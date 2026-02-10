Moldovenii din Rusia, avertizați de Mihai Popșoi: Risc de înrolare pentru front, veniți acasă!

Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău transmit un avertisment ferm cetățenilor Republicii Moldova care se află în prezent pe teritoriul Federației Ruse: aceștia ar putea fi chemați pentru a fi înrolați pe front. Mesajul vine din partea vicepremierului și ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, care subliniază că toți cetățenii moldoveni aflați în situații de risc sunt bineveniți să revină în țară.

Potrivit oficialului, situații de acest gen au fost deja raportate în presă și confirmate prin experiențe personale ale unor cetățeni. În acest context, autoritățile recomandă ca moldovenii aflați în Rusia să nu aștepte citațiile și să părăsească imediat teritoriul Federației Ruse pentru a-și proteja integritatea și siguranța personală.

„Toți cetățenii Republicii Moldova aflați în pericol sunt bineveniți acasă. Este important să înțeleagă că riscurile la care se expun sunt serioase. În Republica Moldova, există liniște, pace și oportunități, chiar dacă nu întotdeauna în măsura dorită, dar ne străduim constant să le îmbunătățim”, a declarat Mihai Popșoi, în cadrul unui interviu acordat TVR Moldova.

Vicepremierul a precizat că este responsabilitatea statului să sensibilizeze opinia publică cu privire la riscurile reale cu care se confruntă cetățenii moldoveni în Rusia.

„Decizia le aparține, iar noi suntem aici pentru a-i ajuta și pentru a oferi servicii consulare, așa cum facem oriunde avem capacitate și misiuni diplomatice și consulare”, a adăugat oficialul.

Mihai Popșoi a comentat și recentele avertizări de călătorie în Republica Moldova emise de Ministerul de Externe de la Moscova, subliniind că acestea reprezintă o reacție la măsurile întreprinse de Chișinău. Argumentele privind presupusa discriminare a cetățenilor ruși au fost catalogate drept „ridicole”.

„Republica Moldova nu discriminează pe criterii de limbă sau naționalitate. Singurul filtru la intrarea în țară este reprezentat de riscurile pe care un individ le-ar putea reprezenta pentru securitatea națională”, a explicat Popșoi.

În contextul agresiunii Federației Ruse împotriva Ucrainei și al dificultăților prin care a trecut Moldova în ultimii ani, vicepremierul a subliniat că abordarea precaută a autorităților este menită să protejeze liniștea și securitatea cetățenilor.

Totodată, Popșoi a evidențiat comportamentul ambasadorului neacreditat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, criticând implicarea acestuia în evenimente politice interne și întâlniri cu actori politici. Cu toate acestea, oficialul a subliniat că Republica Moldova menține un nivel minim de stabilitate în relațiile bilaterale, pentru a putea continua să asigure servicii consulare cetățenilor moldoveni aflați în Rusia.

Vicepremierul a mai precizat că lipsa acreditării oficiale a ambasadorului complică gestionarea incidentelor, cum ar fi căderile dronelor rusești pe teritoriul Moldovei, accentuând necesitatea unei diplomații prudente și responsabile.