Mirabela Grădinaru, apariție de senzație la Cotroceni. Cum a fost îmbrăcată partenera lui Nicușor Dan
- Andrei Arvinte
- 25 iulie 2026, 19:51
Vizita de stat a președintei Indiei, Droupadi Murmu, în România a adus în prim-plan și momentul oficial de la Palatul Cotroceni, unde lidera indiană a fost primită de președintele Nicușor Dan. Cu această ocazie, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a șefului statului, a avut rolul de gazdă și a atras atenția prin ținuta aleasă pentru eveniment.
Președinta Indiei, viziră de stat în România
Droupadi Murmu a efectuat joi o vizită de stat în România, prima vizită de acest nivel a unui președinte indian în țara noastră după mai bine de trei decenii. La Palatul Cotroceni, președinta Indiei a fost întâmpinată cu onoruri militare de Nicușor Dan, iar discuțiile oficiale au vizat dezvoltarea relațiilor dintre cele două state.
Pe agenda întâlnirii s-au aflat domenii precum economia, educația, tehnologia și cultura, în contextul în care România și India urmăresc consolidarea cooperării bilaterale.
Cum a fost îmbrăcată Mirabela Grădinaru la ceremonie
În cadrul ceremoniei, Mirabela Grădinaru a optat pentru o rochie galbenă, cu un design minimalist și o croială elegantă. Alegerea cromatică a oferit apariției un aer luminos și s-a diferențiat de nuanțele neutre, precum bejul sau cremul, preferate de aceasta la alte evenimente oficiale din sezonul rece.
Ținuta a avut linii simple și o siluetă sobră, potrivită pentru un eveniment diplomatic de asemenea amploare. Materialul fluid și croiala discretă au pus accentul pe rafinament, fără elemente extravagante.
Ținuta purtată de Mirabela Grădinaru și contextul indian
Alegerea galbenului poate avea și o semnificație aparte în contextul cultural indian. Culoarea este asociată cu lumina, prosperitatea și energia pozitivă, astfel că ținuta Mirabelei Grădinaru a fost remarcată nu doar prin eleganță, ci și prin potrivirea sa cu natura evenimentului.
La rândul său, Nicușor Dan a subliniat importanța vizitei oficiale a liderului indian.
„Astăzi am avut onoarea de a o primi la Palatul Cotroceni pe Președinta Republicii India, doamna Droupadi Murmu, aflată într-o vizită de stat de trei zile în România. Această vizită are o semnificație istorică, marcând reluarea dialogului la cel mai înalt nivel și deschizând un nou capitol în relația dintre țările noastre”, a declarat Nicușor Dan.