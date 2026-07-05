Domeniul în care India și România ar putea colabora mai mult

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Ambasadorul Indiei, impresionat de România. Ce spune despre legătura dintre cele două popoare

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Ambasadorul Indiei, impresionat de România. Ce spune despre legătura dintre cele două popoareManoj Kumar Mohapatra. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

India și România sunt ca două surori, consideră Manoj Kumar Mohapatra, ambasadorul Indiei în România și Republica Moldova. Diplomatul vede o legătură specială între cele două state și evidențiază valorile comune, dar și lucrurile care l-au impresionat încă de la începutul mandatului său de ambasador la București, potrivit „Ping Pong”.

Diplomatul care vrea să apropie România și India

Diplomatul a comparat India și România cu două surori și a explicat cum diversitatea poate deveni un element care unește o societate.

Manoj Kumar Mohapatra a ajuns ambasador al Indiei la București după o carieră dedicată consolidării relațiilor internaționale. Diplomatul are un master în Științele Afacerilor, unul în Managementul Afacerilor Internaționale și o experiență importantă în diplomație.

Întrebat ce face un diplomat la ora două noaptea, Manoj Kumar Mohapatra a arătat că misiunea de a consolida relațiile dintre India și România este o preocupare permanentă.

Ce l-a impresionat prima dată în România

Ambasadorul a vorbit și despre primele impresii avute după sosirea în România. Cultura locală și mâncarea au fost printre lucrurile care l-au cucerit încă de la început.

Diplomatul a explicat și modul în care India reușește să mențină unitatea unei populații de aproximativ 1,4 miliarde de oameni. În opinia sa, diversitatea este tocmai elementul care contribuie la coeziunea societății.

El consideră că această experiență poate reprezenta o lecție inclusiv pentru alte regiuni ale lumii care se confruntă cu provocări interne.

„India și România sunt ca două surori”

Întrebat cum ar descrie relația dintre cele două țări dacă acestea ar fi rude, Manoj Kumar Mohapatra a oferit un răspuns direct: „India și România sunt ca două surori”.

Ce asemănări există între India și România

Ambasadorul spune că există numeroase asemănări între cele două popoare, inclusiv modul în care oamenii se raportează la familie sau la viața de zi cu zi.

Acesta a făcut o paralelă și între atmosfera din marile orașe, inclusiv traficul intens din București și New Delhi.

Domeniul în care India și România ar putea colabora mai mult

Diplomatul consideră că viitorul colaborării dintre cele două țări ar putea fi legat de tehnologie.

Dacă ar începe o afacere împreună cu un partener român, ambasadorul spune că ar alege zona serviciilor digitale bazate pe inteligență artificială, având în vedere pregătirea foarte bună în matematică a celor două popoare.

Manoj Kumar Mohapatra a vorbit și despre felul în care India este percepută la nivel internațional. Yoga, curry și Bollywood sunt toate părți importante ale identității țării sale.

Pentru cei care vor să descopere o altă față a Indiei, ambasadorul recomandă nord-estul țării, o regiune spectaculoasă și mai puțin cunoscută de turiștii străini.

Lecția primită din familie

Dincolo de activitatea diplomatică, Manoj Kumar Mohapatra spune că una dintre cele mai importante lecții primite în viață vine din familie: grija față de cei apropiați.

Diplomatul afirmă că își dorește ca, la finalul mandatului său în România, oamenii să își amintească de el ca de o persoană care a contribuit la apropierea reală dintre cele două țări.

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