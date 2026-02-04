Universitatea din Cahul, absorbită de Universitatea Tehnică. Guvernul promite investiții, studenții nemulțumiți de decizie

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că principalul obiectiv al reorganizării este dezvoltarea unui centru universitar puternic în sudul Republicii Moldova, capabil să răspundă necesităților economice și sociale ale regiunii și să rămână un pol important de formare intelectuală.

În prezent, Universitatea din Cahul are mai puțin de 1.000 de studenți și 48 de cadre didactice. În schimb, Universitatea Tehnică a Moldovei este o instituție de aproximativ 40 de ori mai mare, cu un buget ce depășește 25 de milioane de euro. Potrivit ministrului, această diferență de capacitate va permite dezvoltarea instituției din Cahul și accesul la resurse mai consistente.

Dan Perciun a subliniat că, după integrare, la Cahul va funcționa Centrul Universitar „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, care își va păstra sediul, identitatea academică și un buget propriu. Activitatea educațională va continua în localitate, fără relocarea programelor de studii.

„Ca să ne asigurăm că comunitatea din Cahul este pe deplin reprezentată în deciziile ulterioare ale Universității Tehnice, hotărârea de Guvern prevede în mod expres instituirea unei funcții de prorector destinată comunității universitare din Cahul, care urmează să fie ocupată de un cadru didactic din Cahul, în cadrul Universității Tehnice”, a subliniat ministrul.

Totodată, cel puțin zece locuri în Senatul reunit al UTM vor reveni reprezentanților din sudul țării, iar anual o ședință a Senatului va avea loc obligatoriu la Cahul.

Cadrele didactice ale universității din Cahul vor fi transferate în statele de personal ale UTM până la 1 septembrie 2026. În primii trei ani de la reorganizare nu vor avea loc reduceri de personal cauzate de fuziune. În cazul în care transferul unor angajați nu va fi posibil, disponibilizarea va fi realizată cu achitarea integrală a drepturilor salariale.

Studenții înmatriculați la programele de licență, masterat și doctorat vor continua studiile la Cahul, însă vor fi înregistrați oficial la UTM, în aceleași domenii și condiții financiare. Transferul va fi realizat până la 31 august 2026, iar pentru anul universitar 2026–2027 nu vor fi percepute taxe suplimentare.

„Oferim și o garanție legată de o cotă distinctă la admitere. Asta înseamnă că, atunci când vom aloca locurile bugetare, centrul universitar din Cahul va avea locuri specific destinate, astfel încât să ne asigurăm că numărul studenților care vor veni acolo va fi în continuă creștere”, a declarat Dan Perciun.

Guvernul s-a angajat să aloce câte zece milioane de lei anual, timp de patru ani, pentru modernizarea campusului universitar din Cahul. Valoarea totală a investițiilor va ajunge la 40 de milioane de lei și va fi direcționată către infrastructură, dotări și consolidarea bazei tehnico-materiale.

„Zece milioane de lei reprezintă cam 35% din bugetul anual actual al universității. Deci, oferim o garanție investițională echivalentă cu aproximativ 35% din bugetul pe care universitatea îl are astăzi, iar aceste investiții vor fi direcționate prioritar spre infrastructură, dotări și consolidarea bazei tehnico-materiale. Mai mult ca atât, există un angajament ferm de a deschide specialități noi, mai ales în zona tehnică, la Cahul. Asta înseamnă IT, asta înseamnă inginerie, asta înseamnă, eventual, viticultură”, a menționat ministrul Educației.

Amintim că decizia autorităților privin fuzionarea a generat reacții critice din partea studenților Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” și a mai multor organizații studențești, care au cerut stoparea procesului de comasare.

Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a evidențiat rolul simbolic și strategic al universității din Cahul pentru formarea elitei locale. La rândul său, rectorul Universității din București, Marian Preda, a atras atenția că nu este clar „cum, când și în ce mod absorbția ar eficientiza activitatea academică la Cahul”, având în vedere diferențele de profil dintre cele două instituții.

Profesorul Marian Preda a menționat că, deși universitățile ineficiente pot necesita reorganizare, instituția din Cahul ar trebui menținută ca un centru educațional cu rol regional și transfrontalier important.

Proiectul de integrare a Universității din Cahul în UTM a fost făcut public la 26 decembrie 2025, însă discuțiile privind reorganizarea sistemului universitar din regiune au început cu mult timp înainte. Autoritățile centrale susțin că reforma este necesară pentru modernizarea învățământului superior, în timp ce criticii solicită menținerea universității ca instituție independentă, cu personalitate juridică proprie.