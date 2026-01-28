O asociație a cerut schimbarea denumirii unei străzi și a Bibliotecii Județene din Cluj-Napoca, în baza Legii Vexler 

O asociație civică din Arad a solicitat autorităților locale din Cluj-Napoca schimbarea denumirii străzii Radu Gyr și a Bibliotecii Județene „Octavian Goga”, invocând prevederile Legii nr. 241/2025, cunoscută drept Legea Vexler. Potrivit solicitării, actul normativ interzice promovarea publică a persoanelor asociate cu regimuri totalitare, fasciste sau implicate în crime împotriva umanității.

Solicitarea a fost formulată de Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Antisemitismului și Legionarismului din Arad. Președintele organizației a anunțat că, în lipsa unor decizii favorabile din partea autorităților, asociația va apela la instanțele de judecată pentru a obliga instituțiile locale să aplice legislația în vigoare.

În cazul străzii Radu Gyr, Primăria Cluj-Napoca a transmis că cererea nu a fost respinsă, însă nici nu a fost adoptată o decizie finală. Dosarul se află pe rolul Tribunalului Galați, unde se analizează anularea actului administrativ și obligarea Consiliului Local Cluj-Napoca la schimbarea denumirii străzii.

Reprezentanții administrației locale au precizat că, potrivit legii, orice modificare de denumire stradală poate fi realizată doar prin hotărâre de consiliu local, după parcurgerea etapelor de analiză și avizare. Până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, nu vor fi luate măsuri administrative.

Radu Gyr, pe numele real Radu Demetrescu, a fost poet și dramaturg, dar și lider legionar în perioada Statului Național-Legionar, când a ocupat funcția de director general al teatrelor. În acea perioadă, actorii evrei au fost eliminați din instituțiile teatrale.

În paralel, CJ Cluj a confirmat că a primit o solicitare similară privind redenumirea Bibliotecii Județene „Octavian Goga”. Autoritatea județeană a anunțat că a demarat o analiză, având în vedere importanța culturală și simbolică a instituției. CJ Cluj a decis să consulte Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, pentru a evalua dacă activitatea politică și publică a lui Octavian Goga se încadrează în prevederile Legii Vexler.

Până la finalizarea evaluării, nu a fost luată nicio decizie privind schimbarea denumirii bibliotecii, iar autoritățile au precizat că nu există un termen legal pentru încheierea procedurii și nici o dezbatere publică stabilită în acest moment.

Octavian Goga a fost poet, publicist și om politic, prim-ministru al României în perioada 1937–1938, cunoscut pentru politicile promovate de guvernul său, inclusiv revizuirea cetățeniei evreilor din România.

Reprezentanții asociației au anunțat că vor continua demersurile legale, precizând că obiectivul acestora este aplicarea legislației și respectarea memoriei victimelor Holocaustului, în contextul în care data de 27 ianuarie marchează Ziua Internațională a Victimelor Holocaustului.