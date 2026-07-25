Vizita de stat a președintei Indiei, Droupadi Murmu, în România a adus în prim-plan și momentul oficial de la Palatul Cotroceni, unde lidera indiană a fost primită de președintele Nicușor Dan. Cu această ocazie, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a șefului statului, a avut rolul de gazdă și a atras atenția prin ținuta aleasă pentru eveniment.

Droupadi Murmu a efectuat joi o vizită de stat în România, prima vizită de acest nivel a unui președinte indian în țara noastră după mai bine de trei decenii. La Palatul Cotroceni, președinta Indiei a fost întâmpinată cu onoruri militare de Nicușor Dan, iar discuțiile oficiale au vizat dezvoltarea relațiilor dintre cele două state.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat domenii precum economia, educația, tehnologia și cultura, în contextul în care România și India urmăresc consolidarea cooperării bilaterale.

În cadrul ceremoniei, Mirabela Grădinaru a optat pentru o rochie galbenă, cu un design minimalist și o croială elegantă. Alegerea cromatică a oferit apariției un aer luminos și s-a diferențiat de nuanțele neutre, precum bejul sau cremul, preferate de aceasta la alte evenimente oficiale din sezonul rece.

Ținuta a avut linii simple și o siluetă sobră, potrivită pentru un eveniment diplomatic de asemenea amploare. Materialul fluid și croiala discretă au pus accentul pe rafinament, fără elemente extravagante.

Alegerea galbenului poate avea și o semnificație aparte în contextul cultural indian. Culoarea este asociată cu lumina, prosperitatea și energia pozitivă, astfel că ținuta Mirabelei Grădinaru a fost remarcată nu doar prin eleganță, ci și prin potrivirea sa cu natura evenimentului.

La rândul său, Nicușor Dan a subliniat importanța vizitei oficiale a liderului indian.

„Astăzi am avut onoarea de a o primi la Palatul Cotroceni pe Președinta Republicii India, doamna Droupadi Murmu, aflată într-o vizită de stat de trei zile în România. Această vizită are o semnificație istorică, marcând reluarea dialogului la cel mai înalt nivel și deschizând un nou capitol în relația dintre țările noastre”, a declarat Nicușor Dan.