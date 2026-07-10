Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a convocat consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, în urma demisiei lui Alexandru Munteanu, care și-a anunțat retragerea din funcție pe 3 iulie, la doar opt luni după preluarea mandatului.

Invitațiile oficiale au fost transmise tuturor grupurilor parlamentare, însă cele mai importante formațiuni din opoziție au anunțat că nu vor participa la discuții.

Vineri sunt programate consultările cu partidele din opoziție. Comuniștii, socialiștii și Blocul „Alternativa” au anunțat că vor boicota întâlnirea cu șefa statului.

Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a transmis că delegația sa se va prezenta la Președinție, însă nu va intra în sediul instituției dacă discuțiile nu vor fi publice, pitrivit NewsMaker,

Deputatul Alexandru Verșinin a declarat că formațiunea solicită consultări transparente și accesul presei la discuții.

„Dacă doamna președintă va binevoi să se coboare din turn și să vorbească cu presa, cu cetățenii și să răspundă la întrebările presei, o invităm și îi spunem «bun venit». Dar dacă în urma consultărilor va fi publicat pe site-ul Președinției un video scurt de 30 de secunde, fără sunet, fără dezbaterile care au loc în urma acestor consultări, noi, fracțiunea «Democrația Acasă», nu o să participăm la acest circ”, a afirmat acesta.

Fostul președinte Vladimir Voronin, în prezent lider de onoare al Partidului Comuniștilor, a explicat că formațiunea sa nu va participa deoarece susține organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate.

Și deputații Mișcării Alternative Naționale (MAN), parte a Blocului „Alternativa”, au anunțat că nu vor merge la consultări. Liderul formațiunii, primarul Chișinăului Ion Ceban, comunicase anterior decizia, iar fostul premier Ion Chicu a susținut că întâlnirea nu are utilitate, întrucât blocul nu dispune de o majoritate parlamentară.

Aceeași poziție a fost adoptată și de Partidul Socialiștilor, condus de fostul președinte Igor Dodon.

Singura formațiune parlamentară care nu și-a anunțat până în prezent poziția este Partidul Nostru, condus de Renato Usatîi.

Parlamentul Republicii Moldova este controlat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține 55 dintre cele 101 mandate și majoritatea absolută.

Liderul PAS și președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că formațiunea analizează atât desemnarea unui candidat din interiorul partidului, cât și a unei persoane din afara acestuia.

Printre numele vehiculate se află ministrul Educației, Dan Perciun, și antreprenorul Vasile Tofan.

Întrebat câți potențiali candidați sunt luați în calcul, Grosu a evitat să ofere un număr.

„Este suficientă pentru a oferi un candidat bun, cu un mesaj foarte clar. Obiectivul și misiunea candidatului noi deja am formulat-o – integrarea europeană. Toate țintele pe care ni le-am propus – 2028-2030 – stau în picioare”, a declarat liderul PAS.

Grupul parlamentar al PAS urmează să se reunească vineri pentru a decide numele candidatului pe care îl va prezenta la consultările convocate de Maia Sandu sâmbătă.

Până la învestirea unui nou Executiv, interimatul funcției de prim-ministru este asigurat, din 8 iulie, de vicepremierul Eugeniu Osmochescu, responsabil pentru economie și digitalizare.

Conform procedurii constituționale din Republica Moldova, președintele desemnează un candidat la funcția de premier după consultarea fracțiunilor parlamentare constituite în Legislat