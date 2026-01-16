Organizațiile studențești se opun comasării Universității din Cahul cu UTM. Reacția Bucureștiului

Republica Moldova. Studenții de la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și reprezentanți ai mai multor organizații studențești au cerut public stoparea procesului de comasare a instituției cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), acuzând lipsa unor consultări reale și riscuri majore pentru autonomia universitară și dezvoltarea regiunii de sud a Republicii Moldova.

Cristina, studentă la Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu”, a declarat pe 16 ianuarie într-o conferință de presă că organizațiile studențești semnatare se opun inițiativei Ministerului Educației și Cercetării de a fuziona universitatea din Cahul cu UTM, subliniind că „această decizie ridică întrebări legitime privind temeiul real al comasării, respectarea autonomiei universitare și efectele asupra dezvoltării sudului țării”.

Studenții susțin că instituția din Cahul nu este în declin. „Pentru prima dată în ultimii patru ani, universitatea a depășit pragul de o mie de studenți, iar în 2025 au fost înmatriculați mai mulți tineri decât în anul precedent”, a afirmat Cristina, menționând că a crescut inclusiv numărul celor admiși la studii cu frecvență la zi.

Organizațiile studențești invocă și opinii critice venite din mediul academic. Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a subliniat rolul simbolic și strategic al universității din Cahul pentru formarea elitei locale. Rectorul Universității din București, Marian Preda, a atras atenția că nu este clar „cum, când și în ce mod absorbția ar eficientiza activitatea academică la Cahul”, având în vedere diferențele majore de profil dintre cele două instituții.

Studenții mai reclamă că procesul de consultare publică a fost organizat într-un interval foarte scurt, în perioada sărbătorilor de iarnă, „limitând evident posibilitatea unei dezbateri reale cu mediul academic, autoritățile locale și comunitatea din sudul Republicii Moldova”.

„Guvernul poate sprijini financiar Universitatea din Cahul și fără comasare. Lipsa finanțării nu poate fi un argument pentru pierderea autonomiei instituționale”, se arată în nota de opoziție semnată de organizațiile studențești.

Reprezentanții Ligii Studenților din Basarabia au anunțat că documentul de opoziție va fi transmis Ministerului Educației și Cercetării.

„Am demonstrat că organizațiile studențești sunt active și implicate. Cerem stoparea comasării, reluarea consultărilor reale și identificarea unor soluții care să consolideze Universitatea din Cahul fără a-i anula autonomia”, au spus studenții.

Hotărârea de Guvern privind reorganizarea universității ar putea fi adoptată „în câteva săptămâni”, a anunțat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Potrivit oficialului, instituția va fi parte a Universității Tehnice din Moldova și gestionată de un prorector ales din partea comunității din Cahul.

„Vom avea un prorector de la UTM din partea comunității din Cahul, zece reprezentanți din senatul lărgit, atât studenți, cât și cadre didactice – pentru a reprezenta interesele Centrului academic. Reiterăm: universitatea rămâne acolo unde este, doar va beneficia de investiții suplimentare în contextul acestei integrări universitare”, a declarat ministrul.

Profesorul Marian Preda a analizat comasarea universității din Cahul cu UTM, menționând avantajele și problemele identificate. În opinia sa, universitățile ineficiente trebuie reorganizate sau comasate, dar Universitatea din Cahul trebuie menținută cu rol regional și transfrontalier semnificativ.

Dan Perciun a dat asigurări că niciun profesor nu va fi disponibilizat, iar valoarea totală a investițiilor va ajunge la 40 de milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii și creșterea atractivității studiilor.

La Universitatea din Cahul studiază 879 de studenți la licență, mai bine de jumătate fiind înscriși la programe fără frecvență.