Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat vineri, la Romania India Business Forum, organizat în prezența președintei Indiei, Droupadi Murmu, că România și India își propun să dubleze valoarea schimburilor comerciale și să extindă cooperarea economică în mai multe domenii strategice.

Declarațiile au fost făcute în cadrul forumului de afaceri desfășurat la București, în contextul unei vizite oficiale considerate de ambele părți un pas important pentru consolidarea relațiilor bilaterale. Potrivit președintelui, schimburile comerciale dintre cele două state au ajuns la 1,3 miliarde de dolari în 2025, însă există un potențial mult mai mare de dezvoltare.

În discursul susținut la eveniment, Nicușor Dan a subliniat că relațiile dintre cele două țări sunt solide, iar actuala vizită are o componentă economică esențială.

„După mult timp are loc un contact la nivel înalt între România și India. Deși relația bilaterală este veche și consolidată, vizita are o puternică componentă economică, pentru că există perspective importante între economiile noastre”, a declarat șeful statului.

Președintele a evidențiat rolul Indiei în economia globală, descriind-o drept a patra economie a lumii și un centru major de inovare tehnologică.

Nicușor Dan a prezentat avantajele competitive ale României pentru investitorii indieni, afirmând că țara poate deveni o poartă de acces către piața europeană.

Potrivit acestuia, România oferă perspective favorabile în domeniul energiei, dispune de personal bine pregătit în tehnologie, științe și IT și poate dezvolta parteneriate în sectoare precum industria de apărare, infrastructura și cercetarea.

Președintele a precizat că India este în prezent al treilea partener economic al României din regiunea Indo-Pacific, iar obiectivul comun este dublarea schimburilor comerciale.

„Ambiția noastră este să dublăm această cifră a schimburilor comerciale. Ne ajută și acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și India, pe care România l-a susținut în cadrul Uniunii Europene”, a spus Nicușor Dan.

Șeful statului a arătat că peste 600 de companii cu capital indian sunt înregistrate în România și au creat mai mult de 10.000 de locuri de muncă.

Printre exemplele oferite s-a numărat compania Terapia Cluj, dar și investiții din domeniile IT, industria auto și metalurgie. În același timp, autoritățile române văd oportunități importante în dezvoltarea colaborării în industria de apărare și în sectorul energetic.

Nicușor Dan a menționat și participarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială la un program spațial desfășurat în India, ca exemplu al cooperării dintre cele două state.

Președintele a evidențiat și importanța strategică a Portului Constanța, pe care îl consideră una dintre principalele oportunități pentru companiile indiene interesate de piața europeană.

Potrivit acestuia, conexiunea dintre Portul Constanța și Dunăre oferă o rută eficientă și competitivă pentru transportul mărfurilor către centrul Europei.

Totodată, Nicușor Dan a anunțat că România și India își doresc deschiderea unei linii aeriene directe între cele două țări, pentru a facilita călătoriile de afaceri, investițiile și schimburile economice.

De asemenea, președintele a precizat că mecanismele de cooperare economică au fost relansate, iar Comisia mixtă româno-indiană urmează să se reunească în această toamnă, la New Delhi.