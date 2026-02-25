Cîrstoiu, despre medicii care lucrează la privat în timpul programului de la stat: Eu nu înţeleg de ce sunt unii atât de hapsâni

A lucra într-un spital public implică mai mult decât simpla respectare a programului, afirmă prof.univ.dr. Cătălin Cîrstoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB). La Medika TV, el a explicat că anul trecut a realizat peste 760 de intervenţii chirurgicale, iar în urmă cu doi ani numărul acestora a fost de asemenea peste 700. Declarațiile medicului vin în contextul valului de controale anunțate de ministrul Sănătății în spitalele de stat. Vizați în acest sens sunt medicii care aleg să lucreze și la privat în timpul programului.

Cîrstoiu a explicat că a merge la serviciu nu înseamnă să fii un simplu vizitator, ci să participi activ la activitatea medicală: consultarea pacienţilor, efectuarea de consulturi interdisciplinare și realizarea intervenţiilor.

„Eu pornesc de la premiza că un om care are un program de lucru trebuie să-şi respecte programul de lucru. Lucrez la spitalul public, îmi respect programul de lucru, dar nu înseamnă că mă duc la spital ca un vizitator”, a afirmat medicul.

Managerul SUUB a amintit că există diverse categorii de personal cu programe diferite, iar activitatea în timpul liber rămâne la alegerea fiecăruia. Cîrstoiu a atras atenția asupra medicilor care își desfășoară activitatea la privat în timpul orelor de program de la spital.

„Ce nu înţeleg eu, eu nu înţeleag de ce sunt unii atât de hapsâni, încât vor la ora 2 să fie şi acasă, să-şi facă şi programul liber, să aibă şi pacienţi în privat, să opereze în prima seară. Ştiţi că nu e singurul caz doctorul de la Elias. Sunt mulţi. Sunt mulţi care fac treaba asta. Şi cine se simte cu musca pe căciulă, se simte cu musca pe căciulă”, a declarat Cătălin Cîrstoiu.

Medicul Cîrstoiu a mai spus că nimeni nu ar trebui să fie forţat să meargă într-o clinică privată sau de stat, iar fiecare pacient îşi asumă regulile spitalului prin consimţământul semnat la internare sau consultaţie.

În același timp, el a criticat practica „medicinei comerciale” în unele clinici private, amintind unele cazuri în care rezidenţii promovau proceduri interzise sau făceau reclamă la anumite intervenţii, încălcând Codul deontologic al Colegiului Medicilor.

Cîrstoiu a mai atras atenţia că medicii contribuie uneori la subestimarea profesiei, iar campaniile publice împotriva personalului medical afectează relaţia cu pacienţii şi empatia acestora faţă de cadrele medicale.

„Colegiul Medicilor, Codul deontologic, spune că e ilegal să-ţi faci tu reclamă. Dar vezi, Doamne, face reclamă unitatea sanitară, care e un SRL. Nu, e ilegal. Să spui, eu fac pentru prima oară în România, nu ştiu ce procedură, mă uitam absolut stupefiat şi mă gândeam, omul ăsta e un om serios, a stat lângă mine ani de zile, a intrat cu mine în sală la zeci de astfel de intervenţii”, a mai spus managerul SUUB.