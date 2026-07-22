Președintele României, Nicușor Dan, o va primi joi, 23 iulie, la Palatul Cotroceni, pe președinta Republicii India, Droupadi Murmu, aflată într-o vizită de stat în România. Deplasarea oficială se va desfășura în perioada 23-25 iulie, la invitația autorităților române. Întrevederea are loc în contextul în care, anul viitor, România și India vor marca 80 de ani de relații diplomatice, potrivit Administrației Prezidențiale.

Agenda convorbirilor va include teme privind dezvoltarea Parteneriatului Extins dintre România și India, precum și aprofundarea cooperării în mai multe domenii.

Discuțiile vor viza intensificarea schimburilor culturale, academice și sportive, dezvoltarea colaborării în cercetare și inovare, dar și consolidarea relațiilor economice dintre cele două state.

Potrivit Administrației Prezidențiale, relațiile bilaterale au evoluat pozitiv în ultimii ani, în special după adoptarea, în 2024, a Declarației Comune care a marcat zece ani de Parteneriat Extins și pe fondul consolidării Parteneriatului Strategic dintre Uniunea Europeană și India.

„Convorbirile oficiale dintre cei doi șefi de stat vor viza consolidarea Parteneriatului Extins dintre România și Republica India în contextul aniversării anul viitor a 80 de ani de relații diplomatice bilaterale. Dialogul va urmări dezvoltarea relațiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum și în domeniile cercetării și inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale”, arată Administrația Prezidențială.

Pe 24 iulie, în timpul vizitei oficiale, va avea loc și un forum economic româno-indian, care va fi deschis de Nicușor Dan și Droupadi Murmu.

La eveniment sunt așteptați reprezentanți ai mediului de afaceri din România și India, precum și oficiali ai autorităților române, obiectivul fiind consolidarea relațiilor economice și identificarea unor noi oportunități de colaborare.

Administrația Prezidențială menționează că vizita președintei Droupadi Murmu reprezintă „un moment de referință în relația bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel, după un interval de două decenii”.

Ultima vizită a unui președinte român în India a avut loc în 2006, în timp ce cel mai recent șef al statului indian care a efectuat o vizită oficială în România s-a aflat la București în 1994.