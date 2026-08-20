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Coreea de Nord ar avea 120 de arme nucleare, estimează Coreea de Sud. Trump spune că sunt doar 57

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Coreea de Nord ar avea 120 de arme nucleare, estimează Coreea de Sud. Trump spune că sunt doar 57Sursa foto: Anton Medvedev | Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Coreea de Nord ar avea un arsenal nuclear semnificativ mai mare decât cifra prezentată recent de președintele Statelor Unite, Donald Trump, susține ministrul sud-coreean al Apărării, Ahn Gyu-back. El a declarat joi că evaluările de la Seul indică existența a 80 până la 120 de arme nucleare în posesia regimului de la Phenian, potrivit AFP.

Câte arme nucleare are, de fapt, Coreea de Nord

Oficialul sud-coreean a prezentat estimarea în fața parlamentarilor, însă a evitat să indice un număr exact. Potrivit acestuia, intervalul de 80-120 de focoase reprezintă evaluarea generală utilizată în prezent de autoritățile de la Seul.

Declarația vine la scurt timp după ce Donald Trump a oferit o estimare diferită. Președintele american a afirmat miercuri că Coreea de Nord dispune de 57 de arme nucleare, o cifră prezentată cu un nivel neobișnuit de precizie pentru astfel de evaluări, care sunt de regulă clasificate sau exprimate sub forma unor intervale.

Trump vrea întâlnire cu Kim Jong-un

În același context, Trump a confirmat că intenționează să aibă o nouă întâlnire cu liderul nord-coreean Kim Jong-un până la sfârșitul acestui an. Întrebat de jurnaliști despre informațiile potrivit cărora ar urma să se întâlnească din nou cu liderul de la Phenian, președintele american a răspuns afirmativ.

O eventuală întrevedere ar putea avea loc în luna noiembrie, în China, în marja summitului APEC, potrivit unor analiști citați de presa internațională.

Trump Kim Summit

U.S. President Donald Trump and North Korea leader Kim Jong Un walk from lunch at the Capella resort on Sentosa Island Tuesday, June 12, 2018 in Singapore. (Pool Photo by Anthony Wallace via AP)

Trump a criticat, totodată, dezvoltarea programului nuclear nord-coreean, susținând că acest lucru nu ar fi trebuit să fie permis. Președintele american a afirmat însă că relația sa personală cu Kim Jong-un rămâne una bună și a reiterat că se înțelege foarte bine cu liderul nord-coreean.

Coreea de Nord își dezvoltă în continuare arsenalul nuclear

Cei doi au avut deja mai multe întâlniri în timpul primului mandat al lui Trump, desfășurat între 2017 și 2021. În acea perioadă, dialogul direct dintre Washington și Phenian a reprezentat o schimbare majoră față de retorica extrem de tensionată din anii anteriori.

În pofida acestor contacte, Coreea de Nord și-a continuat dezvoltarea capacităților militare și nucleare. Phenianul este considerat de Statele Unite și Coreea de Sud drept una dintre principalele amenințări la adresa securității regionale și internaționale. Estimările privind dimensiunea exactă a arsenalului nord-coreean diferă însă considerabil, în lipsa unor date publice complete și verificabile.

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