factori care pot agrava alergiile.

Persoanele în vârstă sunt considerate mai sensibile la variațiile de temperatură, motiv pentru care menținerea unei temperaturi constante este considerată esențială pentru confortul zilnic.

Tipul de termostat utilizat poate influența semnificativ modul în care este gestionată temperatura din locuință.

Termostatele electronice sau inteligente permit reglaje mai precise și pot ajusta automat temperatura, în funcție de programul zilnic, contribuind atât la confort, cât și la reducerea consumului de energie.